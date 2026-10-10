Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент для переговорів із рф - AP

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент, який, за його словами, "здатний домовитися з росією про завершення війни". Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Я пропоную їм знайти нового керівника, який вміє домовлятися, адже він міг би укласти чимало угод, але з якихось причин ніколи цього не робить