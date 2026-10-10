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Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент для переговорів із рф - AP

Київ • УНН

 • 5042 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Україні потрібен лідер, здатний домовитися з росією про завершення війни. Він також звинуватив Зеленського у втратах територій.

Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент для переговорів із рф - AP

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент, який, за його словами, "здатний домовитися з росією про завершення війни". Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Я пропоную їм знайти нового керівника, який вміє домовлятися, адже він міг би укласти чимало угод, але з якихось причин ніколи цього не робить

- заявив він.

Трамп також повторив свої слова, що повномасштабна російсько-українська війна "не почалася б, якби він очолював США у 2022 році".

Вона почалася через некомпетентність. Зеленський втратив 30% території вашої країни, а втрати обох сторін перевищили мільйон людей - понад два мільйони людей загинули. Ця війна ніколи не мала починатися. І я думаю, що Україні час мати нового президента

- йдеться в заяві Трампа.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп подякував володимиру путіну за домовленості щодо постачання російського дизельного пального до США.

У відповідь впливові сенатори-демократи США різко розкритикували рішення президента Дональда Трампа дозволити продаж російського дизельного пального на світовому ринку впродовж шести місяців.

Однак представники адміністрації президента США Дональда Трампа пригрозили припинити передачу Україні американських розвідувальних даних, якщо Київ продовжить ігнорувати вимоги Вашингтона щодо припинення ударів по російських нафтопереробних заводах.

Євген Устименко

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