Трамп подякував путіну за дизельну угоду та проігнорував критику Зеленського
Київ • УНН
Трамп подякував путіну за домовленості про постачання російського дизеля до США. Критику Зеленського щодо угоди він залишив без відповіді.
Президент США Дональд Трамп подякував володимиру путіну за домовленості щодо постачання російського дизельного пального до США. Водночас американський лідер не став коментувати критику угоди з боку Володимира Зеленського, пише УНН.
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Це дуже велика угода. Величезні обсяги нафти надходять до нашої країни. І, відверто кажучи, я хочу подякувати президенту путіну
Він наголосив, що США потребують саме дизельного пального, яке постачатиме росія.
Як Трамп відреагував на слова Зеленського
Під час спілкування з журналістами президента США запитали про заяву Зеленського, який назвав домовленості з росією проявом слабкості.
Трамп перепитав, хто саме це сказав. Почувши ім'я українського президента, він коротко відповів: "Окей, давайте далі".
Таким чином американський лідер залишив критику Зеленського без змістовної відповіді.
путін виступив із заявою після телефонної розмови з Трампом – у кремлі розкрили подробиці переговорів09.10.26, 23:20 • 17707 переглядiв