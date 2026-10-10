Трамп поблагодарил Путина за соглашение о поставках дизельного топлива и проигнорировал критику Зеленского
Киев • УНН
Трамп поблагодарил Путина за договорённости о поставках российского дизельного топлива в США. Критику Зеленского в отношении соглашения он оставил без ответа.
Президент США Дональд Трамп поблагодарил владимира путина за договоренности о поставках российского дизельного топлива в США. При этом американский лидер не стал комментировать критику сделки со стороны Владимира Зеленского, пишет УНН.
Детали
Это очень крупная сделка. Огромные объемы нефти поступают в нашу страну. И, откровенно говоря, я хочу поблагодарить президента путина
Он подчеркнул, что США нуждаются именно в дизельном топливе, которое будет поставлять россия.
Как Трамп отреагировал на слова Зеленского
Во время общения с журналистами президента США спросили о заявлении Зеленского, который назвал договоренности с россией проявлением слабости.
Трамп переспросил, кто именно это сказал. Услышав имя украинского президента, он коротко ответил: "Окей, давайте дальше".
Таким образом, американский лидер оставил критику Зеленского без содержательного ответа.
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