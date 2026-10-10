Трамп поблагодарил Путина за соглашение о поставках дизельного топлива и проигнорировал критику Зеленского

Президент США Дональд Трамп поблагодарил владимира путина за договоренности о поставках российского дизельного топлива в США. При этом американский лидер не стал комментировать критику сделки со стороны Владимира Зеленского, пишет УНН.

Детали

Это очень крупная сделка. Огромные объемы нефти поступают в нашу страну. И, откровенно говоря, я хочу поблагодарить президента путина — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что США нуждаются именно в дизельном топливе, которое будет поставлять россия.

Как Трамп отреагировал на слова Зеленского

Во время общения с журналистами президента США спросили о заявлении Зеленского, который назвал договоренности с россией проявлением слабости.

Трамп переспросил, кто именно это сказал. Услышав имя украинского президента, он коротко ответил: "Окей, давайте дальше".

Таким образом, американский лидер оставил критику Зеленского без содержательного ответа.

Путин выступил с заявлением после телефонного разговора с Трампом — в Кремле раскрыли подробности переговоров