Путин выступил с заявлением после телефонного разговора с Трампом — в Кремле раскрыли подробности переговоров
Киев • УНН
Путин и Трамп обсудили войну против Украины, Иран и энергетику. Кремль не сообщил о договорённостях по прекращению боевых действий.
Российский диктатор владимир путин обнародовал заявление по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 9 октября. Стороны обсудили войну против Украины, ситуацию вокруг Ирана, энергетическое сотрудничество и дальнейшие контакты между москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении кремля, пишет УНН.
Детали
Согласно обнародованному тексту, значительное внимание во время переговоров уделили перспективам урегулирования войны против Украины. В то же время российская сторона не назвала конкретных договоренностей о прекращении боевых действий или дальнейших мирных переговорах.
Отдельной темой стала ситуация на мировом энергетическом рынке. путин заявил о готовности россии поставлять нефть и нефтепродукты в США и другие страны.
Что заявил путин после переговоров с Трампом
Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 9 октября, значительное внимание уделили перспективам урегулирования украинского кризиса, также затрагивались ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений
В кремле также подчеркнули возможность расширения энергетического сотрудничества с Соединенными Штатами.
Во время обсуждения положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно скажется на всей глобальной экономике
Кроме того, по информации кремля, стороны подтвердили договоренность продолжать личные контакты президентов, а также сотрудничество между президентскими администрациями, специальными службами и другими ведомствами двух стран.
При этом в обнародованной реакции российской стороны не уточняется, достигли ли Трамп и путин какого-либо прогресса в вопросе завершения войны против Украины. Также в заявлении нет прямого подтверждения договоренности об отмене американских санкций против российских нефтепродуктов.
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