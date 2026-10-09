Путин выступил с заявлением после телефонного разговора с Трампом — в Кремле раскрыли подробности переговоров

Российский диктатор владимир путин обнародовал заявление по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 9 октября. Стороны обсудили войну против Украины, ситуацию вокруг Ирана, энергетическое сотрудничество и дальнейшие контакты между москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении кремля, пишет УНН.

Согласно обнародованному тексту, значительное внимание во время переговоров уделили перспективам урегулирования войны против Украины. В то же время российская сторона не назвала конкретных договоренностей о прекращении боевых действий или дальнейших мирных переговорах.

Отдельной темой стала ситуация на мировом энергетическом рынке. путин заявил о готовности россии поставлять нефть и нефтепродукты в США и другие страны.

Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 9 октября, значительное внимание уделили перспективам урегулирования украинского кризиса, также затрагивались ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений

В кремле также подчеркнули возможность расширения энергетического сотрудничества с Соединенными Штатами.

Во время обсуждения положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно скажется на всей глобальной экономике