Подарки путину не приведут к миру, россия "отблагодарит" за дизель дальнейшим террором — Зеленский о заявлении Трампа

Владимир Зеленский

Подарки российскому диктатору владимиру путину не сработают на мир и какую-либо пользу для цивилизованного мира. россия "отблагодарит" за дизель дальнейшим террором и подлостями. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление американского лидера Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива, передает УНН.

Мира благодаря слабости никогда не бывает. Сегодня в Киеве были представители Конгресса США – двухпартийная делегация, и я благодарен им за визит в Украину в такое сложное время. Они спросили: "Что нужно, чтобы закончить войну?" Ответ должен быть сильным. Должны быть санкции в соответствии с законом Линдси Грэма, должна быть поддержка Украины в защите жизни, и должно быть давление на Россию за войну. И сегодня состоялся разговор лидеров Америки и россии. Разговор, который ведет к другому - заявил Зеленский.

Президент отметил, что недавно было принято европейское решение о снятии санкций с российских олигархов. После него российских ударов и издевательств над людьми стало только больше. Только за эту неделю – жестокий удар российской ракеты по дому в Прилуках, авиабомбы по Краматорску – по обычным городским автобусам, постоянные обстрелы энергетики Киева, инфраструктуры жизнеобеспечения в Днепре, Харькове, Одессе и других наших городах. Десятки погибших людей и сотни раненых.

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россияне компенсируют таким террором свою неспособность достичь поставленных ими целей на фронте. В этом году россия на фронте слабее, чем в любое другое время войны. Именно поэтому путин полагается на террор. Именно поэтому он полагается на попытки кулуарных договоренностей о том или ином ослаблении давления на россию, чтобы купить еще время и возможности для войны. Любое ослабление санкций против россии без четкой и длительной договоренности о деэскалации с россией – это очевидная слабость, это играет на руку россии, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, еще меньше уважать Америку и нанесет миру еще больше потерь и ущерба - добавил Глава государства.

Он добавил, что Украина готова к зеркальным шагам по деэскалации, и американская команда знает эту нашу позицию.

Наши удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам – это ответ россии на ее уже многолетнюю кампанию террора против украинской энергетики. Украина не будет сжигать российские нефтеперерабатывающие предприятия, если россия не будет разрушать нашу энергетику. Мы предлагаем Америке именно такую договоренность и считаем, что сил Соединенных Штатов достаточно, чтобы достичь такого компромисса - подчеркнул Зеленский.

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Подарки путину не сработают на мир и какую-либо пользу для цивилизованного мира. россия "отблагодарит" за дизель дальнейшим террором и подлостями. Разрешение россии продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжить. Нужна реальная деэскалация с россией и в зеркальном формате - добавил Глава государства.

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Зеленский добавил, что рассчитывает на справедливую поддержку Америкой защиты людей в Украине и на соответствующий сильный разговор Соединенных Штатов с россией. Сильный, а не слабый.

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