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США "незамедлительно" выдали разрешение на экспорт российского дизельного топлива, которое будет действовать до 7 апреля

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Минфин США выдал временную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Она будет действовать до 7 апреля 2027 года.

США "незамедлительно" выдали разрешение на экспорт российского дизельного топлива, которое будет действовать до 7 апреля
Фото иллюстративное

Минфин США объявил о "немедленной" выдаче временной лицензии, разрешающей поставки российского дизельного топлива на мировой рынок после заявления президента США Дональда Трампа о договорённости с российским диктатором владимиром путиным, передаёт УНН.

Сегодня по поручению президента Трампа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) немедленно выдаёт временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок 

- говорится в сообщении Минфина США.

В Минфине США уточнили, что лицензия, разрешающая поставки на мировой рынок дизельного топлива из рф, будет действовать до 7 апреля 2027 года.

Напомним

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что россия поставит до 5 млн тонн дизтоплива на американский и мировой рынки.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Владимир Путин
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп