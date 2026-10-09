США "незамедлительно" выдали разрешение на экспорт российского дизельного топлива, которое будет действовать до 7 апреля
Киев • УНН
Минфин США выдал временную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Она будет действовать до 7 апреля 2027 года.
Минфин США объявил о "немедленной" выдаче временной лицензии, разрешающей поставки российского дизельного топлива на мировой рынок после заявления президента США Дональда Трампа о договорённости с российским диктатором владимиром путиным, передаёт УНН.
Сегодня по поручению президента Трампа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) немедленно выдаёт временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок
В Минфине США уточнили, что лицензия, разрешающая поставки на мировой рынок дизельного топлива из рф, будет действовать до 7 апреля 2027 года.
Напомним
Президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что россия поставит до 5 млн тонн дизтоплива на американский и мировой рынки.