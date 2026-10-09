США "негайно" видали дозвіл на експорт російського дизелю, який діятиме до 7 квітня
Київ • УНН
Мінфін США видав тимчасову ліцензію на постачання російського дизпалива на світовий ринок. Вона діятиме до 7 квітня 2027 року.
Мінфін США оголосив про "негайну" видачу тимчасової ліцензії, що дозволяє постачання російського дизельного палива на світовий ринок після заяви президента США Дональда Трампа про домовленість із російським диктатором володимиром путіним, передає УНН.
Сьогодні, за дорученням президента Трампа, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного палива на глобальний ринок
У Мінфіні США уточнили, що ліцензія, що дозволяє постачання на світовий ринок дизельного палива з рф, діятиме до 7 квітня 2027 року.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп після розмови з російським диктатором володимиром путіним заявив, що росія поставить до 5 млн тонн дизпалива на американські та світові ринки.