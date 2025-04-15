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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26233 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156479 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139178 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134842 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134795 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196438 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77590 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164668 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116962 перегляди

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Невеликі мережі продають iPhone дешевше завдяки схемам з ФОПами та контрабанді. Це дозволяє ухилятися від податків.

Економіка • 10:42 • 14863 перегляди

Українка Дмитрук виборола срібло серед кадеток на ЧС з фехтування

Шпажистка Аліна Дмитрук здобула срібну медаль у особистій першості серед кадеток на чемпіонаті світу в китайському Усі. У фіналі вона поступилася угорці Лотті Хорват з рахунком 11:15.

Спорт • 07:42 • 5512 перегляди

Нафта дорожчає на тлі потенційних винятків з мит ​​на автомобілі в США та зростання імпорту нафти Китаєм

Ціни на нафту зросли завдяки виняткам з мит від Трампа та відновленню імпорту нафти Китаєм. Нестабільна торговельна політика США створила невизначеність на ринках нафти.

Економіка • 06:25 • 4330 перегляди

Китай звинувачує США у кібератаках під час Азійських ігор

Китайська поліція звинуватила АНБ США у кібератаках на критичну інфраструктуру під час зимових Азійських ігор, націлених на енергетику, транспорт та інші галузі. У розслідуванні фігурують американські університети.

Новини Світу • 15 квітня, 03:12 • 3412 перегляди

У США оскаржують мита Трампа: малий бізнес звинувачує президента в перевищенні повноважень

Американська правозахисна організація Liberty Justice Center подала позов до суду, вимагаючи скасувати мита Трампа. П'ять малих підприємств стверджують, що мита завдали їм фінансових збитків.

Новини Світу • 15 квітня, 02:16 • 3184 перегляди

В Іспанії викрили мережу торгівлі екзотичними тваринами: серед вилучених - звірі з України, білорусі, рф

В Іспанії викрили злочинну мережу, що займалася продажем екзотичних тварин з України, білорусі та рф. У Манакорі затримано двох осіб, вилучено 19 тварин та ветеринарні паспорти.

Новини Світу • 15 квітня, 01:16 • 2830 перегляди

Пропаганда рф у Китаї штовхає громадян КНР воювати проти України - полонений

Китаєць, який воював за рф, розповів, що дружнє ставлення до росії в Китаї вплинуло на його рішення. Він здався в полон після атаки дронів, тікаючи від них.

Війна • 14 квітня, 20:10 • 2938 перегляди

Полонений Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України

Ван Гуанцзюнь розповів, що втратив роботу під час пандемії COVID-19. Після цього він контактував з російським рекрутером щодо роботи реабілітолога, але потрапив в армію.

Війна • 14 квітня, 17:46 • 11046 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

Китайський військовополонений розповів, як український командир врятував його від російського обстрілу та хімічної зброї. Він був вражений людяністю ЗСУ.

Війна • 14 квітня, 17:42 • 18756 перегляди

Китай закликає В'єтнам протистояти тиску США під час візиту Сі Цзіньпіна

Під час візиту Сі Цзіньпіна до В'єтнаму, Китай закликав до спільного опору тиску США та було підписано 45 двосторонніх угод. Угоди охоплюють сфери від торгівлі до штучного інтелекту.

Новини Світу • 14 квітня, 17:29 • 10261 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

Військовополонений Ван Гуанцзюнь заявив, що хотів працювати медиком у війську рф, але був змушений воювати. Також він розповів, що уряд Китаю застерігав від поїздок в Україну.

Війна • 14 квітня, 16:58 • 15955 перегляди

Полонені китайці сподіваються на повернення додому

Громадяни Китаю, що потрапили в полон, сподіваються на допомогу Пекіна в обміні між Україною та росією. Вони стверджують, що не мали зв'язків з урядом Китаю та завербувалися через рекламу.

Війна • 14 квітня, 16:19 • 9272 перегляди

Виявилося, що росія не така сильна: полонений китаєць звернувся до співгромадян

Військовополонений Ван Гуанцзюнь заявив, що росія не така сильна, як здається. Він закликав китайців не брати участі у війні на боці рф, бо це небезпечно.

Війна • 14 квітня, 15:27 • 10824 перегляди

Китай заявив, що "небо не впаде", на тлі зростання експорту перед митами Трампа

Експорт Китаю зріс на 12,4% в березні через мита США, імпорт впав на 4,3%. Торгова війна впливає на ринки та верфі, Китай шукає підтримку в Азії.

Новини Світу • 14 квітня, 13:08 • 6680 перегляди

Сила дипломатії проти військового параду кремля: європейських чиновників запрошують до Києва на 9 травня

Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня, щоб протистояти параду перемоги путіна в Москві. Зеленський готовий прийняти лідерів "Коаліції охочих" для гарантій безпеки.

Політика • 14 квітня, 12:25 • 7474 перегляди

Нафта подорожчала на тлі винятків США з мит ​​та відновлення імпорту Китаєм

Ціни на нафту зросли після скасування мит США та збільшення імпорту Китаєм. Побоювання щодо торговельної війни обмежують зростання, Goldman Sachs знизив прогнози цін на нафту.

Економіка • 14 квітня, 09:19 • 3680 перегляди

Трамп відтермінував тарифи: акції Apple та інших технологічних компаній зросли

Адміністрація Трампа виключила смартфони та комп'ютери з переліку товарів, на які запровадили імпортні мита. Глобальні фондові ринки відреагували на це відновленням.

Економіка • 14 квітня, 09:00 • 3400 перегляди

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото до $3700 за унцію

Інвесткомпанія Goldman Sachs збільшила прогноз ціни на золото до $3700 за унцію через попит банків та ризики рецесії. Спотові ціни досягли $3245,42 за унцію.

Економіка • 14 квітня, 07:30 • 4700 перегляди

Вперше за 60 років: у Китаї провідного генерала усунули від посади через корупційний скандал - FT

Сі Цзіньпін звільнив генерала Хе Вейдонга в рамках боротьби з корупцією у Народно-визвольній армії Китаю. Це стало першим за 60 років випадком звільнення чиновника такого високого рангу.

Новини Світу • 14 квітня, 06:52 • 3758 перегляди

Українець Середа здобув "бронзу" Кубка світу зі стрибків у воду

Українець Олексій Середа виборов бронзову медаль на етапі Кубка світу зі стрибків у воду в канадському Віндзорі. Він випередив австралійця Кессієла Руссо на 0,05 бала.

Спорт • 14 квітня, 06:35 • 2726 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

Уряд Британії взяв під контроль British Steel після зриву перемовин з китайською Jingye Group. Це дозволить уникнути закриття доменних печей та зберегти виробництво сталі.

Новини Світу • 14 квітня, 01:32 • 71959 перегляди

Трамп: китайські смартфони і комп'ютери не уникнуть мит, їх просто перемістять в інший "кошик"

Дональд Трамп заявив, що виключення електроніки з мит - тимчасове явище. США планують подальші розслідування щодо ланцюга постачання техніки.

Економіка • 14 квітня, 00:42 • 4070 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

Міністерство торгівлі Китаю закликало США скасувати мита. Вашингтон частково звільнив смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від великих митних зборів.

Економіка • 13 квітня, 14:53 • 8704 перегляди

Нова Зеландія потребує США як партнера - Міністр закордонних справ Пітерс

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс наголосив на важливості співпраці зі США для протидії впливу Китаю. Нова Зеландія прагне зберегти активну роль США в регіоні, незважаючи на зміни у фінансуванні допомоги.

Новини Світу • 13 квітня, 03:00 • 3520 перегляди

Китай може знати про вербування своїх громадян росією для війни в Україні - ISW

Китай може знати про спроби росії вербувати китайських громадян для війни. КНР імовірно дозволив військовим офіцерам відвідати лінію фронту в Україні разом із російськими військовими, щоб отримати тактичну інформацію про війну.

Війна • 13 квітня, 02:38 • 6754 перегляди

Юніори з України вибороли три медалі на чемпіонаті зі спортивної ходьби

На Балканському чемпіонаті українські юніори здобули три медалі. Вероніка Ткачук та Едуард Муравський вибороли золото, а Віталій Тарасюк отримав срібло у різних вікових категоріях.

Спорт • 12 квітня, 20:11 • 3652 перегляди

Китайські найманці у війні проти України: дії Києва змушують Пекін реагувати - Подоляк

Радник ОП заявив, що участь громадян Китаю у війні на боці росії шокує Захід. Україна викликала представника Китаю через участь китайців у війні.

Війна • 12 квітня, 18:14 • 3470 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

Адміністрація Трампа скасувала взаємні мита на електроніку, що може пом'якшити ціни для споживачів та принести вигоду електронній промисловості. Винятки стосуються також напівпровідників та інших компонентів.

Новини Світу • 12 квітня, 14:36 • 9588 перегляди

В Пекіні скасували майже 700 авіарейсів через сильні вітри

Через сильні вітри та зливи в Пекіні скасовано 693 авіарейси в двох аеропортах. Також порушено залізничне сполучення, призупинено деякі рейси до північних міст.

Новини Світу • 12 квітня, 14:04 • 3503 перегляди

Трамп хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів

Адміністрація Трампа має намір укласти велику кількість торговельних угод за короткий термін. На цей термін було відкладено введення мит щодо понад 75 країн.

Новини Світу • 12 квітня, 12:55 • 4946 перегляди