Невеликі мережі продають iPhone дешевше завдяки схемам з ФОПами та контрабанді. Це дозволяє ухилятися від податків.
Шпажистка Аліна Дмитрук здобула срібну медаль у особистій першості серед кадеток на чемпіонаті світу в китайському Усі. У фіналі вона поступилася угорці Лотті Хорват з рахунком 11:15.
Ціни на нафту зросли завдяки виняткам з мит від Трампа та відновленню імпорту нафти Китаєм. Нестабільна торговельна політика США створила невизначеність на ринках нафти.
Китайська поліція звинуватила АНБ США у кібератаках на критичну інфраструктуру під час зимових Азійських ігор, націлених на енергетику, транспорт та інші галузі. У розслідуванні фігурують американські університети.
Американська правозахисна організація Liberty Justice Center подала позов до суду, вимагаючи скасувати мита Трампа. П'ять малих підприємств стверджують, що мита завдали їм фінансових збитків.
В Іспанії викрили злочинну мережу, що займалася продажем екзотичних тварин з України, білорусі та рф. У Манакорі затримано двох осіб, вилучено 19 тварин та ветеринарні паспорти.
Китаєць, який воював за рф, розповів, що дружнє ставлення до росії в Китаї вплинуло на його рішення. Він здався в полон після атаки дронів, тікаючи від них.
Ван Гуанцзюнь розповів, що втратив роботу під час пандемії COVID-19. Після цього він контактував з російським рекрутером щодо роботи реабілітолога, але потрапив в армію.
Китайський військовополонений розповів, як український командир врятував його від російського обстрілу та хімічної зброї. Він був вражений людяністю ЗСУ.
Під час візиту Сі Цзіньпіна до В'єтнаму, Китай закликав до спільного опору тиску США та було підписано 45 двосторонніх угод. Угоди охоплюють сфери від торгівлі до штучного інтелекту.
Військовополонений Ван Гуанцзюнь заявив, що хотів працювати медиком у війську рф, але був змушений воювати. Також він розповів, що уряд Китаю застерігав від поїздок в Україну.
Громадяни Китаю, що потрапили в полон, сподіваються на допомогу Пекіна в обміні між Україною та росією. Вони стверджують, що не мали зв'язків з урядом Китаю та завербувалися через рекламу.
Військовополонений Ван Гуанцзюнь заявив, що росія не така сильна, як здається. Він закликав китайців не брати участі у війні на боці рф, бо це небезпечно.
Експорт Китаю зріс на 12,4% в березні через мита США, імпорт впав на 4,3%. Торгова війна впливає на ринки та верфі, Китай шукає підтримку в Азії.
Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня, щоб протистояти параду перемоги путіна в Москві. Зеленський готовий прийняти лідерів "Коаліції охочих" для гарантій безпеки.
Ціни на нафту зросли після скасування мит США та збільшення імпорту Китаєм. Побоювання щодо торговельної війни обмежують зростання, Goldman Sachs знизив прогнози цін на нафту.
Адміністрація Трампа виключила смартфони та комп'ютери з переліку товарів, на які запровадили імпортні мита. Глобальні фондові ринки відреагували на це відновленням.
Інвесткомпанія Goldman Sachs збільшила прогноз ціни на золото до $3700 за унцію через попит банків та ризики рецесії. Спотові ціни досягли $3245,42 за унцію.
Сі Цзіньпін звільнив генерала Хе Вейдонга в рамках боротьби з корупцією у Народно-визвольній армії Китаю. Це стало першим за 60 років випадком звільнення чиновника такого високого рангу.
Українець Олексій Середа виборов бронзову медаль на етапі Кубка світу зі стрибків у воду в канадському Віндзорі. Він випередив австралійця Кессієла Руссо на 0,05 бала.
Уряд Британії взяв під контроль British Steel після зриву перемовин з китайською Jingye Group. Це дозволить уникнути закриття доменних печей та зберегти виробництво сталі.
Дональд Трамп заявив, що виключення електроніки з мит - тимчасове явище. США планують подальші розслідування щодо ланцюга постачання техніки.
Міністерство торгівлі Китаю закликало США скасувати мита. Вашингтон частково звільнив смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від великих митних зборів.
Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс наголосив на важливості співпраці зі США для протидії впливу Китаю. Нова Зеландія прагне зберегти активну роль США в регіоні, незважаючи на зміни у фінансуванні допомоги.
Китай може знати про спроби росії вербувати китайських громадян для війни. КНР імовірно дозволив військовим офіцерам відвідати лінію фронту в Україні разом із російськими військовими, щоб отримати тактичну інформацію про війну.
На Балканському чемпіонаті українські юніори здобули три медалі. Вероніка Ткачук та Едуард Муравський вибороли золото, а Віталій Тарасюк отримав срібло у різних вікових категоріях.
Радник ОП заявив, що участь громадян Китаю у війні на боці росії шокує Захід. Україна викликала представника Китаю через участь китайців у війні.
Адміністрація Трампа скасувала взаємні мита на електроніку, що може пом'якшити ціни для споживачів та принести вигоду електронній промисловості. Винятки стосуються також напівпровідників та інших компонентів.
Через сильні вітри та зливи в Пекіні скасовано 693 авіарейси в двох аеропортах. Також порушено залізничне сполучення, призупинено деякі рейси до північних міст.
Адміністрація Трампа має намір укласти велику кількість торговельних угод за короткий термін. На цей термін було відкладено введення мит щодо понад 75 країн.