Європейський Союз викличе російського дипломатичного представника через удари по Києву 19 листопада, внаслідок яких постраждали будівлі кількох іноземних посольств. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила, що атаки відбувалися саме тоді, коли володимир путін перебував на саміті в Китаї. Про це вона повідомила у соцмережі X, пише УНН.

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За словами Каллас, поки російський лідер проходив червоною доріжкою в китайському Шеньчжені, російські війська завдавали ударів по українській столиці.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали дипломатичні представництва кількох європейських та неєвропейських держав.

Дипломатичні приміщення захищені міжнародним правом. Зневага росії до нього демонструється щодня – наголосила Каллас.

Євросоюз викличе російського представника

Глава європейської дипломатії заявила, що Брюссель відреагує на удари офіційними дипломатичними заходами.

У відповідь ми викличемо посланника росії в ЄС через сьогоднішні удари – повідомила вона.

Каллас також наголосила, що Європейський Союз не обмежиться дипломатичним протестом.

За її словами, ЄС посилить підтримку України та збільшить тиск на росію, щоб домогтися припинення війни.

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