Поки путін крокував червоною доріжкою в Китаї, росія била по посольствах у Києві – ЄС готує відповідь
Київ • УНН
ЄС викличе російського представника після ударів по Києву, що пошкодили іноземні посольства. Брюссель посилить підтримку України.
Європейський Союз викличе російського дипломатичного представника через удари по Києву 19 листопада, внаслідок яких постраждали будівлі кількох іноземних посольств. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила, що атаки відбувалися саме тоді, коли володимир путін перебував на саміті в Китаї. Про це вона повідомила у соцмережі X, пише УНН.
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За словами Каллас, поки російський лідер проходив червоною доріжкою в китайському Шеньчжені, російські війська завдавали ударів по українській столиці.
Внаслідок атаки пошкоджень зазнали дипломатичні представництва кількох європейських та неєвропейських держав.
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Євросоюз викличе російського представника
Глава європейської дипломатії заявила, що Брюссель відреагує на удари офіційними дипломатичними заходами.
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Каллас також наголосила, що Європейський Союз не обмежиться дипломатичним протестом.
За її словами, ЄС посилить підтримку України та збільшить тиск на росію, щоб домогтися припинення війни.
Будівля посольства Австрії у Києві пошкоджена через атаку рф - Україна чекає на рішучу реакцію світу19.11.26, 18:25 • 2766 переглядiв