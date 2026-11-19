Европейский союз вызовет российского дипломатического представителя из-за ударов по Киеву 19 ноября, в результате которых пострадали здания нескольких иностранных посольств. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что атаки происходили именно тогда, когда владимир путин находился на саммите в Китае. Об этом она сообщила в соцсети X, пишет УНН.

Детали

По словам Каллас, пока российский лидер проходил по красной дорожке в китайском Шэньчжэне, российские войска наносили удары по украинской столице.

В результате атаки повреждения получили дипломатические представительства нескольких европейских и неевропейских государств.

Дипломатические помещения защищены международным правом. Пренебрежение россии к нему демонстрируется ежедневно – подчеркнула Каллас.

Евросоюз вызовет российского представителя

Глава европейской дипломатии заявила, что Брюссель отреагирует на удары официальными дипломатическими мерами.

В ответ мы вызовем посланника россии в ЕС из-за сегодняшних ударов – сообщила она.

Каллас также подчеркнула, что Европейский союз не ограничится дипломатическим протестом.

По ее словам, ЕС усилит поддержку Украины и увеличит давление на россию, чтобы добиться прекращения войны.

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