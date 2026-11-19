Пока Путин шагал по красной дорожке в Китае, Россия била по посольствам в Киеве — ЕС готовит ответ
Киев • УНН
ЕС вызовет российского представителя после ударов по Киеву, в результате которых были повреждены иностранные посольства. Брюссель усилит поддержку Украины.
Европейский союз вызовет российского дипломатического представителя из-за ударов по Киеву 19 ноября, в результате которых пострадали здания нескольких иностранных посольств. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что атаки происходили именно тогда, когда владимир путин находился на саммите в Китае. Об этом она сообщила в соцсети X, пишет УНН.
Детали
По словам Каллас, пока российский лидер проходил по красной дорожке в китайском Шэньчжэне, российские войска наносили удары по украинской столице.
В результате атаки повреждения получили дипломатические представительства нескольких европейских и неевропейских государств.
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Евросоюз вызовет российского представителя
Глава европейской дипломатии заявила, что Брюссель отреагирует на удары официальными дипломатическими мерами.
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Каллас также подчеркнула, что Европейский союз не ограничится дипломатическим протестом.
По ее словам, ЕС усилит поддержку Украины и увеличит давление на россию, чтобы добиться прекращения войны.
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