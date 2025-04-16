Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

Повар Алексей Огородник объяснил, почему не стоит мыть мясо перед приготовлением. Он назвал три главные причины: риск размножения бактерий, потеря вкуса и ухудшение качества жарки.