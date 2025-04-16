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Как приготовить вкусную паску: три рецепта на любой вкус

В статье представлено три рецепта паски: пышная классическая, старинная александрийская и приготовленная в мультиварке. Подробные инструкции и ингредиенты для каждой.

Лайфхак • 15 апреля, 06:00 • 96057 просмотра

Самая ценная пасхальная паска: в Киеве испекли паски из муки с разминированных полей

В Киеве прошел мастер-класс по выпечке пасок из муки, выращенной на освобожденных землях Херсонщины. Инициатива "Soul of Soil 2.0" имеет целью показать миру цену украинского хлеба.

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Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

В преддверии Пасхи предлагаем подборку десертов без яиц: шоколадное печенье с зефиром, соленые кофейные ириски, клубничный бисквит и другие вкусности.

Лайфхак • 8 апреля, 08:49 • 474056 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля отмечают Международный день супа. УНН собрал рецепты капустняка, супа с брокколи и фетой, веганского супа, супа с фасолью и пастой, а также весеннего зеленого супа с курицей.

Лайфхак • 5 апреля, 04:00 • 418674 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

Разнообразьте Пасхальный стол: лимонно-лавандовый торт, морковный пирог, персиковый коблер, малиновые пирожные и Schaum Torte. Вкусные и оригинальные рецепты для праздничного настроения.

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Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

В 2025 году стоимость большой пасхальной корзины вырастет на 17% до 1 185 грн. Цены на яйца, кулич, мясные продукты и овощи также вырастут.

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Вкусный завтрак: 5 необычных рецептов для вашего утра

Откройте для себя новые вкусы с рецептами завтраков: булочки с фетой, овсянка с ягодами, мокко-смузи и прочее. Выберите свой идеальный вариант и наслаждайтесь каждым утром!

Лайфхак • 26 марта, 06:26 • 309061 просмотра

Полезные десерты без сахара: вкусные альтернативы для здорового питания

В статье представлены рецепты полезных десертов без сахара: тесто из нута, шоколадные трюфели, персики на гриле с рикоттой, пудинг из чиа и овсяное печенье.

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Легкие и вкусные блюда для идеального субботнего завтрака

В субботу утром приготовьте панкейки, яичницу, сырники, овсянку или тост с курицей и авокадо. Эти простые блюда утром подарят энергию на целый день.

Лайфхак • 15 марта, 05:13 • 32409 просмотра

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

Популярные продукты для правильного питания часто содержат скрытые вредные ингредиенты. От гранолы до овощных чипсов - узнайте, какие "полезные" продукты на самом деле могут быть опасными для здоровья.

Здоровье • 10 марта, 09:54 • 141130 просмотра

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Замораживание продуктов помогает сохранить питательные вещества и упростить процесс приготовления пищи. Фрукты, бульон, имбирь, овощи, крупы и мясо можно замораживать для длительного хранения без потери полезных свойств.

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Украина среди лидеров по потреблению овощей: что едят в мире

Украина заняла третье место в мире по потреблению овощей на душу населения - 653 кг в год. Мировой рынок овощей впервые за 7 лет сократился на 0,6%, но эксперты прогнозируют рост до 2030 года.

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Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Подборка полезных и быстрых рецептов для завтрака, включая овсянку на ночь, соленый завтрак с сыром и ягодные смузи. Все блюда можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.

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Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

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Мастер-класс по приготовлению безопасного и вкусного блюда провели для детей облбольницы на Киевщине

В школе супергероев Киевской областной детской больницы в Боярке провели кулинарный мастер-класс для маленьких пациентов. Дети научились готовить шаурму под руководством бренд-шефа Döner Маркет.

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День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

4 декабря отмечается День печенья-праздник любимого десерта миллионов. Подробные рецепты приготовления мраморного, имбирного и печенья с сердечками в домашних условиях.

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Четыре продукта, которые помогут контролировать сахар и похудеть

Диетолог Тайз Брито рассказала о четырех продуктах, которые регулируют уровень глюкозы в крови. Имбирь, зеленый чай, чеснок и куркума помогают контролировать инсулин и способствуют похудению.

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Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

Мягкий сыр от Quinta do Pomar признан лучшим среди 4786 сыров из 47 стран мира. Британские сыроделы не смогли принять участие из-за таможенных ограничений после Brexit.

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«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

Сыр существует уже более 8000 лет и имеет более 2000 разновидностей в мире. Самый дорогой сорт изготавливают из молока ослиц, а некоторые виды помогают предотвратить кариес и улучшают сон.

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Готовим вкусные оладьи с яблоками: простой рецепт для идеального выходного завтрака

Пошаговый рецепт приготовления вкусных оладий с яблоками на кефире. Для приготовления понадобится всего 7 простых ингредиентов и немного свободного времени.

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Специалисты назвали 5 главных критериев выбора правильной диеты

Минздрав Украины представил основные критерии для выбора эффективного и безопасного плана питания. Среди них - суточная норма калорий, сбалансированность, долгосрочная перспектива, безопасность и реалистичные цели.

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Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

Повар Алексей Огородник объяснил, почему не стоит мыть мясо перед приготовлением. Он назвал три главные причины: риск размножения бактерий, потеря вкуса и ухудшение качества жарки.

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Минздрав раскрыл секрет здорового питания: сколько овощей нужно есть ежедневно

ВОЗ рекомендует потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, что равно 5 порциям. Регулярное употребление овощей снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

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С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

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Шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептами простых завтраков

Украинский шеф колумбийского происхождения рассказал о трех быстрых рецептах завтраков. Среди них - запеканка, тыквенные оладьи и омлет в воде, которые можно легко приготовить дома.

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Эксперты Гарварда разработали концепцию «тарелки здорового питания» для сбалансированного питания. Половина тарелки - овощи и фрукты, четверть - сложные углеводы, четверть - белки, с добавлением здоровых жиров и молочных продуктов.

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Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Украинский кулинарный эксперт поделился рецептом популярных коричных булочек. Клопотенко рассказал об истории синабонов и предоставил подробные инструкции по их приготовлению дома.

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Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

УНН предлагает рецепт популярного осеннего напитка - пряного тыквенного латте. Подробная инструкция включает приготовление домашнего тыквенного сиропа со специями и самого напитка.

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Как приготовить осенние напитки: рецепты от известных шеф-поваров

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