В статье представлено три рецепта паски: пышная классическая, старинная александрийская и приготовленная в мультиварке. Подробные инструкции и ингредиенты для каждой.
В Киеве прошел мастер-класс по выпечке пасок из муки, выращенной на освобожденных землях Херсонщины. Инициатива "Soul of Soil 2.0" имеет целью показать миру цену украинского хлеба.
В преддверии Пасхи предлагаем подборку десертов без яиц: шоколадное печенье с зефиром, соленые кофейные ириски, клубничный бисквит и другие вкусности.
5 апреля отмечают Международный день супа. УНН собрал рецепты капустняка, супа с брокколи и фетой, веганского супа, супа с фасолью и пастой, а также весеннего зеленого супа с курицей.
Разнообразьте Пасхальный стол: лимонно-лавандовый торт, морковный пирог, персиковый коблер, малиновые пирожные и Schaum Torte. Вкусные и оригинальные рецепты для праздничного настроения.
В 2025 году стоимость большой пасхальной корзины вырастет на 17% до 1 185 грн. Цены на яйца, кулич, мясные продукты и овощи также вырастут.
Откройте для себя новые вкусы с рецептами завтраков: булочки с фетой, овсянка с ягодами, мокко-смузи и прочее. Выберите свой идеальный вариант и наслаждайтесь каждым утром!
В статье представлены рецепты полезных десертов без сахара: тесто из нута, шоколадные трюфели, персики на гриле с рикоттой, пудинг из чиа и овсяное печенье.
В субботу утром приготовьте панкейки, яичницу, сырники, овсянку или тост с курицей и авокадо. Эти простые блюда утром подарят энергию на целый день.
Популярные продукты для правильного питания часто содержат скрытые вредные ингредиенты. От гранолы до овощных чипсов - узнайте, какие "полезные" продукты на самом деле могут быть опасными для здоровья.
Замораживание продуктов помогает сохранить питательные вещества и упростить процесс приготовления пищи. Фрукты, бульон, имбирь, овощи, крупы и мясо можно замораживать для длительного хранения без потери полезных свойств.
Украина заняла третье место в мире по потреблению овощей на душу населения - 653 кг в год. Мировой рынок овощей впервые за 7 лет сократился на 0,6%, но эксперты прогнозируют рост до 2030 года.
Подборка полезных и быстрых рецептов для завтрака, включая овсянку на ночь, соленый завтрак с сыром и ягодные смузи. Все блюда можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.
Подборка рецептов согревающих напитков для праздничного вечера от известных поваров. Среди рецептов - узвар со специями, безалкогольный пунш, глинтвейн, горячий шоколад и эг-ног.
В школе супергероев Киевской областной детской больницы в Боярке провели кулинарный мастер-класс для маленьких пациентов. Дети научились готовить шаурму под руководством бренд-шефа Döner Маркет.
4 декабря отмечается День печенья-праздник любимого десерта миллионов. Подробные рецепты приготовления мраморного, имбирного и печенья с сердечками в домашних условиях.
Диетолог Тайз Брито рассказала о четырех продуктах, которые регулируют уровень глюкозы в крови. Имбирь, зеленый чай, чеснок и куркума помогают контролировать инсулин и способствуют похудению.
Мягкий сыр от Quinta do Pomar признан лучшим среди 4786 сыров из 47 стран мира. Британские сыроделы не смогли принять участие из-за таможенных ограничений после Brexit.
Сыр существует уже более 8000 лет и имеет более 2000 разновидностей в мире. Самый дорогой сорт изготавливают из молока ослиц, а некоторые виды помогают предотвратить кариес и улучшают сон.
Пошаговый рецепт приготовления вкусных оладий с яблоками на кефире. Для приготовления понадобится всего 7 простых ингредиентов и немного свободного времени.
Минздрав Украины представил основные критерии для выбора эффективного и безопасного плана питания. Среди них - суточная норма калорий, сбалансированность, долгосрочная перспектива, безопасность и реалистичные цели.
Повар Алексей Огородник объяснил, почему не стоит мыть мясо перед приготовлением. Он назвал три главные причины: риск размножения бактерий, потеря вкуса и ухудшение качества жарки.
ВОЗ рекомендует потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, что равно 5 порциям. Регулярное употребление овощей снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Подробные пошаговые рецепты приготовления французского, американского, тертого и яблочно-сырного пирогов. Особенности приготовления теста, начинки и соусов для каждого вида пирога.
Украинский шеф колумбийского происхождения рассказал о трех быстрых рецептах завтраков. Среди них - запеканка, тыквенные оладьи и омлет в воде, которые можно легко приготовить дома.
Эксперты Гарварда разработали концепцию «тарелки здорового питания» для сбалансированного питания. Половина тарелки - овощи и фрукты, четверть - сложные углеводы, четверть - белки, с добавлением здоровых жиров и молочных продуктов.
Украинский кулинарный эксперт поделился рецептом популярных коричных булочек. Клопотенко рассказал об истории синабонов и предоставил подробные инструкции по их приготовлению дома.
УНН предлагает рецепт популярного осеннего напитка - пряного тыквенного латте. Подробная инструкция включает приготовление домашнего тыквенного сиропа со специями и самого напитка.
Украинские и зарубежные шеф-повара делятся рецептами горячих напитков для осени. Среди них глинтвейн, горячий ром с маслом и специями, а также горячий шоколад с различными добавками.
Сеть KFC представила в Китае необычный напиток - куриный латте. Новинка появилась в суббренде K Coffee и содержит вкус фирменной курицы с 11 секретными травами и специями.