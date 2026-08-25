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Как сделать томатный сок в домашних условиях без соковыжималки

Киев • УНН

 • 3514 просмотра

Томатный сок на зиму можно приготовить с помощью мясорубки, блендера, толкушки или сита. Для заготовки нужны спелые помидоры и стерилизованные банки.

Как сделать томатный сок в домашних условиях без соковыжималки

Томатный сок можно приготовить дома даже без специальной соковыжималки. Для этого подойдут мясорубка, блендер, обычная толкушка или даже кастрюля с ситом. Подробнее о том, какие помидоры лучше выбрать и как сделать ароматный сок на зиму разными способами, расскажет УНН.

Для домашнего сока лучше всего брать спелые, мясистые и плотные помидоры без гнили и повреждений. Чем больше в плодах мякоти, тем гуще будет напиток и тем меньше его придется выпаривать. Ориентировочно из 1,5 кг помидоров можно получить до литра сока, но перед приготовлением томаты нужно хорошо помыть и удалить плодоножки. При желании можно снять кожицу: для этого на верхушке плодов делают крестообразный надрез, а затем опускают помидоры в горячую воду на 2-3 минуты. Так  кожица снимется очень легко.

Как сделать томатный сок с помощью мясорубки

Мясорубка хорошо подходит для приготовления сока, особенно если нужно переработать большое количество помидоров.  Готовый сок получится достаточно густым, но его консистенцию можно регулировать продолжительностью варки.

Шаги приготовления:

1. Помойте помидоры, удалите плодоножки и нарежьте плоды на кусочки.

2. Пропустите томаты через мясорубку.

3. Протрите полученную массу через сито или марлю, если нужно убрать семена и кожицу.

4. Перелейте сок в кастрюлю и доведите до кипения.

5. Уменьшите огонь и варите примерно 20 минут, периодически помешивая.

6. В конце добавьте соль и другие приправы по вкусу. Если хотите более густой напиток, продолжайте уваривание.

7. Горячий сок разлейте в стерилизованные сухие банки, герметично закройте и оставьте остывать под укрытием.

Как сделать томатный сок с помощью блендера или толкушки

Этот способ удобен для небольшого количества заготовок. Блендер быстро измельчает томаты, а обычная картофелемялка поможет, когда кухонной техники под рукой нет. Во втором случае сок обычно тоже получается более густым. Также стоит отметить, что при измельчении блендером в массе все равно остаются семена и частицы мякоти, поэтому после измельчения ее можно процедить через сито, если нужен более однородный напиток.

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Шаги приготовления:

1. Помойте помидоры, срежьте плодоножки и нарежьте их дольками.

2. Измельчите томаты блендером до однородной массы. Если используете толкушку, сначала хорошо разомните плоды.

3. Переложите массу в кастрюлю и доведите до кипения.

4. Варите на слабом огне около 10-15 минут, помешивая.

5. При необходимости еще раз взбейте сок блендером или протрите через сито, чтобы убрать крупные частицы.

6. Добавьте соль и приправы по вкусу и снова доведите напиток до кипения.

7. Разлейте горячий сок в предварительно стерилизованные банки.

8. Закройте банки, укутайте и оставьте до полного остывания.

Если сока нужно немного, этот вариант может быть одним из самых удобных. А толкушка пригодится тогда, когда нужно обойтись вообще без электроприборов.

Как сделать томатный сок без помощи кухонной техники

Для этого способа понадобятся только спелые помидоры, кастрюля и сито или дуршлаг. Сначала томаты нужно хорошо разварить, чтобы они стали мягкими и легко отдавали сок. После этого овощную массу протирают, а полученную жидкость еще раз кипятят. Такой способ требует немного больше ручной работы, зато не нуждается ни в какой специальной технике.

Шаги приготовления:

1. Помойте помидоры, удалите плодоножки и нарежьте их.

2. Переложите томаты в кастрюлю и хорошо разомните, чтобы они пустили сок.

3. Доведите массу до кипения и варите около 20 минут, периодически перемешивая.

4. Переложите разваренные помидоры в дуршлаг или сито и тщательно перетрите их.

5. Полученный сок снова поставьте на огонь и доведите до кипения.

6. Добавьте соль, по желанию сахар или другие приправы и проварите еще около 5 минут.

7. Снимите кастрюлю с огня и сразу разлейте сок в стерилизованные банки.

8. Герметично закройте, укутайте и оставьте остывать.

Домашний томатный сок можно использовать не только как напиток. Густую заготовку с мякотью также можно добавлять в различные блюда или использовать как основу для соусов.

Независимо от способа приготовления, важно работать только с целыми спелыми помидорами, а банки перед консервацией хорошо стерилизовать. Это поможет сохранить вкус и качество домашней заготовки.

Алла Киосак

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