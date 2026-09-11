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Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро

Киев • УНН

 • 1196 просмотра

Несмотря на реформу и смену руководства БЭБ, бизнес продолжает жаловаться на действия Бюро. Показательной является ситуация с авиакомпаниями, против которых возбудили уголовные производства из-за трактовки лизинговых платежей как роялти.

Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро

Реформа Бюро экономической безопасности продолжается, однако жалобы бизнеса на действия органа свидетельствуют о том, что пока существенных изменений в его работе не произошло. Это создает дополнительные риски для украинского бизнеса и инвестиционного климата Украины. Это ставит вопрос о том, приведет ли реформа к реальным изменениям в подходах к работе БЭБ или ограничится сменой руководства и формальным перезапуском органа, пишет УНН.

Детали

Недавно в Украине работала миссия Международного валютного фонда Украины, которая, среди прочего, контролирует выполнение структурных маркеров и общий прогресс реформ. Однако на этот раз миссия уехала без какого-либо публичного заявления.

Несмотря на реформу Бюро экономической безопасности, количество жалоб бизнеса на работу этого органа свидетельствует о том, что пока существенных изменений в его работе не произошло.

Так, по данным Совета бизнес-омбудсмена, почти треть жалоб бизнеса на действия правоохранительных органов касается именно работы БЭБ. Стоит отметить, что такая тенденция сохраняется второй год подряд. Среди проблем, с которыми обращаются предприниматели, — аресты имущества и вопросы допустимости следственных действий.

Экономист Виктор Гальчинский в комментарии УНН отметил, что реформу БЭБ нельзя назвать такой, которая вообще не проводится: был проведен конкурсный отбор руководства и начаты изменения в работе органа. Однако говорить о конкретном результате пока рано.

Что касается жалоб бизнеса на БЭБ, то я бы здесь сослался именно на формулировку из отчета МВФ — о "буксовании" реформ… Что касается инвестиционного климата, то это, скажем так, один из рисков. На сегодняшний день главным фактором, сдерживающим инвестиции, являются боевые действия и жизнь в условиях военного положения. Существуют высокие риски разрушения бизнеса, работы в условиях войны. Но как один из факторов — однозначно. Если бизнес сталкивается с неправомерными или предвзятыми действиями правоохранительных органов, это влияет на его готовность работать и инвестировать в Украине

 — отметил эксперт.

Проблемы давления на бизнес имеют значение не только для отдельных компаний. Народный депутат Ярослав Железняк ранее заявлял, что необоснованные следственные действия со стороны правоохранительных органов являются одним из главных барьеров для международных инвестиций в Украину. По его словам, сейчас иностранных инвесторов особенно интересует украинская оборонная промышленность.

Показательным примером того, как работа БЭБ создает дополнительные риски для бизнеса, стала ситуация с авиакомпаниями. БЭБ расследует дела в отношении как минимум 5 авиакомпаний, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн", якобы из-за неуплаты в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга самолетов и вертолетов. Следователи приравнивают лизинговые платежи к роялти, а воздушные суда трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование".

Однако, по мнению опрошенных УНН юристов, во время расследования следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения. Ратифицированные Верховной Радой договоры с иностранными государствами имеют приоритет над национальным законодательством и определяют, в каком государстве и по какой ставке может облагаться соответствующий доход нерезидента. Поэтому автоматическое доначисление 15% в Украине без учета положений конкретной конвенции является как минимум спорным, подчеркивают эксперты.

Как сообщал УНН, представители авиационной отрасли публично заявили о давлении со стороны Бюро экономической безопасности из-за трактовки следователями операций по лизингу воздушного транспорта как роялти, уголовных производств и попыток доначисления налогов за семь лет. По их словам, гражданская авиация оказалась под угрозой уничтожения из-за действий государственных контролирующих органов, которые могут окончательно добить компании, пережившие закрытие воздушного пространства и релокацию за границу из-за полномасштабной войны.

Для авиабизнеса это означает не только юридические споры. Уголовные производства создают дополнительную неопределённость для компаний, их партнёров, лизингодателей и потенциальных инвесторов. А для отрасли, которая в значительной степени зависит от международного финансирования и лизинговых механизмов, предсказуемость государственной политики имеет критически важное значение.

Именно поэтому, по мнению экономиста Виктора Гальчинского, проблема не сводится лишь к тому, кто возглавляет БЭБ.

Что могло бы изменить ситуацию? Думаю, это могло бы заработать, если полностью сменить кадры на мотивированных людей, которые уважают новую законодательную рамку работы БЭБ. Но мы видим, что этот процесс сложный. Система часто не умеет делать многого, кроме одного очень важного дела — защищать саму себя. Если новому руководителю БЭБ удастся сформировать критическую массу команды из беспристрастных людей, для которых верховенство права будет не просто словами, а принципом работы, тогда можно будет говорить о реальных изменениях. Задача реформы заключается в том, чтобы Бюро действительно защищало экономические интересы государства и интересы честного и прозрачного бизнеса, а не мешало работе бизнеса, который действует в рамках закона

— подчеркнул он.

В итоге реформу БЭБ следует оценивать не по факту проведения конкурса или смены руководства, а по тому, изменилась ли сама практика работы органа. Пока же бизнес продолжает жаловаться на действия Бюро, а отдельные отрасли, в частности авиационная, сталкиваются с уголовными производствами по спорным налоговым вопросам.

БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист04.09.26, 14:35 • 91580 просмотров

Евгений Царенко

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