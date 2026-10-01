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Псевдовыборы в рф: фальсификации парализовали систему ЦИК — ЦПД

Киев • УНН

 • 1406 просмотра

ЦИК рф спустя неделю не обнародовала итоги голосования в 21 регионе и на оккупированных территориях Украины. ЦПД назвал выборы фиктивными.

Псевдовыборы в рф: фальсификации парализовали систему ЦИК — ЦПД

Неспособность Центризбиркома России опубликовать окончательные результаты голосования через неделю после его завершения является очередным подтверждением того, что так называемые "выборы" в РФ — лишь имитация демократических процессов, направленная на легитимизацию путинского режима. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что попытка подогнать цифры под заранее спущенные из Кремля директивы привела к системному сбою, поэтому ЦИК РФ до сих пор не смогла загрузить данные со всех участков в 21 регионе России и на временно оккупированных территориях Украины.

Попытки фальсификаторов на местах искусственно натянуть нужные проценты явки и нарисовать рекордную поддержку провластной партии привели к тому, что итоговые цифры просто перестали совпадать даже в российской автоматизированной системе подсчета голосов

- указывают в ЦПД.

Там резюмируют, что закулисная задержка итогов окончательно подтверждает, что российские "выборы" являются полностью фиктивными как в самой РФ, так и на оккупированных украинских территориях.

Напомним

Россия впервые провела выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины, которые Москва объявила аннексированными после начала полномасштабного вторжения. Украина назвала голосование незаконным и призвала мир не признавать его результаты.

Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны21.09.26, 16:08 • 59498 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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