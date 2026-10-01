Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на дизельное топливо в США

Президент США Дональд Трамп считает, что в росте цен на дизельное топливо в Штатах виновата Украина. Об этом сообщает Белый дом, информирует УНН.

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По словам американского лидера, топливо дорожает из-за ударов Киева по российским НПЗ, а не из-за его войны на Ближнем Востоке.

Знаете, дизельное топливо пострадало гораздо сильнее не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит в России, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо, выводят из строя с довольно тревожной скоростью. Если бы этого не происходило, у нас не было бы проблем с дизельным топливом - сказал Трамп.

Он добавил, что "то, что происходит между Россией и Украиной, стало крупнейшей проблемой для рынка дизельного топлива".

Напомним

На днях Трамп заявил, что попросил Президента Украины Владимира Зеленского сократить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за их влияния на мировой рынок топлива. По словам американского президента, Зеленский ответил, что Украина "вероятно" так и поступит.

Трамп обвинил Украину в рекордных ценах на дизельное топливо, но аналитики назвали главной причиной Ормузский пролив