Суд США остановил казнь Кристи Пайк за несколько часов до исполнения

Кристи Пайк. Фото: Knoxville News Sentinel/USA Today Network/Imagn Images

Апелляционный суд США 6-го округа приостановил за несколько часов до исполнения приговора казнь Кристи Пайк, которая должна была стать первой казнённой женщиной в штате Теннесси за 206 лет. Об этом передаёт УНН со ссылкой на решение суда.

Детали

Как указывается в решении суда, Кристи Пайк подала ходатайство о возвращении дела в окружной суд, утверждая, что штат недавно изменил свою позицию в судебном процессе, согласно которой её считали лгуньёй, выдумавшей сексуальное насилие.

Пайк утверждает, что признание государством истории о сексуальном насилии над ней в детстве и изнасиловании «подрывает основу» судебного рассмотрения её дела в суде штата.

Пайк также ссылается на авторитетные научные источники в поддержку своего тезиса о том, что заявления штата относительно истории её сексуального насилия запятнали судебные разбирательства в суде штата и последующие федеральные процессы, внедрив вредные стереотипы в отношении лиц, переживших сексуальное насилие.

«В целях надлежащего рассмотрения и разрешения вопросов, которые в настоящее время рассматриваются этим судом, а также тщательно взвесив все обстоятельства, мы считаем, что приостановление исполнения смертного приговора в отношении Пайк является необходимым. Приостановление исполнения смертного приговора является справедливым средством правовой защиты. Поэтому постановляется: исполнение смертного приговора в отношении заявительницы приостанавливается до дальнейшего решения этого суда», — говорится в решении суда.

Однако один из судей окружного суда высказал мнение, что данное дело является очередной безосновательной попыткой в последний момент отложить законную казнь.

Как сообщают СМИ, после того как была предоставлена отсрочка, генеральный прокурор Теннесси немедленно подал апелляцию в Верховный суд США. Свидетели и представители СМИ остались в тюрьме на случай, если Верховный суд разрешит продолжить казнь.

В американском Теннесси впервые за 200 лет казнят женщину

Дополнение

В американском штате Теннесси готовятся впервые за 200 лет казнить женщину — 50-летнюю Кристи Пайк, приговорённую к смертной казни за убийство одноклассницы в 1995 году.

Казнь Пайк запланировали на среду. На момент преступления ей было 18 лет, и она стала одной из самых молодых женщин в США, приговорённых к смертной казни.

Пайк и её бойфренда признали виновными в убийстве 19-летней Коллин Слеммер, с которой они учились в Ноксвилле. По версии прокуратуры, Пайк считала девушку романтической соперницей, заманила её в уединённое место, где жертву пытали, а затем убили.

Губернатор Теннесси Билл Ли 28 сентября заявил, что не помилует Пайк. Её адвокаты обратились в Верховный суд США с просьбой остановить казнь, тогда как мать убитой Коллин Слеммер выступает за исполнение смертного приговора.

«Ходатайство об отсрочке исполнения смертного приговора, поданное судье Кавано и переданное им в Суд, отклонено. Ходатайство о выдаче приказа о пересмотре дела отклонено», — говорится в решении Верховного суда от 29 сентября.