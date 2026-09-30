Генераторы, скважины и мобильные котельные: как больницы Киева готовятся к зиме

Во время масштабного отключения электроэнергии больница не может просто прекратить работу до появления света. Операции, реанимация, ИВЛ, роды и интенсивная терапия должны продолжаться. А значит, даже после удара по энергетической инфраструктуре учреждения одновременно необходимы электричество, вода, тепло и возможность защитить пациентов от повторной атаки. Готовит ли власти Киева способную сеть столичных медучреждений к зиме, которую ещё до её наступления успели назвать «самой страшной», читайте в материале УНН.

В способную сеть столицы входят 21 медучреждение, среди них клинические и детские больницы, психиатрический и онкологический диспансеры, фтизиопульмонологическая больница, Перинатальный центр, а также городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

В Комплексном плане устойчивости Киева усиление автономности учреждений здравоохранения определено одним из приоритетов. Как заявляли представители городской власти, автономность означает не только резервное электроснабжение, но и резервные источники водо- и теплоснабжения. Это должно гарантировать непрерывное оказание медицинской помощи.

«Устойчивость медицинской системы сегодня означает способность больниц работать непрерывно при любых условиях. Мы последовательно создаём для этого необходимые резервы — от автономного электропитания до альтернативных источников воды и тепла. Это инвестиция в безопасность пациентов, стабильную работу медиков и готовность столицы реагировать на любые вызовы», — подчёркивала директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.

11 сентября Департамент здравоохранения КГГА сообщал, что более 65% учреждений способной сети уже полностью автономны. А к концу октября планируется довести готовность до 100%.

Источники электроснабжения

Основной акцент, очевидно, делается на дизель-генераторы и комплексные системы накопления энергии. На эти нужды город выделил почти 49,6 млн грн.

Отдельно столичные медучреждения получили в качестве гуманитарной/благотворительной помощи или приобрели за собственные средства 132 дизель-генератора.

Медицинские учреждения используют и альтернативные источники энергоснабжения, например, Киевская городская клиническая больница №12 установила солнечную электростанцию мощностью 100 кВт. В больнице также установили 10 аккумуляторных накопителей общей ёмкостью 51,2 кВт·ч и два инвертора по 50 кВт.

Особое внимание уделяется учреждениям, принимающим пациентов с политравмами и ранениями: по данным Департамента здравоохранения, они уже обеспечены не только основными, но и дополнительными генераторами на случай отказа основного оборудования. Очевидно, решение о дополнительных генераторах было принято после случая, произошедшего в Киевской городской больнице скорой помощи в январе 2026 года. После попадания в объект энергетической инфраструктуры больница осталась без централизованного энергоснабжения. В учреждении был установлен генератор мощностью 400 кВт, однако он не запустился. Врачам, принимавшим раненых после вражеской атаки на столицу, некоторое время пришлось работать с фонариками и переносным освещением. В конце концов к основным узлам подключили небольшие мобильные генераторы, позже дополнительный генератор привезла ГСЧС, а также удалось запустить основной генератор. Но этот случай продемонстрировал, что система имеет уязвимости, и момент, когда счёт идёт на минуты или даже секунды, может обойтись слишком дорого.

Резервное водоснабжение

В январе 2026 года 13 медицинских учреждений способной сети имели скважины для обеспечения автономного водоснабжения. Одно из таких учреждений — городской Перинатальный центр, который имеет собственную скважину; кроме того, ещё до начала полномасштабной войны здесь запустили собственную пеллетную котельную.

Для обеспечения остальных учреждений бесперебойным водоснабжением город в мае этого года направил 87 млн грн.

В то же время проверка закупок работ по разработке скважин отдельными учреждениями ставит под сомнение, будут ли все больницы обеспечены источниками автономного водоснабжения до конца октября. Например, «Киевская городская клиническая больница №6» лишь 17 сентября объявила о проведении тендера на закупку соответствующих работ. Сами работы, согласно условиям тендера, должны быть завершены до 31 декабря этого года. Однако следует отметить, что большинство учреждений объявляли тендеры значительно раньше.

Обеспечение теплом

В начале 2026 года городские власти сообщали, что 8 медучреждений столицы оборудованы автономными котельными, а еще 13 учреждений могут быть оперативно подключены к передвижным мобильным котельным.

Летом этого года КГГА сообщила уже о значительно более масштабной системе резервного теплоснабжения: в 23 коммунальных медицинских учреждениях по 37 адресам реконструировали системы теплоснабжения, чтобы их можно было подключать к мобильным дизельным котельным. Отдельно город вместе с ВОЗ в рамках проекта Heal Ukraine работал над установкой модульных твердотопливных котельных для восьми медицинских учреждений по девяти адресам.

После российской атаки 25 ноября 2025 года часть больниц потеряла централизованное теплоснабжение. Киев развернул 9 мобильных котельных для шести медицинских учреждений. Котельные обеспечивали их теплом примерно сутки — до восстановления штатного теплоснабжения. До этого, в октябре, мобильные котельные обеспечивали пять медицинских учреждений. Еще раз мобильные котельные пришлось развернуть в конце декабря 2025 года для обогрева шести больниц.

В начале 2026 года Киев сообщал, что городской парк насчитывает 69 мобильных котельных, которые могут оперативно подключаться к больницам, социальным учреждениям и другим критическим объектам в случае повреждения основной теплосети. В целом же модернизацию систем отопления учреждений с обеспечением возможности подключения к мобильным котельным город начал в 2022–2023 годах.

Зима покажет

Столичные больницы входят в новый отопительный сезон с большим запасом прочности, чем раньше: город наращивает резервную генерацию, обустраивает скважины, расширяет возможности резервного теплоснабжения. Часть этой системы уже пришлось испытать прошлой зимой, когда после российских атак медучреждения теряли централизованное теплоснабжение и электроснабжение.

В то же время подготовка еще не завершена. По состоянию на сентябрь отдельные больницы лишь проводят закупки или работы, необходимые для автономного водо- и электроснабжения. На этом фоне городские власти ставят целью до конца октября довести до полной автономности все учреждения состоятельной сети.

Таким образом, окончательную готовность столичной медицины к зиме будет определять не само количество закупленных генераторов, скважин или котельных. Главный тест еще впереди — сможет ли каждая больница после очередной атаки продолжить операции, поддерживать работу реанимации и ИВЛ, принимать роды и обеспечивать пациентов водой и теплом даже тогда, когда внешние сети не будут работать в течение длительного времени.