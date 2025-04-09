Всемирная организация здравоохранения

В ООН предупреждают, что сокращение бюджетов помощи может свести на нет прогресс в уменьшении смертности женщин во время беременности и родов. Сворачивание услуг уже фиксируется во многих странах.
Сегодня отмечают Всемирный день здоровья. Также, Международный день памяти о геноциде в Руанде, День без домашних дел и Международный день бобра.
Землетрясение в Мьянме унесло жизни 3145 человек, более 4500 получили ранения. ООН отмечает, что более 17 миллионов человек пострадали от стихийного бедствия, более 9 миллионов серьезно.
Ежегодно 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме. В Украине количество детей с диагнозом аутизм растет на 30% ежегодно.
Центр общественного здоровья Украины напоминает о правилах посещения пациентов в больнице. Важно узнать об ограничениях, дезинфицировать руки и избегать контакта с оборудованием.
За прошедшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение, больше всего на Покровском направлении. Враг активно атаковал на Курщине и Лиманском направлении, нанеся ракетные и авиационные удары.
Рост заболеваемости туберкулезом среди детей в Европе указывает на продолжающуюся передачу болезни в регионе, указывают в ВОЗ.
К 2050 году число больных болезнью Паркинсона в мире вырастет до 25,2 миллиона. Наибольший рост ожидается в Восточной Азии, а регулярная физическая активность снижает риск.
Весной аллергия возникает на пыльцу деревьев (ольхи, березы) и пылевого клеща. Аллерголог Майя Руселевич советует методы профилактики и лечения, в частности, уменьшение контакта с аллергенами.
Дональд Трамп заявил о прекращении участия США в ВОЗ и выходе из ООН, назвав их "коррумпированными" и "антиамериканскими". Это может привести к потере 22% бюджета ООН и 18% финансирования ВОЗ.
Дональд Трамп заявил о приостановлении международной помощи, но официально не объявлял о прекращении военной поддержки Украины. По данным Bloomberg, Вашингтон рассматривает приостановление поставок военной техники.
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского климатического соглашения и ВОЗ. Также он объявил о заморозке международной помощи и возможном выходе из ООН.
Дональд Трамп заявил о прекращении участия США в "коррумпированной" ВОЗ и выходе из "антиамериканской" ООН. Республиканцы поддержали инициативу, считая, что ООН не соответствует интересам США и программе "Америка превыше всего".
Администрация Трампа останавливает финансирование 5800 проектов USAID, включая программы вакцинации и лечения. Прекращение поддержки коснется миллионов людей в развивающихся странах и грозит ростом смертности.
Британия, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине. США планируют поддержать европейские миротворческие силы после достижения договоренности о прекращении огня.
Агентство США по международному развитию (USAID) увольняет около 2000 сотрудников в США со следующей недели. Большинство других работников отправят в административный отпуск, кроме критически важного персонала.
Современные исследования подтверждают прямую связь между употреблением алкоголя и возникновением 7 видов рака. В Украине 72% населения употребляет алкоголь, что значительно повышает риски заболевания.
Китайские ученые обнаружили новый коронавирус HKU5 у летучих мышей, который использует рецептор ACE2 как и COVID-19. Вирус способен инфицировать человеческие клетки и может передаваться через промежуточных хозяев.
Приостановление финансирования Госдепартаментом США привело к потере значительного количества саперов в Украине. Это финансирование составляло почти 50% бюджета всех программ по гуманитарному разминированию в стране.
Судья округа Колумбия Амир Али вынес решение о временной отмене замораживания финансирования иностранной помощи США. Это второе судебное поражение попыток Белого дома ликвидировать USAID, существующее уже 60 лет.
Федеральный судья США отменил запрещающий приказ по «отложенной отставке» госслужащих по плану Трампа. Решение создает неопределенность для работников, которым теперь нужно решить о сохранении должностей без гарантий.
Верховная Рада приняла закон об упрощенной регистрации лекарств и прозрачном ценообразовании. Новые правила предусматривают контроль цен на лекарства и упрощенную регистрацию препаратов из ЕС, Великобритании и США.
В Украине проведут дополнительные раунды вакцинации из-за недостаточного охвата прививками населения. ЦКПХ организует выездные прививочные команды для отдаленных общин в ближайшие месяцы.
10-летний невакцинированный ребенок умер от кори в Черновицкой области на фоне критически низкого уровня иммунизации. Только 76,5% детей получили необходимые прививки против кори в 2024 году.
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в ДР Конго после захвата повстанцами М23 города Гома. С начала 2025 года конфликт унес более 3000 жизней и заставил 700 000 человек покинуть дома.
ВОЗ в Украине оптимизирует расходы из-за возможного выхода США из организации и приостановления помощи. Всемирная продовольственная программа ООН сообщила об отмене приостановки американской помощи на критические гуманитарные проекты.
Минздрав заявляет об отсутствии научных доказательств безопасности табачных изделий для электрического нагрева. В Украине ужесточают антитабачное законодательство и вводят новые ограничения на продажу и рекламу.
Боевики М23 и войска Руанды возобновили наступление на востоке ДР Конго, несмотря на объявленное прекращение огня. Захвачен город Ньябибве, который находится в 96 км от столицы провинции Южное Киву.
В администрации президента Аргентины Хавьера Милея объявили о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Решение объясняют защитой суверенитета и критикой действий ВОЗ во время пандемии.
С 2026 года в Украине внедрят бесплатную вакцинацию против ВПЧ для девушек 12-13 лет. Минздрав также рассматривает возможность расширения программы на парней и другие возрастные категории.