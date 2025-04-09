Всемирная организация здравоохранения

Вакцине против ВПЧ в Национальном календаре прививок быть с вероятностью 99,9% - эксперт

С 2026 года в Украине внедрят бесплатную вакцинацию против ВПЧ для девушек 12-13 лет. Минздрав также рассматривает возможность расширения программы на парней и другие возрастные категории.