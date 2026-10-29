Всемирный день борьбы с инсультом: как распознать опасные симптомы, спасти жизнь и предотвратить заболевание

29 октября мир отмечает День борьбы с инсультом — заболеванием, которое за считаные минуты может привести к инвалидности или смерти. Его первые проявления иногда путают с усталостью или стрессом, теряя драгоценное время. УНН рассказывает, как распознать симптомы, помочь пострадавшему и получить бесплатное лечение в Украине.

Детали

Кампания Всемирной организации по борьбе с инсультом в 2026 году проходит под лозунгом Every Minute Counts ("Каждая минута имеет значение"). Ее цель — научить людей своевременно замечать опасность и вызывать экстренную помощь.

Что такое инсульт и почему он возникает

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения. Без достаточного количества кислорода клетки мозга начинают погибать. Последствиями могут стать нарушения движений, речи, зрения, памяти и координации. Ишемический инсульт возникает из-за закупорки сосуда тромбом и составляет большинство случаев. Геморрагический вызывается разрывом сосуда и кровоизлиянием. Лечение этих состояний различается, а определить тип по внешним признакам невозможно: необходима срочная диагностика с помощью КТ или МРТ.

Несмотря на мифы, которые бытуют в повседневной жизни, инсульт бывает не только у пожилых людей. Если у человека молодого возраста есть проблемы с высоким давлением, заболевания сердца, нарушения ритма, диабет и поражение сосудов, у него есть все шансы заболеть инсультом так же, как и у пожилых пациентов.

Сколько инсультов регистрируют в Украине и мире

По оценкам ВОЗ, в 2021 году в мире произошло 11,9 миллиона новых инсультов. Примерно каждый четвертый взрослый человек рискует перенести инсульт в течение жизни. Кроме того, инсульт — одна из ведущих причин смерти и инвалидности как в Украине, так и в большинстве стран мира.

По данным Минздрава, в 2024 году инсульт диагностировали у 128 075 украинцев. В сообщении Киевской ОВА от 29 октября 2026 года говорится, что за первые восемь месяцев этого года в Украине пролечили более 90 тысяч случаев острого инсульта. В свою очередь эксперт Минздрава профессор Юрий Фломин сообщил, что за первое полугодие 2026 года зарегистрировали 68 116 госпитализаций с острым инсультом. Доля госпитализаций в учреждения, имеющие договор с НСЗУ, выросла с 86% в 2021 году до 96,5% в первой половине 2026-го.

Говоря об инсультах в Украине, стоит особо отметить, что, несмотря на войну, доступ к специализированной помощи для страдающих этим заболеванием улучшается. Согласно приведенным Фломиным данным, в первой половине 2026 года тромболизис применили во время 18% госпитализаций с ишемическим инсультом, а механическую тромбэктомию — во время 3,7%. КТ, МРТ или ангиографические исследования были проведены в 98,1% госпитализаций с острым инсультом.

Как распознать инсульт: пять тревожных сигналов, которые не стоит игнорировать

Признаки инсульта преимущественно возникают внезапно. Украинские медики советуют запомнить их, используя аббревиатуру МОЗОК, где

М — речь. Человек говорит невнятно, путает слова или не понимает собеседника;

О — лицо. Уголок рта опускается, улыбка становится асимметричной;

З — головокружение. Нарушаются равновесие и координация, иногда возникает внезапная очень сильная головная боль;

О — глаза. Внезапно ухудшается зрение, предметы двоятся;

К — конечности. Рука или нога слабеет либо немеет, чаще с одной стороны тела.

Также можно попросить человека, у которого подозревают инсульт, улыбнуться, повторить предложение и поднять обе руки. Трудности хотя бы с одним действием — повод немедленно вызвать скорую помощь.

Сильная головная боль, рвота или внезапная сонливость также требуют внимания, особенно если появились одновременно с другими признаками. Иногда симптомы быстро исчезают. Это может быть транзиторная ишемическая атака — кратковременное нарушение кровоснабжения мозга, предупреждающее о риске инсульта. Даже если человеку стало лучше, необходимо экстренное обследование.

Как распознать инсульт: украинцам напомнили об опасных симптомах

Первая помощь при инсульте: что делать до приезда медиков

Прежде всего следует немедленно позвонить по номерам 103 или 112. Диспетчеру нужно сообщить адрес, симптомы и подозрение на инсульт. Также важно запомнить время, когда больной человек в последний раз чувствовал себя нормально, поскольку от этого зависит выбор лечения.

До приезда медиков человеку нужно обеспечить покой, расстегнуть тесную одежду. Если больной в сознании, помочь ему занять удобное положение. Если же человек без сознания, но нормально дышит, его кладут на бок. Это делают для того, чтобы избежать попадания содержимого желудка в лёгкие, если у больного начнётся рвота. Также в таком положении снижается риск захлебнуться собственной слюной.

При отсутствии нормального дыхания начинают сердечно-лёгочную реанимацию по указаниям диспетчера.

Человеку, у которого подозревают кровоизлияние в мозг или тромбирование сосудов мозга, не дают воду, лекарства и пищу. Из-за нарушения глотания он может подавиться. Из медицинских препаратов особенно опасен аспирин. Он может навредить человеку, так как разжижает кровь. А это смертельно опасно при геморрагическом инсульте.

До приезда медиков стоит подготовить документы, перечень лекарств, которые принимает пациент, и информацию о сопутствующих заболеваниях, чтобы не задерживать из-за этого отправление в больницу.

Как бесплатно вылечить инсульт в Украине

Помощь при остром инсульте покрывает Программа медицинских гарантий в больницах, имеющих соответствующий договор с НСЗУ. В августе 2026 года служба информировала о 179 таких учреждениях.

Бесплатные услуги включают осмотр невролога, КТ или МРТ, анализы, круглосуточное наблюдение, лекарства, стационарное лечение, питание и раннюю реабилитацию. По показаниям проводят тромболизис (растворение тромба лекарствами), механическую тромбэктомию (удаление тромба через сосуды) или нейрохирургическое вмешательство. Метод лечения зависит от вида инсульта и времени появления симптомов. Тромболизис возможен только при определённых условиях и в течение ограниченного времени, а при кровоизлиянии его не применяют.

Согласно международным рекомендациям, неотложную нейровизуализацию проводят как можно быстрее. В Украине стандартом предусмотрено стремиться выполнить КТ или МРТ не позднее чем через 30 минут после поступления пациента. НСЗУ отдельно подчёркивает: за КТ или МРТ при подозрении на инсульт в рамках стационарной помощи пациент платить не должен. Уточнить перечень учреждений или пожаловаться на требование денег можно по номеру 16-77.

Медицинская реформа: Минздрав изменяет подходы к лечению инсультов

Кто входит в группу риска и как предотвратить инсульт

Главный фактор риска в этой ситуации — повышенное давление. Оно может не давать симптомов, постепенно повреждая сосуды. Также опасны курение, высокий уровень холестерина, диабет, ожирение, малоподвижный образ жизни, алкоголь и нарушения сердечного ритма.

Для профилактики инсульта ВОЗ советует контролировать давление, уровень сахара и холестерина, не прекращать назначенное лечение, отказаться от курения, ограничивать соль и алкоголь, есть больше овощей и фруктов. Полезны как минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю, если нет противопоказаний.

При нарушениях сердечного ритма врач может назначить препараты для предотвращения образования тромбов. Но самостоятельно принимать такие лекарства опасно.

Также в Украине действует программа "Скрининг здоровья 40+" для раннего выявления рисков, а по программе "Доступные лекарства" можно получать отдельные препараты бесплатно или с доплатой.

Жизнь после инсульта: возможно ли восстановление

Хотя многие инсульты всё ещё заканчиваются смертью больного дома или в больнице, немало пациентов преодолевают это состояние с помощью медиков и остаются в живых. Однако последствиями заболевания могут стать нарушения движений, речи, памяти, глотания, а также тревога, усталость и депрессивные симптомы. Часть пациентов нуждается в длительной (иногда — пожизненной) посторонней помощи. Прогноз зависит от тяжести инсульта, своевременности лечения и реабилитации.

Реабилитацию начинают, как только позволяет состояние. Физический терапевт, эрготерапевт, терапевт речи и языка и психолог помогают восстанавливать движение, общение и навыки самообслуживания. Процесс может длиться месяцами и требует поддержки семьи.

После выписки в Украине человеку доступна стационарная или амбулаторная реабилитация по показаниям. В учреждениях, имеющих договор с НСЗУ, её покрывает Программа медицинских гарантий. На стационарный курс направляет врач, также возможен перевод из другого учреждения. Занятия подбирают индивидуально: одному человеку необходимо заново учиться ходить, другому — восстанавливать глотание или формулирование слов. Родственникам важно помогать выполнять рекомендации специалистов, но не принуждать человека к упражнениям сверх его возможностей.

Для предотвращения повторного инсульта необходимо контролировать давление, уровень глюкозы и холестерина, а также выполнять назначения врача. К сожалению, инсульт не всегда можно предотвратить. Однако знание признаков инсульта по формуле МОЗОК, быстрый вызов 103 и контроль факторов риска помогают сохранить жизнь и снизить вероятность тяжёлых последствий.

Напомним

Министерство здравоохранения предупреждает, что в последнее время всё больше людей среднего возраста страдают от инсультов: по состоянию на 2019 год более 62% случаев инсульта приходится на людей в возрасте до 70 лет.