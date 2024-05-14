Інсульт "молодшає" і його все частіше діагностують у людей середнього віку, попереджає МОЗ
Київ • УНН
Міністерство охорони здоров'я попереджає, що останнім часом все більше людей середнього вікустраждають від інсультів: станом на 2019 рік понад 62% випадків інсульту припадає на людей віком до 70 років.
МОЗ нагадує, що останнім часом на інсульт починають страждати все більш молоді люди. Про це йдеться у статті неврологині Анастасії Гончар, яку наводить Міністерство охорони здоров'я, передає УНН.
Деталі
У статті нагадується, що інсульт — це гострий невідкладний стан, коли порушується кровообіг у головному мозку. Приблизно 15 мільйонів людей у світі щороку страждають від інсульту. 10 мільйонів із них – помирають або назавжди втрачають працездатність.
При цьому, останнім часом хвороба "молодшає". За даними Всесвітньої організації з дослідження інсультів, станом на 2019 рік понад 62% випадків інсульту трапились з людьми у віці до 70 років.
В Україні медична допомога при гострому мозковому інсульті входить до Програми медичних гарантій. Людина з підозрою на інсульт отримує необхідну діагностику, а у разі підтвердження діагнозу – лікування – безоплатно
У МОЗ спільно з командою платформи доказової інформації про здоров’я Бережи себе розповіли про причини інсульту та як йому запобігти.
Причини інсульту
Інсульт виникає, коли подача крові та кисню до мозку обмежується чи повністю припиняється. У 85% випадків це стається внаслідок закупорки артерії (ішемічний інсульт). Менш імовірна причина (15% випадків) — розрив артерії та крововилив (геморагічний інсульт).
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На ризики інсульту може впливати багато факторів. Деякі з них неможливо контролювати, на інші ж – вплинути можна. 90% інсультів потенційно можна запобігти, якщо скоригувати деякі фактори ризику.
Що робити для профілактики інсульту?
Працювати з факторами ризику, на які ви можете вплинути. Особливо, якщо у вашій родині були випадки інсульту.
- регулярно вимірювати артеріальний тиск;
- своєчасно та відповідно до призначень лікарів лікувати гіпертензію, діабет, хвороби серця;
- періодично робити ліпідограму;
- дотримуватися збалансованого харчування;
- бути фізично активними;
- відмовитися від куріння та споживання алкоголю;
- працювати зі стресом, депресією тощо.
Як розпізнати інсульт?
Є спеціальна шкала F.A.S.T, яку досить легко запам’ятати. Нею можна користуватися, щоби вчасно ідентифікувати інсульт:
- F (face) — асиметрія обличчя (попросіть людину посміхнутись — ви одразу помітите, якщо буде асиметрія);
- A (arm) — слабкість руки (попросіть людину підняти обидві руки);
- S (speech) — порушення мови (попросіть повторити просте речення);
- T (time) — за наявності однієї з ознак, наведених вище, — негайно телефонувати 103!
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