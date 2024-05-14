Инсульт "молодеет" и его все чаще диагностируют у людей среднего возраста, предупреждает Минздрав

Минздрав напоминает, что в последнее время инсультом начинают страдать все более молодые люди. Об этом говорится в статье невролога Анастасии Гончар, которую приводит Министерство здравоохранения, передает УНН.

Детали

В статье напоминается, что инсульт - это острое неотложное состояние, когда нарушается кровообращение в головном мозге. Примерно 15 миллионов человек в мире ежегодно страдают от инсульта. 10 миллионов из них - умирают или навсегда теряют трудоспособность.

При этом, в последнее время болезнь "молодеет". По данным Всемирной организации по исследованию инсультов, по состоянию на 2019 год более 62% случаев инсульта произошли с людьми в возрасте до 70 лет.

В Украине медицинская помощь при остром мозговом инсульте входит в Программу медицинских гарантий. Человек с подозрением на инсульт получает необходимую диагностику, а в случае подтверждения диагноза - лечение - бесплатно - говорится в материале.

В Минздраве совместно с командой платформы доказательной информации о здоровье Береги себя рассказали о причинах инсульта и как его предотвратить.

Причины инсульта

Инсульт возникает, когда подача крови и кислорода к мозгу ограничивается или полностью прекращается. В 85% случаев это происходит в результате закупорки артерии (ишемический инсульт). Менее вероятная причина (15% случаев) - разрыв артерии и кровоизлияние (геморрагический инсульт).

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На риски инсульта может влиять много факторов. Некоторые из них невозможно контролировать, на другие же - повлиять можно. 90% инсультов потенциально можно предотвратить, если скорректировать некоторые факторы риска.

Что делать для профилактики инсульта?

Работать с факторами риска, на которые вы можете повлиять. Особенно, если в вашей семье были случаи инсульта.

регулярно измерять артериальное давление;

своевременно и в соответствии с назначениями врачей лечить гипертензию, диабет, болезни сердца;

периодически делать липидограмму;

придерживаться сбалансированного питания;

быть физически активными;

отказаться от курения и потребления алкоголя;

работать со стрессом, депрессией и тому подобное.

Как распознать инсульт?

Есть специальная шкала F.A.S.T, которую достаточно легко запомнить. Ею можно пользоваться, чтобы вовремя идентифицировать инсульт:

F (face) - асимметрия лица (попросите человека улыбнуться - вы сразу заметите, если будет асимметрия);

A (arm) - слабость руки (попросите человека поднять обе руки);

S (speech) - нарушение речи (попросите повторить простое предложение);

T (time) - при наличии одного из признаков, приведенных выше, - немедленно звонить 103!

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