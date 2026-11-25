Европейская комиссия изменила переговорную позицию Европейского союза относительно вступления Украины в ЕС, частично учтя требования Польши по защите фермеров и перевозчиков. Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, пишет УНН.

Это касается двух сфер переговоров: сельского хозяйства и транспорта, которые Украина хочет открыть до конца года. Новые положения включают возможность ограничения доступа к рынку ЕС для наиболее чувствительной украинской сельскохозяйственной продукции, специальные правила субсидирования украинских фермерских хозяйств и переходный период для каботажа, то есть внутренних перевозок, осуществляемых иностранными перевозчиками.

"Однако Польша хочет ещё более подробных гарантий", – сказал польский дипломат RMF FM.

Что определено в проекте

В проекте переговорной позиции указано, что "переходные периоды или целевые специальные решения могут быть необходимы" в отношении субсидий ЕС для украинских ферм и доступа к рынку для наиболее чувствительной сельскохозяйственной продукции. Это включает зерно, птицу, яйца и сахар, хотя они не упоминаются поимённо.

Это ответ на обеспокоенность таких стран, как Польша. В 2023 году увеличение поступления украинской сельскохозяйственной продукции вызвало протесты польских фермеров, которые заявляли, что не в состоянии конкурировать с более дешёвым импортом. Это привело к блокированию границ и спору с Брюсселем относительно ограничений на импорт.

Европейская комиссия объявила о возможности специальных защитных мер для украинского сельского хозяйства в октябре. Она указала, что его "масштабы и высокая производительность" могут оправдать ограничения доступа к субсидиям ЕС и рынку для наиболее чувствительной продукции.

Аналогичный вопрос касается транспорта. После российского вторжения ЕС отменил требование о разрешениях на многие транспортные операции, осуществляемые украинскими компаниями. Польские перевозчики предупредили, что конкурируют с ними на неравных условиях. В ноябре 2023 года они начали блокировать пограничные переходы, требуя изменить правила доступа на рынок для украинских компаний.

Позиция Польши

Как сообщил польский дипломат журналисту RMF FM, "изменения соответствуют нашим требованиям". Однако Варшава хочет дополнительно уточнить и усилить некоторые положения. Как стало известно журналисту RMF FM, Франция также стремится получить гарантии в отношении украинского сельского хозяйства.

Польша имеет значительное влияние: открытие и закрытие следующих этапов переговоров о вступлении требует единогласия среди государств-членов. Поэтому Варшава может заблокировать прогресс в переговорах, если сочтёт свои интересы недостаточно защищёнными. Европейская комиссия хочет открыть обе сферы переговоров с Украиной до 15 декабря.

ЕС открывает Украине путь к последним переговорным кластерам - Венгрия одобрила

Таким деталям, как продолжительность переходных периодов, уровень квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию и правила каботажа, придётся подождать. Их будут обсуждать только после закрытия соответствующих разделов, что может занять месяцы или даже годы, указывает издание. Украина выступает против постоянного исключения своих фермеров с европейского рынка. Она допускает лишь пропорциональные и ограниченные по времени переходные периоды.

Позиция Украины

Украинская сторона уже выражала обеспокоенность по поводу возможного введения постоянных ограничений для аграрного экспорта после вступления в ЕС.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий ранее заявил, что Киев готов обсуждать переходные периоды для адаптации аграрного сектора, однако не соглашается с бессрочным ограничением доступа украинской продукции на европейский рынок. По его словам, временные механизмы могут быть частью переговорного процесса, однако постоянные ограничения противоречили бы принципу полноправного членства в Европейском Союзе.

Также украинская сторона подчёркивает, что любые специальные условия для чувствительных аграрных товаров, в частности их перечень, продолжительность ограничений и возможные механизмы поддержки производителей, должны определяться исключительно во время переговоров о вступлении.