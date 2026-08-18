Законы
Всё больше и больше сотрудников Конгресса США полагаются на генеративный ИИ при подготовке законопроектов. Однако это приводит к ошибкам.
Под Ужгородом раскрыта незаконная добыча полезных ископаемых, ущерб государству составляет почти миллиард гривен. Четырём участникам схемы, включая депутата областного совета, сообщено о подозрении.
В Новом Южном Уэльсе запущена программа выкупа оружия с компенсацией до 10 000 австралийских долларов. Это произошло после массовой стрельбы на пляже Бонди, в результате которой погибли 15 человек.
Украинский совет оружейников заявил о недостаточном контрактовании из-за медленной разработки ТТХ, что может привести к задержке в поставках вооружения. Производители прогнозируют реальный разрыв поставок через полгода, если процессы не ускорятся.
Конституционный совет признал запрет неконституционным, поскольку он нарушает свободу слова молодежи. Администрация Макрона продолжит добиваться реформы до конца его срока.
Украинские компании могут учитывать убытки от обстрелов при налогообложении прибыли. Порядок зависит от вида имущества и годового дохода предприятия.
С 14 августа банки усиливают мониторинг новых и неактивных ФЛП, вводя лимиты на переводы: до 600 тыс. грн для 1-й группы и до 3 млн грн для 2–3-й групп. Через 6 месяцев лимиты снизятся до 400 тыс. и 1 млн грн соответственно.
Из-за российских ударов по портам и судам экспорт зерна из Украины в начале августа упал до 30% от потребности. Министр Высоцкий заявил, что без возобновления работы черноморских портов экспорт не превысит 50%.
Первый этап аттестации руководящего состава БЭБ завершён: 74% не прошли. Эксперты требуют аудита уголовных дел, в частности против авиакомпаний.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на дроны и их компоненты. Для аппаратов тяжелее 25 кг и моделей с тепловизорами тариф составит 100%, для меньших — 25%.
Президент поручил главе правительства и соответствующим министрам вместе с общинами разобраться с возможностями местных бюджетов и провести логистический аудит.
С 1 сентября 2026 года в Украине повышается требование к зарплате для забронированных работников — до трех минимальных зарплат. Совместителей и лиц с другой отсрочкой будут учитывать только по одному месту работы.
Аналитические справки БЭБ являются основанием для расследования, но не доказательством преступления. Адвокат Олег Шрам заявил о рисках давления на бизнес из-за злоупотребления этим механизмом.
Meta деактивировала 756 тысяч аккаунтов австралийцев младше 16 лет в Facebook и Instagram. Австралия первой ввела запрет на использование социальных сетей детьми, однако более 80% продолжали ими пользоваться.
росстандарт запретил продажу ряда моделей китайских грузовиков, что ставит под сомнение дружбу с Китаем. Стоимость перевозок из Китая в москву выросла с 4,3 до 9 тысяч долларов.
БЭБ инициирует уголовные производства на основании внутренних аналитических справок, которые не являются доказательствами. Это создает риски для бизнеса и отпугивает международных инвесторов, необходимых для восстановления Украины.
Мужчинам в возрасте 18–60 лет больше не нужно формировать электронный военно-учётный документ за 72 часа — достаточно действительного документа на момент визита. Отказ возможен при недействительном документе или отсутствии обновлённых данных.
Следствие проверяет причастность советника экс-министра обороны Гиорги Цхакая к заключению контрактов на поставку дронов с завышенной стоимостью.
Нардеп Ярослав Железняк заявил, что необоснованные следственные действия являются главным барьером для инвестиций. Для восстановления Украины потребуется 588 млрд долларов, в том числе частный капитал.
В Раде зарегистрировали законопроект №15494, который расширяет основания для отсрочки. В частности, ее смогут получить родители, самостоятельно воспитывающие детей, если второй из родителей находится за границей более 90 дней в году.
Палата представителей США приняла решение о продвижении санкций против России и Ирана после одобрения Сенатом. Законопроект направлен против банков, энергетики и олигархов, а также продлевает санкции против Ирана до 2031 года.
Правительство Южной Кореи сохраняет осторожную позицию в отношении запроса Украины на поддержку противовоздушной обороны, подчёркивая необходимость соблюдения внутреннего законодательства. Сеул продолжает оказывать только гуманитарную помощь, воздерживаясь от поставок летального оружия.
Рекордно низкий уровень Дуная ограничивает потоки зерна через Румынию, а российские удары перенаправляют украинский экспорт из Одессы. Это увеличивает расходы и задержки, угрожая глобальным поставкам продовольствия.
Общественный совет при Министерстве финансов планирует рассмотреть вопрос налогообложения лизинговых платежей за воздушные суда и инициировать обобщающее налоговое разъяснение. Поводом стали различные подходы к квалификации таких операций как роялти, что повлекло за собой уголовные дела против авиакомпаний.
Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство защиты бывшего руководителя ОП, подозреваемого в легализации 460 млн грн, и расширил ограничения на передвижение. Обязанность носить электронное средство контроля оставлена без изменений.
В 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет женщинам необходимо иметь не менее 34 лет страхового стажа. Требования к стажу ежегодно повышаются и к 2028 году достигнут 35 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за принятие законопроекта о санкциях против России и Ирана, что поможет усилить давление на агрессора для завершения войны. Он подчеркнул важность американской поддержки и санкций для приближения мира.
Подольский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей до 9 октября 2026 года. Бизнесмен может выйти под залог в размере 948 млн грн.
Правительство одобрило законопроект, который увеличивает штрафы за финансовые нарушения до 1360 гривен. Также продлевается срок привлечения к ответственности до одного года.
Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе призвал государство разработать унифицированные правила налогообложения лизинга самолетов. Он предупредил, что дальнейшее давление на авиаперевозчиков посредством уголовных дел БЭБ может уничтожить украинскую гражданскую авиацию.