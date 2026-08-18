Помогает усилить давление на агрессора — Зеленский поблагодарил США за принятие закона о «адских» санкциях против рф

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за принятие законопроекта о санкциях против России и Ирана, что поможет усилить давление на агрессора для завершения войны. Он подчеркнул важность американской поддержки и санкций для приближения мира.