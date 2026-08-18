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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Законы

Нормативные акты, формирующие законодательство страны
Законы – нормативно-правовые акты высшей юридической силы, регулирующие важнейшие общественные отношения путем установления общеобязательных правил, принятых в особом порядке или непосредственно народом. В Украине единственным органом законодательной ветви власти, уполномоченным принимать законы, является Верховная Рада Украины. Основной закон – это Конституция Украины, ее положениям должны соответствовать все остальные законы и нормативные акты.
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Отсрочка от мобилизации с 1 сентября — какие новые правила бронирования начнут действовать в УкраинеPhoto

С 1 сентября 2026 года в Украине повышается требование к зарплате для забронированных работников — до трех минимальных зарплат. Совместителей и лиц с другой отсрочкой будут учитывать только по одному месту работы.

Общество • 13 августа, 15:34 • 48891 просмотра
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БЭБ открывает дела на основании аналитических справок: адвокат предупредил о рисках злоупотреблений

Аналитические справки БЭБ являются основанием для расследования, но не доказательством преступления. Адвокат Олег Шрам заявил о рисках давления на бизнес из-за злоупотребления этим механизмом.

Общество • 13 августа, 07:54 • 24379 просмотра
Meta удалила 756 тысяч аккаунтов подростков из-за запрета социальных сетей для детей

Meta деактивировала 756 тысяч аккаунтов австралийцев младше 16 лет в Facebook и Instagram. Австралия первой ввела запрет на использование социальных сетей детьми, однако более 80% продолжали ими пользоваться.

Новости Мира • 13 августа, 04:38 • 3940 просмотра
россия всё больше платит за "вечную дружбу" с Китаем из-за ограничений для грузовиков - разведка

росстандарт запретил продажу ряда моделей китайских грузовиков, что ставит под сомнение дружбу с Китаем. Стоимость перевозок из Китая в москву выросла с 4,3 до 9 тысяч долларов.

Экономика • 12 августа, 13:01 • 4503 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов

БЭБ инициирует уголовные производства на основании внутренних аналитических справок, которые не являются доказательствами. Это создает риски для бизнеса и отпугивает международных инвесторов, необходимых для восстановления Украины.

Общество • 12 августа, 12:02 • 64751 просмотра
Украинцам изменили правила проверки военно-учётных документов за границей

Мужчинам в возрасте 18–60 лет больше не нужно формировать электронный военно-учётный документ за 72 часа — достаточно действительного документа на момент визита. Отказ возможен при недействительном документе или отсутствии обновлённых данных.

Общество • 12 августа, 08:21 • 20030 просмотра
Правоохранители проверяют возможную причастность советника экс-министра обороны Фёдорова к закупкам дронов по завышенным ценам

Следствие проверяет причастность советника экс-министра обороны Гиорги Цхакая к заключению контрактов на поставку дронов с завышенной стоимостью.

Война в Украине • 11 августа, 14:18 • 4833 просмотра
Действия силовиков отпугивают международных инвесторов, готовых прийти в Украину после окончания войны

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что необоснованные следственные действия являются главным барьером для инвестиций. Для восстановления Украины потребуется 588 млрд долларов, в том числе частный капитал.

Экономика • 11 августа, 13:10 • 49661 просмотра
В Украине могут предоставить отсрочку отцу для воспитания ребенка, если мать находится за границей — законопроект

В Раде зарегистрировали законопроект №15494, который расширяет основания для отсрочки. В частности, ее смогут получить родители, самостоятельно воспитывающие детей, если второй из родителей находится за границей более 90 дней в году.

Общество • 11 августа, 09:10 • 3445 просмотра
В Палате представителей США начали продвижение «адских» санкций против РФ и Ирана

Палата представителей США приняла решение о продвижении санкций против России и Ирана после одобрения Сенатом. Законопроект направлен против банков, энергетики и олигархов, а также продлевает санкции против Ирана до 2031 года.

Политика • 11 августа, 06:00 • 27099 просмотра
Южная Корея осторожно относится к запросу Украины о ПВО - СМИ

Правительство Южной Кореи сохраняет осторожную позицию в отношении запроса Украины на поддержку противовоздушной обороны, подчёркивая необходимость соблюдения внутреннего законодательства. Сеул продолжает оказывать только гуманитарную помощь, воздерживаясь от поставок летального оружия.

Война в Украине • 11 августа, 05:27 • 9991 просмотра
Экспорт зерна из Украины сталкивается с новыми ограничениями из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае — СМИ

Рекордно низкий уровень Дуная ограничивает потоки зерна через Румынию, а российские удары перенаправляют украинский экспорт из Одессы. Это увеличивает расходы и задержки, угрожая глобальным поставкам продовольствия.

Экономика • 10 августа, 12:43 • 3670 просмотра
Эксклюзив
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов

Общественный совет при Министерстве финансов планирует рассмотреть вопрос налогообложения лизинговых платежей за воздушные суда и инициировать обобщающее налоговое разъяснение. Поводом стали различные подходы к квалификации таких операций как роялти, что повлекло за собой уголовные дела против авиакомпаний.

Общество • 10 августа, 11:23 • 76265 просмотра
Дело Ермака: ВАКС изменил меру пресечения бывшему руководителю ОПVideo

Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство защиты бывшего руководителя ОП, подозреваемого в легализации 460 млн грн, и расширил ограничения на передвижение. Обязанность носить электронное средство контроля оставлена без изменений.

Политика • 10 августа, 10:14 • 27098 просмотра
Выход женщин на пенсию с 2027 года: сколько нужно стажа и кто имеет право на льготыPhoto

В 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет женщинам необходимо иметь не менее 34 лет страхового стажа. Требования к стажу ежегодно повышаются и к 2028 году достигнут 35 лет.

Общество • 10 августа, 06:21 • 108285 просмотра
Помогает усилить давление на агрессора — Зеленский поблагодарил США за принятие закона о «адских» санкциях против рф

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за принятие законопроекта о санкциях против России и Ирана, что поможет усилить давление на агрессора для завершения войны. Он подчеркнул важность американской поддержки и санкций для приближения мира.

Политика • 7 августа, 19:45 • 5835 просмотра
Почти миллиард гривен за свободу — Коломойскому продлили содержание под стражей

Подольский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей до 9 октября 2026 года. Бизнесмен может выйти под залог в размере 948 млн грн.

Общество • 7 августа, 16:28 • 46082 просмотра
В Украине планируют в несколько раз повысить штрафы за финансовые нарушения

Правительство одобрило законопроект, который увеличивает штрафы за финансовые нарушения до 1360 гривен. Также продлевается срок привлечения к ответственности до одного года.

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Государство должно услышать авиационную отрасль, иначе гражданская авиация в Украине может быть уничтожена — Катамадзе

Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе призвал государство разработать унифицированные правила налогообложения лизинга самолетов. Он предупредил, что дальнейшее давление на авиаперевозчиков посредством уголовных дел БЭБ может уничтожить украинскую гражданскую авиацию.

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