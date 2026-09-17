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Financial Times

Трамп планирует подписать закон Линдси Грэма о санкциях против россии - WSJ

Киев • УНН

 • 4156 просмотра

Палата представителей США одобрила законопроект 262 голосами. Документ предусматривает санкции и тарифы против россии и её союзников.

Трамп планирует подписать закон Линдси Грэма о санкциях против россии - WSJ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против рф, который Палата представителей одобрила 262 голосами «за». Об этом со ссылкой на чиновника Белого дома сообщает издание The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Член Палаты представителей Майкл Маккол (республиканец от штата Техас), выступавший автором этого законопроекта, утверждал, что его принятие до зимних месяцев является важным, поскольку создаёт давление на российского диктатора Владимира Путина и его союзников до того, как рф сможет нанести удар по гражданской инфраструктуре.

Это ударит по ним там, где им действительно больно, и обеспечит необходимый рычаг влияния, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Это также создаст давление на Китай, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, поскольку они также пострадают от этих тарифов

- сказал Маккол.

Тем временем Грегори Микс, ведущий представитель Демократической партии в комитете по иностранным делам Палаты представителей, выразил скептицизм относительно того, достигнет ли законопроект своей цели.

Он предоставляет президенту Трампу широкие новые полномочия в отношении тарифов и позволяет ему отменять те же санкции, которые, как утверждается, он намерен ввести — санкции, которые он мог бы ввести уже сегодня, но решил не делать этого в течение последних 19 месяцев

-  отметил он.

Источники сообщили, что Белый дом оказывал давление на руководство республиканцев в Палате представителей, чтобы те продвинули этот законопроект.

Напомним

Палата представителей США поддержала сенатскую редакцию законопроекта H.R. 5334, который предусматривает масштабное усиление санкций против России и возможность введения пошлин до 100% против стран, покупающих российские энергоносители.

Ольга Розгон

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