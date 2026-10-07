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"Днепр-Арену" в четвёртый раз выставили на аукцион со "скидкой"

Киев • УНН

 • 8278 просмотра

Стадион и тренировочную базу выставили на аукцион со стартовой ценой 118,3 млн грн. Торги состоятся 15 октября 2026 года.

"Днепр-Арену" в четвёртый раз выставили на аукцион со "скидкой"

ПриватБанк вновь выставил на продажу одну из крупнейших и новейших спортивных арен Украины — «Днепр-Арену» вместе с тренировочной базой, при этом снизив цену лота более чем на 20 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка, передает УНН

ПриватБанк выставил футбольный стадион «Днепр-Арена» и учебно-тренировочную базу с крытым полем в городе Днепр на открытый аукцион со стартовой ценой 118 329 000 гривен 

— говорится в сообщении. 

Дата аукциона: 15 октября 2026 года, принять участие в аукционе и следить за ходом торгов можно на сайте Прозоро.Продажи. Гарантийный взнос для участия: 5% от стартовой цены продажи имущества (5 916 450 гривен).

Продажа стадиона «Днепр-Арена» и футбольной учебно-тренировочной базы проводится в рамках утвержденной Наблюдательным советом ПриватБанка Стратегии и оперативного плана управления проблемными активами по прозрачной и открытой процедуре торгов. Полученные от продажи средства будут направлены на увеличение финансового результата банка и, соответственно, увеличение объема уплаченных налогов и дивидендов в государственный бюджет 

— отметили в банке. 

Дополнение

«Днепр-Арена» — современный футбольный стадион в городе Днепр, открытый 14 сентября 2008 года. Вместимость арены — 31 003 места. Строительство объекта продолжалось с 2005 по 2008 год, его финансировал ФК «Днепр», который в то время принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому, через ПриватБанк, который в настоящее время находится под следствием по ряду обвинений. 

До 2015 года арена находилась в собственности клуба и активно использовалась для матчей Украинской Премьер-лиги, финала Кубка Украины 2009 года, а также домашних игр Лиги Европы. Однако после финансовых проблем клуба — долгов перед игроками, УЕФА и за строительство стадиона — в 2016 году начались судебные процессы.

В декабре 2016 года, после национализации ПриватБанка, стадион перешел в государственную собственность как часть активов, переданных в счет погашения долгов. ФК «Днепр» прекратил существование как профессиональная команда.

ПриватБанк неоднократно пытался продать арену, однако желающих на нее не находилось. Впервые это произошло в 2022 году. 

Как сообщал УНН, 21 сентября ПриватБанк в третий раз выставил на продажу одну из крупнейших и новейших спортивных арен Украины — «Днепр-Арену» вместе с тренировочной базой по стартовой цене 140 701 416 гривен. 

Павел Башинский

СпортЭкономика
Государственный бюджет
Игорь Коломойский
УЕФА
ПриватБанк
Днепр (город)
Украина