ПриватБанк втретє виставив “Дніпро-Арену” на аукціон

$44.670.0151.200.04
ukenru
Ексклюзив
17:04 • 6406 перегляди
Що буде з цінами на бензин і дизель восени та чи призведе ажіотажний попит на пальне до подорожчання
16:38 • 11105 перегляди
Як працюватимуть лікарні під час "жовтого" та "червоного" рівня повітряної загрози - уряд дав відповідь
15:35 • 11608 перегляди
Одесу накрила негода: вулиці підтоплені, оголошено жовтий рівень небезпекиVideo
14:49 • 19272 перегляди
Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобільPhotoVideo
13:47 • 13292 перегляди
Трамп заявив про втрату рф дизельних потужностей через війну і закликав її припинити - Зеленський відреагував
13:43 • 17175 перегляди
"Дуже поганий знак" - Гончаренко заявив, що знайшов у своїй машині "прослушку"Video
12:51 • 27055 перегляди
Ліга націй: Угорщина-Україна - старт збірної на турніріPhotoVideo
21 вересня, 10:40 • 22838 перегляди
Ціни на нафту впали до 11-денного мінімуму - що сприяло
21 вересня, 08:00 • 34693 перегляди
У ВАКС розпочався процес у справі ексголови Хмельницької МСЕК КрупиPhoto
21 вересня, 05:18 • 36336 перегляди
рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.3м/с
93%
745мм
Популярнi новини
Три переноси за тиждень: хто гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?21 вересня, 08:52 • 40130 перегляди
До 16 годин очікування: десятки потягів курсують із затримками на тлі атак рф21 вересня, 09:00 • 24193 перегляди
Від балеток до Камасутри: у Парижі на аукціон виставили особисті речі Бріжит БардоPhoto21 вересня, 09:56 • 25427 перегляди
21 вересня — Міжнародний день миру: історія та значення свята13:03 • 16701 перегляди
Вибори в держдуму росії 2026: що показало "голосування" на тлі війни13:08 • 18331 перегляди
Публікації
Що буде з цінами на бензин і дизель восени та чи призведе ажіотажний попит на пальне до подорожчання
Ексклюзив
17:04 • 6480 перегляди
Як працюватимуть лікарні під час "жовтого" та "червоного" рівня повітряної загрози - уряд дав відповідь16:38 • 11144 перегляди
Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобільPhotoVideo14:49 • 19294 перегляди
Вибори в держдуму росії 2026: що показало "голосування" на тлі війни13:08 • 18599 перегляди
21 вересня — Міжнародний день миру: історія та значення свята13:03 • 16966 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Джей Ді Венс
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Дніпро (місто)
Білий дім
Реклама
УНН Lite
“Мій колишній чоловік – професійний аферист”: блогерка Скальницька розповіла скандальну правду про розлученняVideo15:07 • 5910 перегляди
Від балеток до Камасутри: у Парижі на аукціон виставили особисті речі Бріжит БардоPhoto21 вересня, 09:56 • 25666 перегляди
Ед Ширан розплакався на сцені та перепросив після скандалу з Macklemore21 вересня, 01:05 • 52705 перегляди
Гвінет Пелтроу розповіла, як їм із Крісом Мартіном вдалося залишитися сім'єю після розлученняPhoto21 вересня, 00:06 • 52786 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі влаштували рідкісний спільний вихід на вечірці Махоумса20 вересня, 23:06 • 55447 перегляди
Актуальне
Fox News
Соціальна мережа
Truth Social
Financial Times
Шахед-136

ПриватБанк втретє виставив “Дніпро-Арену” на аукціон

Київ • УНН

 • 552 перегляди

ПриватБанк продає "Дніпро-Арену" та тренувальну базу через Prozorro. Аукціон відбудеться 6 жовтня 2026 року, стартова ціна — 140,7 млн грн.

ПриватБанк втретє виставив “Дніпро-Арену” на аукціон

ПриватБанк втретє виставив на продаж одну із найбільших та найновіших спортивних арен України - "Дніпро-Арену" разом із тренувальною базою.  Аукціон відбудеться наприкінці вересня через систему Prozorro. Про це повідомили на сайті ПриватБанку, пише УНН.

"ПриватБанк виставив на відкритий аукціон у системі Прозорро.Продажі один із найбільших спортивних об'єктів міста Дніпра - футбольний стадіон "Дніпро-Арена", а також учбово-тренувальну базу. Стартова ціна лота становить 140 701 416 гривень", - йдеться у повідомленні. 

Об’єкти були набуті банком у рахунок погашення заборгованості за кредитами, виданими до націоналізації ПриватБанку, та не використовуються у його основній діяльності.

Дата аукціону - 6 жовтня 2026 року, гарантійний внесок для участі - 7 035 070,80 гривень (5% від стартової ціни лота). Подати пропозицію, взяти участь в аукціоні та стежити за перебігом торгів можна на сайті Прозорро.Продажі.

Реалізація стадіону "Дніпро-Арена" та учбово-тренувальної бази передбачена Стратегією та оперативним планом управління проблемними активами, затвердженими рішенням Наглядової ради ПриватБанку .

Продаж відбувається виключно через відкриту конкурентну процедуру, що забезпечує рівний доступ потенційних інвесторів до участі в аукціоні та формування ринкової ціни активу за результатами торгів. 

"Важливо також, що потенційні покупці мають не перебувати під санкціями, не бути пов'язаними з юрисдикціями неприйнятно високого ризику, не мати корупційних правопорушень, не бути причетними до фінансування тероризму та відмивання коштів, не бути зареєстрованими в офшорних зонах з непрозорою структурою власності, не бути приналежними до олігархів та минулих керівників або власників банку", - зазначили у ПриватБанку.

"Дніпро-Арена" - футбольний стадіон європейського класу в Дніпрі, розрахований на 31 003  глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році. Стадіон розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Херсонська, 7.

До комплексу входять футбольне поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерна зала, тренерські кімнати, приміщення для представників медіа та суддів, VIP-ложа на 296 місць, ресторан на 550 місць та автостоянки на 19 місць для автобусів та 326 місць для автомобілів. Поле обладнане системами підігріву й автоматичного поливу та освітленням для проведення матчів у вечірній час.

Учбово-тренувальна база розташована в лісопарковій зоні житлового масиву Придніпровськ у місті Дніпрі. Вона була побудована у 1971 році та реконструйована у 2010-му. Місцезнаходження тренувальної бази: м. Дніпро, пров. Михайла Дідевича, 12 та 14.

До її складу входять три поля зі штучним та чотири поля з натуральним покриттям, крите футбольне поле зі штучним покриттям і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси. Також комплекс включає медико-відновлювальний центр, конференц-залу, приміщення для тренерського складу, басейн, тренажерну залу, сауну та душові.

Доповнення

"Дніпро-Арена" – сучасний футбольний стадіон у місті Дніпро, відкритий 14 вересня 2008 року. Місткість арени – 31 003 місця. Спорудження об’єкта тривало з 2005 до 2008 року, його фінансував ФК "Дніпро", який на той час належав бізнесмену Ігорю Коломойському, через ПриватБанк, який наразі знаходиться під слідством за низку обвинувачень. 

Майже мільярд гривень за свободу - Коломойському продовжили тримання під вартою07.08.26, 19:28 • 47398 переглядiв

До 2015 року арена перебувала у власності клубу і активно використовувалася для матчів Української Прем’єр-ліги, фіналу Кубка України 2009 року, а також домашніх ігор Ліги Європи. Однак після фінансових проблем клубу – боргів перед гравцями, УЄФА та за будівництво стадіону – у 2016 році почалися судові процеси.

У грудні 2016 року, після націоналізації ПриватБанку, стадіон перейшов у державну власність як частина активів, переданих у рахунок погашення боргів. ФК "Дніпро" припинив існування як професійна команда.

ПриватБанк неодноразово намагався продати арену, проте на неї не знаходилося охочих. Вперше це відбулося у 2022 році, а востаннє у 2025 році. 

Загалом же арену намагалися продати двічі. 

ПриватБанк продає найбільший стадіон Дніпра - "Дніпро-Арену" та тренувальну базу через Prozorro16.09.25, 17:12 • 6538 переглядiв

Павло Башинський

Економіка
Нерухомість
Прем'єр-ліга України
УЄФА
ПриватБанк
Дніпро (місто)