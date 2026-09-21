ПриватБанк втретє виставив “Дніпро-Арену” на аукціон

ПриватБанк втретє виставив на продаж одну із найбільших та найновіших спортивних арен України - "Дніпро-Арену" разом із тренувальною базою. Аукціон відбудеться наприкінці вересня через систему Prozorro. Про це повідомили на сайті ПриватБанку, пише УНН.

"ПриватБанк виставив на відкритий аукціон у системі Прозорро.Продажі один із найбільших спортивних об'єктів міста Дніпра - футбольний стадіон "Дніпро-Арена", а також учбово-тренувальну базу. Стартова ціна лота становить 140 701 416 гривень", - йдеться у повідомленні.

Об’єкти були набуті банком у рахунок погашення заборгованості за кредитами, виданими до націоналізації ПриватБанку, та не використовуються у його основній діяльності.

Дата аукціону - 6 жовтня 2026 року, гарантійний внесок для участі - 7 035 070,80 гривень (5% від стартової ціни лота). Подати пропозицію, взяти участь в аукціоні та стежити за перебігом торгів можна на сайті Прозорро.Продажі.

Реалізація стадіону "Дніпро-Арена" та учбово-тренувальної бази передбачена Стратегією та оперативним планом управління проблемними активами, затвердженими рішенням Наглядової ради ПриватБанку .

Продаж відбувається виключно через відкриту конкурентну процедуру, що забезпечує рівний доступ потенційних інвесторів до участі в аукціоні та формування ринкової ціни активу за результатами торгів.

"Важливо також, що потенційні покупці мають не перебувати під санкціями, не бути пов'язаними з юрисдикціями неприйнятно високого ризику, не мати корупційних правопорушень, не бути причетними до фінансування тероризму та відмивання коштів, не бути зареєстрованими в офшорних зонах з непрозорою структурою власності, не бути приналежними до олігархів та минулих керівників або власників банку", - зазначили у ПриватБанку.

"Дніпро-Арена" - футбольний стадіон європейського класу в Дніпрі, розрахований на 31 003 глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році. Стадіон розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Херсонська, 7.

До комплексу входять футбольне поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерна зала, тренерські кімнати, приміщення для представників медіа та суддів, VIP-ложа на 296 місць, ресторан на 550 місць та автостоянки на 19 місць для автобусів та 326 місць для автомобілів. Поле обладнане системами підігріву й автоматичного поливу та освітленням для проведення матчів у вечірній час.

Учбово-тренувальна база розташована в лісопарковій зоні житлового масиву Придніпровськ у місті Дніпрі. Вона була побудована у 1971 році та реконструйована у 2010-му. Місцезнаходження тренувальної бази: м. Дніпро, пров. Михайла Дідевича, 12 та 14.

До її складу входять три поля зі штучним та чотири поля з натуральним покриттям, крите футбольне поле зі штучним покриттям і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси. Також комплекс включає медико-відновлювальний центр, конференц-залу, приміщення для тренерського складу, басейн, тренажерну залу, сауну та душові.

Доповнення

"Дніпро-Арена" – сучасний футбольний стадіон у місті Дніпро, відкритий 14 вересня 2008 року. Місткість арени – 31 003 місця. Спорудження об’єкта тривало з 2005 до 2008 року, його фінансував ФК "Дніпро", який на той час належав бізнесмену Ігорю Коломойському, через ПриватБанк, який наразі знаходиться під слідством за низку обвинувачень.

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До 2015 року арена перебувала у власності клубу і активно використовувалася для матчів Української Прем’єр-ліги, фіналу Кубка України 2009 року, а також домашніх ігор Ліги Європи. Однак після фінансових проблем клубу – боргів перед гравцями, УЄФА та за будівництво стадіону – у 2016 році почалися судові процеси.

У грудні 2016 року, після націоналізації ПриватБанку, стадіон перейшов у державну власність як частина активів, переданих у рахунок погашення боргів. ФК "Дніпро" припинив існування як професійна команда.

ПриватБанк неодноразово намагався продати арену, проте на неї не знаходилося охочих. Вперше це відбулося у 2022 році, а востаннє у 2025 році.

Загалом же арену намагалися продати двічі.

ПриватБанк продає найбільший стадіон Дніпра - "Дніпро-Арену" та тренувальну базу через Prozorro