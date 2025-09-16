$41.230.05
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Німеччина
ПриватБанк продає найбільший стадіон Дніпра - "Дніпро-Арену" та тренувальну базу через Prozorro

Київ • УНН

 • 30 перегляди

ПриватБанк виставляє на продаж "Дніпро-Арену" та тренувальну базу через систему Prozorro наприкінці вересня. Продаж відбувається в межах скорочення обсягів нерухомого майна, отриманого банком як забезпечення за кредитами до націоналізації.

ПриватБанк продає найбільший стадіон Дніпра - "Дніпро-Арену" та тренувальну базу через Prozorro

ПриватБанк виставляє на продаж одну із найбільших та найновіших спортивних арен України - "Дніпро-Арену" разом із тренувальною базою.  Аукціон відбудеться наприкінці вересня через систему Prozorro. Про це повідомили на сайті ПриватБанку, пише УНН.

Деталі

Продаж відбуватиметься в межах політики скорочення обсягів нерухомого майна, яке банк отримав як забезпечення за кредитами ще до націоналізації.

Продаж одного з найбільших спортивних обʼєктів міста – стадіона "Дніпро-Арена" та футбольної учбово-тренувальної бази з критим полем проходитиме за прозорою та відкритою процедурою торгів

- йдеться у повідомленні ПриватБанку. 

"Дніпро-Арена", відкрита у 2008 році після масштабної реконструкції напередодні Чемпіонату Європи 2012 року, що пройшов у Польщі та Україні. Він вважається стадіоном європейського класу, який розрахований на 31 тисячу глядачів і оснащений сучасною інфраструктурою: від роздягалень та тренажерних зал та VIP-ложі на майже 300 місць і ресторану на 550 відвідувачів. 

Справа ПриватБанку: САП повідомила про завершення розслідування щодо Коломойського та ще п'ятьох осіб23.07.25, 15:47 • 64916 переглядiв

Футбольне поле має підігрів, систему автоматичного поливу та потужне штучне освітлення для проведення матчів у вечірній час. Є великі сучасні зони паркування для спортсменів, персоналу, а також для вболівальників.

На торги разом із стадіоном піде й навчально-тренувальна база у Придніпровську, розташована в лісопарковій зоні. Спортивний комплекс, збудований у 1971 році та реконструйований у 2010-му, включає сім футбольних полів (чотири трав’яних та три штучних), критий манеж на понад 500 глядачів, а також житлові й офісні корпуси. 

Cправа топменеджерів "ПриватБанку": розгляд по суті розпочнеться 25 вересня14.08.25, 18:41 • 7668 переглядiв

На території функціонують котеджне містечко для гравців, медико-відновлювальний центр, конференц-зали, тренажерні приміщення, басейн і сауни.

Таким чином, на продаж виставляються одразу два об’єкти, які десятиліттями були невід’ємною частиною спортивного життя Дніпра. Їхня подальша доля залежатиме від результатів відкритих торгів у системі Prozorro.

$700 мільйонів не отримає: міжнародний арбітраж остаточно закрив справу Коломойського проти України08.08.25, 16:29 • 4253 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоСпортЕкономіка
Ігор Коломойський
ПриватБанк
Україна
Польща