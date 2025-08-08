$41.460.15
$700 мільйонів не отримає: міжнародний арбітраж остаточно закрив справу Коломойського проти України

Київ • УНН

 • 1642 перегляди

Міжнародний трибунал ICSID остаточно припинив справу за позовом компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським, яка вимагала від України $700 мільйонів за втрату контролю над авіакомпанією "Аеросвіт". Це рішення захищає національні інтереси та є результатом послідовної роботи юридичної команди держави.

$700 мільйонів не отримає: міжнародний арбітраж остаточно закрив справу Коломойського проти України

Україна здобула важливу перемогу в міжнародному арбітражі. Трибунал ICSID остаточно припинив розгляд справи за позовом компанії, пов’язаної з Ігорем Коломойським, який вимагав від держави $700 мільйонів компенсації за втрату контролю над авіакомпанією "Аеросвіт". Про це повідомляє Мінюст, пише УНН.

Деталі

Міністерство юстиції України повідомило про остаточне припинення провадження у резонансній справі, що розглядалася в Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID). Йдеться про позов компанії Gilward Investments B.V., бенефіціарами якої є Ігор Коломойський та Григорій Гуртовий.

Позов було подано ще у 2015 році, і в ньому заявники намагались стягнути з України близько 700 мільйонів доларів, звинувачуючи державу у нібито незаконних діях, які, на їхню думку, призвели до банкрутства авіакомпанії "Аеросвіт".

Аргументи сторони Коломойського зводилися до того, що державні органи України нібито створили умови, які спричинили крах авіаперевізника. Однак багаторічний юридичний процес завершився на користь України - трибунал ухвалив рішення остаточно припинити провадження без жодних компенсацій з боку держави.

У Мін’юсті назвали це рішення захистом національних інтересів та результатом послідовної роботи юридичної команди держави в арбітражах, ініційованих олігархами.

Ця справа - одна з низки арбітражних ініціатив, у яких представники великого бізнесу намагаються оскаржити втрати активів або відповідальність за корпоративні банкрутства через механізми міжнародного права. Однак, як свідчить цей прецедент, система правосуддя здатна відсіяти безпідставні вимоги, навіть якщо за ними стоять впливові фігури.

Нагадаємо

Минулого року Касаційний господарський суд Верховного суду відхилив касаційні скарги Коломойського та Triantal Investments Ltd щодо повернення ПриватБанку. Рішення є остаточним та підтверджує законність націоналізації 2016 року.

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономікаПолітика
Ігор Коломойський
ПриватБанк
Україна