$700 мільйонів не отримає: міжнародний арбітраж остаточно закрив справу Коломойського проти України

Міжнародний трибунал ICSID остаточно припинив справу за позовом компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським, яка вимагала від України $700 мільйонів за втрату контролю над авіакомпанією "Аеросвіт". Це рішення захищає національні інтереси та є результатом послідовної роботи юридичної команди держави.