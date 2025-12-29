Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирний план з 20 пунктів погоджений на 90%, а гарантії безпеки та військовий вимір – на всі 100%, передає УНН.

Президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп відповіли на питання журналістів після завершення двосторонньої зустрічі та відеоконференції з представниками європейських країн.

За словами Трампа план загалом погоджений на 95%, перемовини були складними, але продуктивними і детальними. Водночас Зеленський повідомив про повне узгодження плану в частині гарантій безпеки.

"План з 20 пунктів на 90% погоджено, гарантії безпеки від США – 100%, гарантії від США та Європи – 90%, військовий вимір – 100%, а план процвітання фіналізується", - заявив Зеленський.

Президент Трамп також додав, що остаточна фіналізація плану може очікуватися протягом найближчих тижнів, однак не виключив, що через якісь складний пункт все може розвалитися.

Нагадаємо

Зустріч глав держав була присвячена обговоренню мирного плану. Як заявив Зеленський, представники України та США вже обговорили 90% мирного плану.

Напередодні зустрічі Зеленський заявив, що Україна пішла на багато різних компромісів для досягнення миру.

Раніше, з посиланнями на слова Зеленського, у ЗМІ був оприлюднений один з можливих варіантів мирної угоди з 20 пунктів, який зокрема передбачає гарантію суверенітету України, її без’ядерний статус, спільну з США експлуатацію ЗАЕС, вільну економічну зону на Донбасі.

Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським