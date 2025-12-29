$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 3834 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6760 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8794 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12854 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14531 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18907 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35566 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54814 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59187 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51913 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4.9м/с
85%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В окупованому Мелітополі злетіли у повітря четверо окупантів з "Уралом": ГУР показало відеоVideo29 грудня, 07:09 • 5024 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21642 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 24895 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17558 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14531 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14552 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17577 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139649 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 184004 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101822 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2314 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21664 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34440 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44952 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139649 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Forbes
WhatsApp

Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%

Київ • УНН

 • 59188 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 90% погодження мирного плану з 20 пунктів та 100% узгодження гарантій безпеки та військового виміру. Це стало відомо після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, який оцінив погодження плану на 95%.

Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирний план з 20 пунктів погоджений на 90%, а гарантії безпеки та військовий вимір – на всі 100%, передає УНН.

Президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп відповіли на питання журналістів після завершення двосторонньої зустрічі та відеоконференції з представниками європейських країн.

За словами Трампа план загалом погоджений на 95%, перемовини були складними, але продуктивними і детальними. Водночас Зеленський повідомив про повне узгодження плану в частині гарантій безпеки.

"План з 20 пунктів на 90% погоджено, гарантії безпеки від США – 100%, гарантії від США та Європи – 90%, військовий вимір – 100%, а план процвітання фіналізується", - заявив Зеленський.

Президент Трамп також додав, що остаточна фіналізація плану може очікуватися протягом найближчих тижнів, однак не виключив, що через якісь складний пункт все може розвалитися.

Нагадаємо

Зустріч глав держав була присвячена обговоренню мирного плану. Як заявив Зеленський, представники України та США вже обговорили 90%  мирного плану.

Напередодні зустрічі Зеленський заявив, що Україна пішла на багато різних компромісів для досягнення миру.

Раніше, з посиланнями на слова Зеленського, у ЗМІ був оприлюднений один з можливих варіантів мирної угоди з 20 пунктів, який зокрема передбачає гарантію суверенітету України, її без’ядерний статус, спільну з США експлуатацію ЗАЕС, вільну економічну зону на Донбасі.

Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським29.12.25, 00:22 • 51914 переглядiв

 

Євген Царенко

Війна в УкраїніПолітика
Енергоатом
Ядерна зброя
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна