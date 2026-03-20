"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону

Українські військові, які працюють із союзниками на Близькому Сході, шоковані рівнем застосування ППО та тактики боротьби з дронами з боку США. Попри технологічну перевагу, американська армія допускає критичні помилки, які Україна давно виправила ціною війни. Про це в коментарі для УНН сказав офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров.

Українські спеціалісти на Близькому Сході - що вони там роблять

За словами експерта, українські фахівці працюють із партнерами як консультанти та інструктори, передаючи практичний бойовий досвід. Йдеться не про теорію, а про реальні знання, отримані під час війни.

Я знаю людей, які поїхали туди як спеціалісти. Це фахівці з ППО, зенітно-ракетних військ. Вони працюють безпосередньо з системами, аналізують дії і допомагають будувати ефективну оборону - зазначив Крамаров.

Водночас те, що вони побачили на місці, викликало сильну емоційну реакцію.

"Ми просто сиділи в шоці" - як воюють союзники

Експерт розповів, що українські військові були вражені підходами союзників до ведення сучасної війни. Особливо - використанням ППО.

Коли вони побачили протоколи збиття - як ціль фіксується, як приймається рішення - вони були просто в шоці. Я спілкувався з ними, і вони реально казали - "ми сиділи і не розуміли, як так можна воювати" — розповів він.

Причина - різниця у підходах.

У нас обмежені ресурси, і це змушує думати. Ми дуже раціонально підходимо до кожного засобу. А там - повна відсутність цього підходу - пояснив Крамаров.

Мільйони доларів - по одному дрону

Один із найбільших шоків - витрати на перехоплення цілей. За словами експерта, союзники використовують дорогі ракети там, де Україна застосовує значно дешевші рішення.

Вони можуть випустити по одному "шахеду" кілька ракет SM-6. Одна така ракета коштує 6–8 мільйонів доларів. Це нонсенс - зазначив він.

Ще один приклад - неправильне використання систем Patriot.

Вони застосовують PAC-3 - це ракети для балістики - по звичайних повітряних цілях. Вона для цього не призначена. Це як забивати цвях мікроскопом - пояснив Крамаров.

Україна створила систему, якої немає у США

Експерт підкреслив, що Україна за роки війни вибудувала унікальну систему розподілу цілей. Це дозволяє максимально ефективно використовувати ресурси.

Ми чітко розуміємо, що чим збивати - де працює мобільна група, де ППО, де авіація. У нас є система перерозподілу цілей. У них цього просто немає - зазначив він.

Це створює хаос у діях.

У них авіація навіть не підіймалася на перехоплення дронів. Вони просто стріляли ракетами. Це неефективно і дорого - додав експерт.

Рівень підготовки - ще одна проблема

Окрім техніки, українських військових вразив рівень підготовки. Йдеться про базове розуміння сучасної війни.

Проблема в кваліфікації. Вони не розуміють логіку атак. Наприклад, що перші дрони - це розвідка. Вони одразу витрачають ресурси - пояснив Крамаров.

Він наголосив, що війна в Україні дала унікальний досвід, якого у союзників просто не було.

Вони не ховають техніку - і це шокує

Ще один критичний момент - недбале ставлення до техніки. За словами експерта, навіть стратегічні об’єкти не маскуються.

Окремо українських фахівців вразило ставлення до критично важливих систем раннього виявлення. За словами експерта, є одна дуже дорога система, у світі було лише 15 таких радарів, і один із них уже втрачено - залишилось 14. Цікаво те, що одна система зараз працює в Україні.

Ми цей радар бережемо як зіницю ока, розуміючи його цінність і те, що відновити їх швидко неможливо. А тут - вони просто стоять відкрито, без належного захисту. Ще раз - радар дальнього виявлення просто стоїть у пустелі. Без захисту. Без переміщення. Для наших хлопців це було повне нерозуміння - зазначив Крамаров.

Для порівняння він навів український досвід.

У нас у перші години вторгнення всі комплекси були зняті з позицій і заховані. А там вони стоять відкрито роками - пояснив Крамаров.

Чи зможуть США впоратись без України

Попри критику, експерт визнає - США мають достатній потенціал. Але ключовий фактор - час.

Вони зможуть. У них є ресурси, технології, виробництво. Але питання - скільки часу це займе. Україна йшла до цього роками. Ми вчилися цьому 3–4 роки. З першого "шахеда" у 2022 році. Це не робиться за місяць - підкреслив Крамаров.

І додав, що є речі, які неможливо просто скопіювати.

Можна скопіювати дрон. Але не можна швидко скопіювати систему управління, програмне забезпечення, інтеграцію всіх елементів - пояснив експерт.

Український досвід війни виявився унікальним і критично важливим навіть для технологічно сильних союзників.

Попри потужну техніку, без правильної тактики та системного підходу вона не дає ефективного результату. Саме тому роль України як носія реального бойового досвіду лише зростає.

