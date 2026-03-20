Україна працює із 5 країнами щодо протидії "шахедам", є й запити від американської сторони - Зеленський отримав звіт Умєрова з поїздки на Близький Схід

Київ • УНН

 • 4612 перегляди

Українські фахівці консультують партнерів щодо протидії дронам та стабілізації ситуації в регіоні. Зеленський доручив оцінити участь у місіях в Ормузькій протоці.

Україна працює із 5 країнами щодо протидії "шахедам", є й запити від американської сторони - Зеленський отримав звіт Умєрова з поїздки на Близький Схід

Президент України Володимир Зеленський повідомив про звіт секретаря РНБО Рустема Умєрова з поїздки на Близький Схід, вказавши, що Україна працює із 5 країнами щодо протидії "шахедам", є й запити від американської сторони про експертну підтримку, а також, що доручив оцінити участь у місіях в Ормузькій протоці, пише УНН.

Доповідь Рустема Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Детально говоримо з партнерами на всіх необхідних рівнях. Наші команди вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії "шахедам" – надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту. Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових. Опрацьовуємо запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив, що "Україна зацікавлена у якнайшвидшій та надійній стабілізації навколо Ірану – це має глобальне значення з точки зору стану ринків нафти та газу, а отже, цінової ситуації, зокрема у Європі та Україні". "Нашою принциповою позицією є й неприпустимість будь-якого успіху терористичної активності іранського режиму, який є давнім спільником росії. Ніде у світі не можна дозволяти терористам визначати, що буде з людьми та країнами", - вказав Зеленський.

Окремо обговорили можливості міжнародної взаємодії для відновлення безпеки в Ормузькій протоці. Доручив Рустему Умєрову залучити МЗС України та наших військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях. Найближчим часом очікую на конкретні результати оцінки. Важливо, що глобальне значення України в гарантуванні безпеки та якість української безпекової експертизи для захисту життя визнаються всіма партнерами. Слава Україні!

- зазначив Зеленський.

Юлія Шрамко

