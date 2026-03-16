Зеленський дав доручення Умєрову щодо перемовин та анонсував нові зустрічі з партнерами

Президент України Володимир Зеленський дав нові доручення секретарю РНБО Рустему Умєрову щодо переговорів з росіянами, а також анонсував нові зустрічі з партнерами цього тижня. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Оборона держави – перший пріоритет. Росіяни до миру не готуються. Ми повинні забезпечити захист на сто відсотків – і ми це робимо. Перемовини при цьому не відкладаємо, у дипломатії ніхто не розчарований. Це питання не емоцій, як хтось десь може сказати. Це питання того, на що готові партнери. росія функціонує дуже просто: якщо вони бояться, вони готові тримати себе в рамках. Якщо тиск на росію послаблюють, росія думає, що їй щастить і що вона начебто може воювати далі - сказав Зеленський.

Він зазначив, що саме тиск на росію - це ключ до миру, до справжньої дипломатії та до справжніх домовленостей.

Сьогодні я дав нові доручення Рустему Умєрову – він спілкується постійно з американською стороною, 24/7. Також на тижні ми будемо працювати з нашими партнерами у Європі, щоб можливостей захисту в України стало більше, більше, а в партнерів – більше готовності підтримувати нас, підтримувати Україну - додав Зеленський.

