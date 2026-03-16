Зеленський дав доручення Умєрову щодо перемовин та анонсував нові зустрічі з партнерами
Київ • УНН
Президент доручив Умєрову постійно контактувати зі США та анонсував візит до Іспанії. Тиск на росію названо ключовим фактором для досягнення миру.
Президент України Володимир Зеленський дав нові доручення секретарю РНБО Рустему Умєрову щодо переговорів з росіянами, а також анонсував нові зустрічі з партнерами цього тижня. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Оборона держави – перший пріоритет. Росіяни до миру не готуються. Ми повинні забезпечити захист на сто відсотків – і ми це робимо. Перемовини при цьому не відкладаємо, у дипломатії ніхто не розчарований. Це питання не емоцій, як хтось десь може сказати. Це питання того, на що готові партнери. росія функціонує дуже просто: якщо вони бояться, вони готові тримати себе в рамках. Якщо тиск на росію послаблюють, росія думає, що їй щастить і що вона начебто може воювати далі
Він зазначив, що саме тиск на росію - це ключ до миру, до справжньої дипломатії та до справжніх домовленостей.
Сьогодні я дав нові доручення Рустему Умєрову – він спілкується постійно з американською стороною, 24/7. Також на тижні ми будемо працювати з нашими партнерами у Європі, щоб можливостей захисту в України стало більше, більше, а в партнерів – більше готовності підтримувати нас, підтримувати Україну
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський цієї середи, 18 березня, відвідає Іспанію, де зустрінеться із прем’єр-міністром Педро Санчесом.