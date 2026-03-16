Зеленський дав доручення Умєрову щодо перемовин та анонсував нові зустрічі з партнерами

17:55 • 7424 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
17:43 • 13919 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Ексклюзив
16:39 • 12091 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Ексклюзив
15:36 • 14661 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
14:52 • 15089 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗСPhoto
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 23529 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
16 березня, 13:13 • 12648 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
16 березня, 11:08 • 15621 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 26554 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 49240 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
Популярнi новини
Падіння уламків під Монументом Незалежності у Києві - у ЦПД прокоментували інформацію про дрон з ШІ16 березня, 10:32 • 5650 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці16 березня, 11:53 • 27215 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 24203 перегляди
Ірак заявив про відкриття нового маршруту для експорту нафти на тлі закриття Ормузької протоки15:07 • 15184 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16:16 • 12515 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 23529 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 24245 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці16 березня, 11:53 • 27257 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 33677 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 31603 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 42299 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 46605 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 52591 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 46282 перегляди
Зеленський дав доручення Умєрову щодо перемовин та анонсував нові зустрічі з партнерами

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

Президент доручив Умєрову постійно контактувати зі США та анонсував візит до Іспанії. Тиск на росію названо ключовим фактором для досягнення миру.

Президент України Володимир Зеленський дав нові доручення секретарю РНБО Рустему Умєрову щодо переговорів з росіянами, а також анонсував нові зустрічі з партнерами цього тижня. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Оборона держави – перший пріоритет. Росіяни до миру не готуються. Ми повинні забезпечити захист на сто відсотків – і ми це робимо. Перемовини при цьому не відкладаємо, у дипломатії ніхто не розчарований. Це питання не емоцій, як хтось десь може сказати. Це питання того, на що готові партнери. росія функціонує дуже просто: якщо вони бояться, вони готові тримати себе в рамках. Якщо тиск на росію послаблюють, росія думає, що їй щастить і що вона начебто може воювати далі 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що саме тиск на росію - це ключ до миру, до справжньої дипломатії та до справжніх домовленостей.

Сьогодні я дав нові доручення Рустему Умєрову – він спілкується постійно з американською стороною, 24/7. Також на тижні ми будемо працювати з нашими партнерами у Європі, щоб можливостей захисту в України стало більше, більше, а в партнерів – більше готовності підтримувати нас, підтримувати Україну 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський цієї середи, 18 березня, відвідає Іспанію, де зустрінеться із прем’єр-міністром Педро Санчесом. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Війна в Україні
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Іспанія
Європа
Володимир Зеленський
Україна