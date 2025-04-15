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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25768 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155015 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138320 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134171 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134276 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196196 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77551 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164629 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116904 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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ЄС шукає способи розірвати російські газові контракти без штрафів - FT

Єврокомісія вивчає юридичні шляхи, щоб компанії ЄС могли розірвати довгострокові газові контракти з росією без сплати великих штрафів. Це частина плану ЄС відмовитись від російського палива до 2027 року.

Економіка • 10:33 • 2410 перегляди

В Іспанії викрили мережу торгівлі екзотичними тваринами: серед вилучених - звірі з України, білорусі, рф

В Іспанії викрили злочинну мережу, що займалася продажем екзотичних тварин з України, білорусі та рф. У Манакорі затримано двох осіб, вилучено 19 тварин та ветеринарні паспорти.

Новини Світу • 15 квітня, 01:16 • 2734 перегляди

Автомати Калашникова, гранати, штурмові гвинтівки: у Європі ліквідовано мережу контрабанди зброї

Міжнародна операція викрила мережу з незаконного обігу зброї. Зловмисники постачали автомати Калашникова та гранати французьким кримінальним угрупованням, затримано сім підозрюваних.

Кримінал та НП • 12 квітня, 03:40 • 4525 перегляди

"Надмірний" туризм vs доступність житла: мешканці найпопулярніших міст закликають обмежити короткострокову оренду - FT

Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.

Новини Світу • 11 квітня, 13:28 • 10760 перегляди

Південна Америка пропонує провести 64-командний чемпіонат світу з футболу 2030 року

Орган управління футболом у Південній Америці, КОНМЕБОЛ, офіційно запропонував розширити ЧС-2030 до 64 команд, щоб відзначити 100-річний ювілей змагань. Ідея належить президенту Федерації футболу Уругваю.

Спорт • 11 квітня, 11:06 • 4012 перегляди

Зовнішня торгівля України пішла в мінус на $8,6 млрд

За перший квартал 2025 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України збільшився на 43%, досягнувши $8,6 млрд. Товарообіг склав $28,4 млрд, імпорт – $18,5 млрд, експорт – $9,9 млрд.

Економіка • 9 квітня, 09:42 • 10330 перегляди

Агросектор забезпечив понад половину експорту України у березні: основні товари та партнери

У березні 2025 року експорт агропродукції становив 58% від усього експорту України, досягнувши 2,1 млрд доларів. Найбільше експортували кукурудзу та соняшникову олію, збільшився експорт продуктів переробки.

Економіка • 9 квітня, 09:25 • 6169 перегляди

Ліга чемпіонів: "Арсенал" розгромив "Реал Мадрид" з рахунком 3:0

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Арсенал" здобув перемогу над "Реалом" з рахунком 3:0. Райс оформив дубль, ще один гол забив Меріно.

Спорт • 9 квітня, 07:08 • 9937 перегляди

Німеччина призупинила прийом біженців за програмою переселення ООН

Німеччина тимчасово припинила прийом біженців за програмою ООН через переговори щодо нової коаліції. У 2024-2025 роках країна зобов'язалася прийняти 13 100 біженців.

Новини Світу • 8 квітня, 13:45 • 7146 перегляди

В Іспанії пройшли масштабні демонстрації з вимогою вирішити житлову кризу

Тисячі людей у 40 містах Іспанії вийшли на протести, вимагаючи зниження орендної плати на 50%, припинення виселень та посилення контролю за ринком нерухомості. У Мадриді зібралося понад 15 тисяч протестувальників.

Новини Світу • 6 квітня, 12:41 • 17119 перегляди

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін може не вийти на поле у грі проти "Валенсії"

Український голкіпер Андрій Лунін ризикує пропустити матч проти Валенсії через травму ноги, отриману після гри з Реал Сосьєдад. Його може замінити 19-річний Фран Гонсалес.

Спорт • 4 квітня, 09:30 • 12070 перегляди

“З красивими дівчатами треба щось інше робити”: в УАФ відреагували на сексистські висловлювання президента “Інгульця”

В Українській асоціації футболу засудили слова Олександра Поворознюка про те, що з красивими дівчатами треба робити щось інше, а не грати у футбол. УАФ звернулася до Комітету етики.

Суспільство • 3 квітня, 17:15 • 13310 перегляди

Під посилені мита США потрапляє 70% експорту ЄС на €380 млрд - єврокомісар

За словами єврокомісара МакГрата, майже 70% товарів з ЄС до США потрапляють під посилені мита. Європа готує виважену відповідь та готова до переговорів із США.

Економіка • 3 квітня, 16:20 • 11962 перегляди

"Вижив, одужує": Трамп назвав США після введення драконських мит пацієнтом, що пережив операцію

Дональд Трамп заявив, що посилення мит на імпорт зміцнить економіку США. Він порівняв це з операцією, після якої пацієнт (економіка) вижив та одужує.

Економіка • 3 квітня, 14:46 • 11557 перегляди

Іспанія виділить €14,1 млрд для підтримки економіки через мита США

Уряд Іспанії виділить 14,1 млрд євро на підтримку економіки через нові тарифи США. Пакет включатиме пряме фінансування та пільгові кредити.

Новини Світу • 3 квітня, 12:21 • 6438 перегляди

"Реал Мадрид" зустрінеться з "Барселоною" у фіналі Кубка Іспанії

Футбольний клуб "Реал Мадрид" зустрінеться з "Барселоною" у фіналі Кубка Іспанії на стадіоні Ла Картуха. Це буде восьмий фінал між цими командами.

Спорт • 3 квітня, 07:29 • 7144 перегляди

Ринок експорту в Україні продовжує зростати попри війну з рф - Свириденко

Експорт товарів з України в березні 2025 року збільшився на 18%. Загальний обсяг експорту склав майже $9,9 млрд, а найбільшим партнером залишається ЄС.

Війна • 2 квітня, 15:37 • 24256 перегляди

Прокуратура Іспанії оскаржить виправдання колишнього футболіста Дані Алвеса у справі зґвалтування

Прокуратура оскаржить рішення суду, який скасував засудження Дані Алвеса за зґвалтування. Суд Каталонії виправдав футболіста, зважаючи на недостатність доказів.

Спорт • 2 квітня, 12:29 • 9833 перегляди

ДТП з українцями в Австрії: МЗС підтвердило чотири жертви, на місці працює консул

Вранці 1 квітня поблизу Шайблінгкірхена мікроавтобус з 8 громадянами України зіткнувся з вантажівкою. Четверо українців загинули, ще четверо отримали важкі травми.

Суспільство • 1 квітня, 12:19 • 17335 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

Міністри закордонних справ європейських країн заявили про готовність посилити тиск на росію санкціями. Це робиться, щоб перешкодити веденню війни та забезпечити Україні справедливий мир.

Війна • 31 березня, 15:34 • 39262 перегляди

В Іспанії стався вибух на шахті: відомо про 5 загиблих і 4 поранених

В Астурії, Іспанія, стався вибух на шахті. Загинуло п'ятеро людей, четверо отримали поранення. Рятувальники намагаються допомогти шахтарям, які опинилися в пастці.

Новини Світу • 31 березня, 13:23 • 21704 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.

Політика • 31 березня, 11:39 • 149519 перегляди

Виноробні Європи уже в кризі, а 200% мит від Трампа ще не в силі - Bloomberg

Європейські винороби зіткнулися з проблемами через падіння попиту та загрозу мита від Трампа. Припинення поставок вже коштує компаніям 100 мільйонів євро на тиждень.

Економіка • 29 березня, 12:53 • 29487 перегляди

В Іспанії створять Центр єдності України

Олексій Чернишов та Елма Саіс Делгадо підписали декларацію про створення Центру єдності в Іспанії для підтримки понад 220 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист.

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Обговорили захист та інтеграцію українців: Олексій Чернишов зустрівся із Міністром закордонних справ Іспанії

Олексій Чернишов зустрівся з Міністром закордонних справ Іспанії для обговорення тимчасового захисту українців та посилення співпраці. Іспанія активно допомагає Україні з початку вторгнення.

Політика • 29 березня, 01:03 • 28711 перегляди

Український гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі Євробачення-2025: під яким номером

Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.

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Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588038 перегляди

"Справа перебуває під контролем посольства України": речник МЗС про знайдене тіло 13-річного українця в Іспанії

МЗС України підтверджує інформацію про знайдене тіло 13-річного українця в Іспанії. Посольство України в Іспанії контролює ситуацію та очікує додаткову інформацію від компетентних органів.

Суспільство • 27 березня, 16:25 • 29653 перегляди

Міг накласти на себе руки: в Іспанії знайшли мертвим 13-річного підлітка з України

В іспанському Бадахосі знайшли тіло 13-річного українця, який зник 23 березня. Його знайшли біля фортеці Алькасар, розглядаються версії самогубства, нещасного випадку або насильницької смерті.

Новини Світу • 27 березня, 14:57 • 21837 перегляди

Мер Харкова Терехов за рік отримав понад 2 млн грн зарплати

Ігор Терехов задекларував 2 001 327 грн зарплати за рік, що майже на 285 тис. грн більше, ніж у минулому році. Також він задекларував готівку, банківські заощадження та дві квартири.

Політика • 26 березня, 14:12 • 22916 перегляди