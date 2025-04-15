Мер Харкова Терехов за рік отримав понад 2 млн грн зарплати

Ігор Терехов задекларував 2 001 327 грн зарплати за рік, що майже на 285 тис. грн більше, ніж у минулому році. Також він задекларував готівку, банківські заощадження та дві квартири.