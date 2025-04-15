Єврокомісія вивчає юридичні шляхи, щоб компанії ЄС могли розірвати довгострокові газові контракти з росією без сплати великих штрафів. Це частина плану ЄС відмовитись від російського палива до 2027 року.
В Іспанії викрили злочинну мережу, що займалася продажем екзотичних тварин з України, білорусі та рф. У Манакорі затримано двох осіб, вилучено 19 тварин та ветеринарні паспорти.
Міжнародна операція викрила мережу з незаконного обігу зброї. Зловмисники постачали автомати Калашникова та гранати французьким кримінальним угрупованням, затримано сім підозрюваних.
Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.
Орган управління футболом у Південній Америці, КОНМЕБОЛ, офіційно запропонував розширити ЧС-2030 до 64 команд, щоб відзначити 100-річний ювілей змагань. Ідея належить президенту Федерації футболу Уругваю.
За перший квартал 2025 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України збільшився на 43%, досягнувши $8,6 млрд. Товарообіг склав $28,4 млрд, імпорт – $18,5 млрд, експорт – $9,9 млрд.
У березні 2025 року експорт агропродукції становив 58% від усього експорту України, досягнувши 2,1 млрд доларів. Найбільше експортували кукурудзу та соняшникову олію, збільшився експорт продуктів переробки.
У чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Арсенал" здобув перемогу над "Реалом" з рахунком 3:0. Райс оформив дубль, ще один гол забив Меріно.
Німеччина тимчасово припинила прийом біженців за програмою ООН через переговори щодо нової коаліції. У 2024-2025 роках країна зобов'язалася прийняти 13 100 біженців.
Тисячі людей у 40 містах Іспанії вийшли на протести, вимагаючи зниження орендної плати на 50%, припинення виселень та посилення контролю за ринком нерухомості. У Мадриді зібралося понад 15 тисяч протестувальників.
Український голкіпер Андрій Лунін ризикує пропустити матч проти Валенсії через травму ноги, отриману після гри з Реал Сосьєдад. Його може замінити 19-річний Фран Гонсалес.
В Українській асоціації футболу засудили слова Олександра Поворознюка про те, що з красивими дівчатами треба робити щось інше, а не грати у футбол. УАФ звернулася до Комітету етики.
За словами єврокомісара МакГрата, майже 70% товарів з ЄС до США потрапляють під посилені мита. Європа готує виважену відповідь та готова до переговорів із США.
Дональд Трамп заявив, що посилення мит на імпорт зміцнить економіку США. Він порівняв це з операцією, після якої пацієнт (економіка) вижив та одужує.
Уряд Іспанії виділить 14,1 млрд євро на підтримку економіки через нові тарифи США. Пакет включатиме пряме фінансування та пільгові кредити.
Футбольний клуб "Реал Мадрид" зустрінеться з "Барселоною" у фіналі Кубка Іспанії на стадіоні Ла Картуха. Це буде восьмий фінал між цими командами.
Експорт товарів з України в березні 2025 року збільшився на 18%. Загальний обсяг експорту склав майже $9,9 млрд, а найбільшим партнером залишається ЄС.
Прокуратура оскаржить рішення суду, який скасував засудження Дані Алвеса за зґвалтування. Суд Каталонії виправдав футболіста, зважаючи на недостатність доказів.
Вранці 1 квітня поблизу Шайблінгкірхена мікроавтобус з 8 громадянами України зіткнувся з вантажівкою. Четверо українців загинули, ще четверо отримали важкі травми.
Міністри закордонних справ європейських країн заявили про готовність посилити тиск на росію санкціями. Це робиться, щоб перешкодити веденню війни та забезпечити Україні справедливий мир.
В Астурії, Іспанія, стався вибух на шахті. Загинуло п'ятеро людей, четверо отримали поранення. Рятувальники намагаються допомогти шахтарям, які опинилися в пастці.
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
Європейські винороби зіткнулися з проблемами через падіння попиту та загрозу мита від Трампа. Припинення поставок вже коштує компаніям 100 мільйонів євро на тиждень.
Олексій Чернишов та Елма Саіс Делгадо підписали декларацію про створення Центру єдності в Іспанії для підтримки понад 220 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист.
Олексій Чернишов зустрівся з Міністром закордонних справ Іспанії для обговорення тимчасового захисту українців та посилення співпраці. Іспанія активно допомагає Україні з початку вторгнення.
Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
МЗС України підтверджує інформацію про знайдене тіло 13-річного українця в Іспанії. Посольство України в Іспанії контролює ситуацію та очікує додаткову інформацію від компетентних органів.
В іспанському Бадахосі знайшли тіло 13-річного українця, який зник 23 березня. Його знайшли біля фортеці Алькасар, розглядаються версії самогубства, нещасного випадку або насильницької смерті.
Ігор Терехов задекларував 2 001 327 грн зарплати за рік, що майже на 285 тис. грн більше, ніж у минулому році. Також він задекларував готівку, банківські заощадження та дві квартири.