Україна розраховує на додаткові ракети для ППО від Іспанії - Зеленський зустрівся із королем Феліпе VI

Володимир Зеленський та король Іспанії Феліпе VI. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Іспанії Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела. Говорили про додаткові ракети для систем ППО, а також кроки, спрямовані на притягнення росії до відповідальності за її війну, передає УНН.

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Президент подякував Іспанії за всю допомогу, яку ця країна надає нашим людям, і висловив окрему вдячність Королю Феліпе VI за його особисту підтримку.

Зеленський розповів про наслідки щоденних російських ударів по українських містах і громадах. Глава держави наголосив, що Україна активно працює з усіма партнерами, які можуть допомогти з посиленням протиповітряної оборони, та розраховує на підтримку з боку Іспанії додатковими ракетами для систем ППО.

Під час зустрічі Президент також порушив питання щодо кроків, спрямованих на притягнення Росії до відповідальності за її війну, зокрема зусиль зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також механізму виплати репарацій - повідомили в ОП.

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