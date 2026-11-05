Украина рассчитывает на дополнительные ракеты для ПВО от Испании — Зеленский встретился с королём Филиппом VI

Владимир Зеленский и король Испании Филипп VI. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Королём Испании Фелипе VI в королевской резиденции Сарсуэла. Говорили о дополнительных ракетах для систем ПВО, а также шагах, направленных на привлечение России к ответственности за её войну, передаёт УНН.

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Президент поблагодарил Испанию за всю помощь, которую эта страна оказывает нашим людям, и выразил отдельную благодарность Королю Фелипе VI за его личную поддержку.

Зеленский рассказал о последствиях ежедневных российских ударов по украинским городам и общинам. Глава государства подчеркнул, что Украина активно работает со всеми партнёрами, которые могут помочь с усилением противовоздушной обороны, и рассчитывает на поддержку со стороны Испании дополнительными ракетами для систем ПВО.

Во время встречи Президент также поднял вопрос о шагах, направленных на привлечение России к ответственности за её войну, в частности усилиях по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также механизма выплаты репараций - сообщили в ОП.

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