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Украина рассчитывает на дополнительные ракеты для ПВО от Испании — Зеленский встретился с королём Филиппом VI

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Зеленский встретился с Филиппом VI и поблагодарил Испанию за поддержку. Обсудили ракеты для ПВО, трибунал и механизм репараций.

Украина рассчитывает на дополнительные ракеты для ПВО от Испании — Зеленский встретился с королём Филиппом VI
Владимир Зеленский и король Испании Филипп VI. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Королём Испании Фелипе VI в королевской резиденции Сарсуэла. Говорили о дополнительных ракетах для систем ПВО, а также шагах, направленных на привлечение России к ответственности за её войну, передаёт УНН.

Детали

Президент поблагодарил Испанию за всю помощь, которую эта страна оказывает нашим людям, и выразил отдельную благодарность Королю Фелипе VI за его личную поддержку.

Зеленский рассказал о последствиях ежедневных российских ударов по украинским городам и общинам. Глава государства подчеркнул, что Украина активно работает со всеми партнёрами, которые могут помочь с усилением противовоздушной обороны, и рассчитывает на поддержку со стороны Испании дополнительными ракетами для систем ПВО.

Во время встречи Президент также поднял вопрос о шагах, направленных на привлечение России к ответственности за её войну, в частности усилиях по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также механизма выплаты репараций 

- сообщили в ОП.

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Антонина Туманова

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