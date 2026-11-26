Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал подход президента США Дональда Трампа к переговорам с владимиром путиным, заявив, что американский лидер проверяет готовность главы кремля к реальному диалогу. Об этом сообщает немецкое информационное агентство dpa, пишет УНН.

Детали

Накануне встречи с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде Рютте отметил, что американский президент сознательно испытывает путина, в частности во время их недавней встречи в китайском Шэньчжэне.

По словам генерального секретаря НАТО, Трамп пытается выяснить, действительно ли российский диктатор готов сесть за стол переговоров и вести содержательный диалог о завершении войны.

Я думаю, что это работает, и мы должны продолжать в том же духе – подчеркнул Рютте, призвав сохранять давление на путина.

Встреча Трампа и путина в Китае

19 ноября перед началом переговоров в Шэньчжэне Трамп вошел в зал в сопровождении государственного секретаря США Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента.

Американский президент улыбнулся, назвал путина своим другом, после чего пожал ему руку.

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