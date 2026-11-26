Генсек НАТО Рютте объяснил, как Трамп испытывает Путина и зачем
Киев • УНН
Рютте заявил, что Трамп испытывает Путина, выясняя его готовность к содержательному диалогу о завершении войны. Генсек НАТО призвал сохранять давление.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал подход президента США Дональда Трампа к переговорам с владимиром путиным, заявив, что американский лидер проверяет готовность главы кремля к реальному диалогу. Об этом сообщает немецкое информационное агентство dpa, пишет УНН.
Детали
Накануне встречи с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде Рютте отметил, что американский президент сознательно испытывает путина, в частности во время их недавней встречи в китайском Шэньчжэне.
По словам генерального секретаря НАТО, Трамп пытается выяснить, действительно ли российский диктатор готов сесть за стол переговоров и вести содержательный диалог о завершении войны.
Я думаю, что это работает, и мы должны продолжать в том же духе
Встреча Трампа и путина в Китае
19 ноября перед началом переговоров в Шэньчжэне Трамп вошел в зал в сопровождении государственного секретаря США Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента.
Американский президент улыбнулся, назвал путина своим другом, после чего пожал ему руку.
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