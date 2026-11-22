Директор Национальной разведки США Джей Клейтон заявил, что российский диктатор владимир путин не является другом Соединённых Штатов в контексте войны против Украины, несмотря на недавние заявления Дональда Трампа о дружеских отношениях с ним. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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В эфире программы "На этой неделе" на телеканале ABC News Клейтон прокомментировал слова американского президента, который во время саммита в Китае назвал путина своим другом.

Он не друг Америки в Украине. Совсем нет – подчеркнул глава разведки.

В то же время Клейтон отметил, что использование Трампом слова "друг" было уместным в контексте переговоров между лидерами трёх ведущих ядерных держав – США, россии и Китая.

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Ранее американский президент защищал свои высказывания о российском диктаторе, заявив, что лучше иметь дружеские отношения с государством, обладающим тысячами единиц ядерного оружия.

Однако позднее Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, считает ли он путина другом Соединённых Штатов в целом

Его заявления вызвали критику среди европейских союзников Украины. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что путин не является и никогда не будет другом его страны.

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