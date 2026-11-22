В Японии второй день подряд извергается вулкан Сакурадзима, расположенный на острове Кюсю. Власти сохраняют третий уровень вулканической опасности, сообщает Японское метеорологическое агентство, передает УНН.

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По данным японских метеорологов, первое взрывное извержение произошло 21 ноября в 14:35 по местному времени в кратере Минамидакэ. Сначала высота пеплового столба составляла около 1000 метров, однако впоследствии он поднялся до 1200 метров над кратером, или примерно 2300 метров над уровнем моря. Пепел распространялся в юго-восточном направлении. Специалисты оценили объем выброшенного вулканического материала как умеренный. При этом крупных обломков породы, которые могли бы представлять непосредственную угрозу для прилегающих территорий, во время наблюдений не зафиксировали.

По информации JMA, это стало 35-м взрывным извержением Сакурадзимы с начала 2026 года.

В воскресенье, 22 ноября, вулкан вновь проявил активность. В 13:48 по местному времени произошло очередное извержение, в результате которого пепловый столб также достиг высоты 1200 метров над кратером. Токийский консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) опубликовал соответствующие сообщения для авиации, предупредив о вулканической активности в регионе.

Угроза для населения

Несмотря на повторные извержения, уровень вулканической опасности остается третьим по пятибалльной шкале. Он предусматривает ограничение доступа в опасные районы вблизи вулкана.

Японское метеорологическое агентство предупреждает о возможном падении крупных вулканических обломков и возникновении пирокластических потоков в радиусе примерно двух километров от кратеров Минамидакэ и Сёва. Кроме того, опасность представляют выпадение пепла, мелких камней и ударные волны от взрывов, которые могут повреждать окна зданий.

По прогнозам местных метеорологов, в случае продолжения извержений вулканический пепел может распространяться на десятки километров, в частности в направлении отдельных районов префектур Кагосима и Миядзаки.

В настоящее время подтвержденной информации о погибших, пострадавших или масштабных разрушениях в результате последних извержений нет.

Контекст

Сакурадзима - один из самых активных вулканов Японии. Он расположен в заливе Кагосима на юге острова Кюсю, неподалеку от одноименного города. Вулкан находится под постоянным наблюдением японских специалистов из-за регулярных извержений и значительного количества населенных пунктов поблизости.

По данным JMA, еще до последних взрывов приборы фиксировали признаки активности вулкана, в частности значительные выбросы диоксида серы и геодезические изменения, связанные с накоплением магмы под кальдерой Айра. Специалисты предупреждают, что вулканическая активность Сакурадзимы может продолжиться.

Напомним

Ранее мы писали о том, что извержение Анак-Кракатау изменило карту и возле вулкана образовались два новых острова.