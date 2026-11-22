У Японії другий день поспіль вивергається вулкан Сакурадзіма, розташований на острові Кюсю. Влада зберігає третій рівень вулканічної небезпеки, повідомляє Японське метеорологічне агентство, передає УНН.

Деталі

За даними японських метеорологів, перше вибухове виверження відбулося 21 листопада о 14:35 за місцевим часом у кратері Мінамідаке. Спочатку висота стовпа попелу становила близько 1000 метрів, однак згодом він піднявся до 1200 метрів над кратером, або приблизно 2300 метрів над рівнем моря. Попіл поширювався у південно-східному напрямку. Фахівці оцінили обсяг викинутого вулканічного матеріалу як помірний. При цьому великих уламків породи, які могли б становити безпосередню загрозу для прилеглих територій, під час спостережень не зафіксували.

За інформацією JMA, це стало 35-м вибуховим виверженням Сакурадзіми від початку 2026 року.

У неділю, 22 листопада, вулкан знову проявив активність. О 13:48 за місцевим часом сталося чергове виверження, внаслідок якого стовп попелу також досяг висоти 1200 метрів над кратером. Токійський консультативний центр із вулканічного попелу (VAAC) оприлюднив відповідні повідомлення для авіації, попередивши про вулканічну активність у регіоні.

Загроза для населення

Попри повторні виверження, рівень вулканічної небезпеки залишається третім за п'ятибальною шкалою. Він передбачає обмеження доступу до небезпечних районів поблизу вулкана.

Японське метеорологічне агентство попереджає про можливе падіння великих вулканічних уламків і виникнення пірокластичних потоків у радіусі приблизно двох кілометрів від кратерів Мінамідаке та Сьова. Крім того, небезпеку становлять випадіння попелу, дрібного каміння та ударні хвилі від вибухів, які можуть пошкоджувати вікна будівель.

За прогнозами місцевих метеорологів, у разі продовження вивержень вулканічний попіл може поширюватися на десятки кілометрів, зокрема в напрямку окремих районів префектур Кагосіма та Міядзакі.

Наразі підтвердженої інформації про загиблих, постраждалих або масштабні руйнування внаслідок останніх вивержень немає.

Контекст

Сакурадзіма - один із найактивніших вулканів Японії. Він розташований у затоці Кагосіма на півдні острова Кюсю, неподалік однойменного міста. Вулкан перебуває під постійним спостереженням японських фахівців через регулярні виверження та значну кількість населених пунктів поблизу.

За даними JMA, ще до останніх вибухів прилади фіксували ознаки активності вулкана, зокрема значні викиди діоксиду сірки та геодезичні зміни, пов'язані з накопиченням магми під кальдерою Айра. Фахівці попереджають, що вулканічна активність Сакурадзіми може продовжитися.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що виверження Анак-Кракатау змінило карту й біля вулкана утворилися два нові острови.