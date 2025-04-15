рф поширює маніпуляції щодо заяви Блінкена про постачання зброї Україні до 2022 року.
США заздалегідь готувалися до конфлікту і таємно постачали зброю в Україну з вересня 2021 року. Серед поставленого озброєння були Stinger і Javelin, які зіграли важливу роль в обороні Києва.
Зеленський анонсував очікуване оголошення значного пакету підтримки від США 30 грудня. Планується надання військової допомоги на $1,25 млрд, включаючи боєприпаси для ППО, ракети Stinger та артилерійські снаряди.
Джейк Салліван анонсував нові санкції проти росії через участь КНДР у війні. США також виділили новий пакет допомоги на $725 млн.
США оголосили про надання Україні військової допомоги на $725 мільйонів. Пакет включає боєприпаси для HIMARS, Stinger, безпілотники та протитанкову зброю зі складів Пентагону.
Європейські країни розглядають варіанти компенсації можливого скорочення американської допомоги Україні. США залишаються найбільшим постачальником зброї, а ЄС потребує $340 млрд щорічно для посилення оборони.
Пентагон анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 млн доларів. До нього увійшли ракети для ППО, боєприпаси HIMARS, артилерія, бронетехніка Stryker та інше обладнання.
Президент Байден оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні на 425 млн доларів. Пакет включає засоби ППО, боєприпаси для HIMARS, артилерію, бронетехніку та протитанкову зброю.
Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 2,225 мільярда доларів, включаючи боєприпаси для артилерії, системи протиповітряної оборони, патрульні катери, протитанкову зброю та інше обладнання.
США планують надати Україні додаткову військову допомогу на суму близько 225 мільйонів доларів, включаючи боєприпаси для ракетних комплексів HIMARS, ракети для систем ППО, протитанкові ракети, бронетехніку, патрульні катери та інше обладнання.
Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що Україна буде бачити стабільний потік американської військової допомоги тиждень за тижнем та закликав всіх союзників і партнерів переоцінити свої можливості з надання Україні засобів ППО, яких вона так гостро потребує.
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, що включає засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, що включає ракети для зенітних комплексів Patriot, NASAMS, Stinger, боєприпаси для HIMARS та артилерію.
Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів. Як пишуть ЗМІ йдеться про ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, MRAP, протитанкові комплекси Javelin та іншу амуніцію.
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, що включає ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, MRAP, протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів, який включає артилерійські снаряди, бойові машини піхоти Бредлі, ракети HIMARS, ракети ППО, зенітні ракети, стрілецьку зброю, боєприпаси, бронемашини та протитанкові системи.
Українські військові успішно збили ворожий безпілотник "шахед" за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу FIM-92 Stinger.
У ніч на 6 квітня мобільна вогнева група збила російську ракету "Калібр", яка атакувала Україну.
США надали Україні унікальний пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів, включаючи зенітні ракети "Стінгер" та боєприпаси для систем протиповітряної оборони, але це був поодинокий випадок і не був частиною сталої програми допомоги.
Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів для задоволення нагальних потреб України в артилерії, протитанкових засобах та протиповітряній обороні.
Пентагон продовжує постачати військову техніку та боєприпаси в Україну, використовуючи раніше виділені кошти та існуючі контракти, але потребує додаткового фінансування з боку Конгресу для надання нової допомоги.
Україна очікує отримати у наступних пакетах військової допомоги авіацію та далекобійне озброєння з радіусом у понад 300 кілометрів.