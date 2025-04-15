FIM-92 Stinger

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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14 квітня, 16:00 • 163024 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140356 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143088 перегляди

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У ЦПД наголошують про численні маніпуляції рф на тему заяв держсекретаря Блінкена

рф поширює маніпуляції щодо заяви Блінкена про постачання зброї Україні до 2022 року.

Війна • 5 січня, 12:28 • 69262 перегляди

Блінкен заявив, що США задовго до початку повномасштабної війни передавали в Україну "багато зброї"

США заздалегідь готувалися до конфлікту і таємно постачали зброю в Україну з вересня 2021 року. Серед поставленого озброєння були Stinger і Javelin, які зіграли важливу роль в обороні Києва.

Війна • 4 січня, 16:50 • 42720 перегляди

Зеленський анонсував "важливе рішення" США щодо підтримки України

Зеленський анонсував очікуване оголошення значного пакету підтримки від США 30 грудня. Планується надання військової допомоги на $1,25 млрд, включаючи боєприпаси для ППО, ракети Stinger та артилерійські снаряди.

Війна • 29 грудня, 20:14 • 50045 перегляди

США готують нові санкції проти рф - Білий дім

Джейк Салліван анонсував нові санкції проти росії через участь КНДР у війні. США також виділили новий пакет допомоги на $725 млн.

Війна • 3 грудня, 06:15 • 20563 перегляди

США виділили новий пакет військової допомоги Україні: що входить до $725 млн

США оголосили про надання Україні військової допомоги на $725 мільйонів. Пакет включає боєприпаси для HIMARS, Stinger, безпілотники та протитанкову зброю зі складів Пентагону.

Новини Світу • 2 грудня, 20:40 • 18309 перегляди

Європа шукає шляхи заміни військової допомоги США для України

Європейські країни розглядають варіанти компенсації можливого скорочення американської допомоги Україні. США залишаються найбільшим постачальником зброї, а ЄС потребує $340 млрд щорічно для посилення оборони.

Війна • 28 листопада, 10:59 • 17014 перегляди

США оголосили новий пакет військової допомоги для України на 425 млн доларів

Пентагон анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 млн доларів. До нього увійшли ракети для ППО, боєприпаси HIMARS, артилерія, бронетехніка Stryker та інше обладнання.

Війна • 1 листопада, 17:31 • 29787 перегляди

У Пентагоні розкрили, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні на 425 млн доларів

Президент Байден оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні на 425 млн доларів. Пакет включає засоби ППО, боєприпаси для HIMARS, артилерію, бронетехніку та протитанкову зброю.

Війна • 16 жовтня, 18:23 • 38942 перегляди

Бронетехніка та боєприпаси: США оголосили перелік озброєння, яке увійде до нового пакета допомоги

Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 2,225 мільярда доларів, включаючи боєприпаси для артилерії, системи протиповітряної оборони, патрульні катери, протитанкову зброю та інше обладнання.

Війна • 7 червня, 12:30 • 16637 перегляди

AP: США направлять Україні допомогу на суму близько $225 млн

США планують надати Україні додаткову військову допомогу на суму близько 225 мільйонів доларів, включаючи боєприпаси для ракетних комплексів HIMARS, ракети для систем ППО, протитанкові ракети, бронетехніку, патрульні катери та інше обладнання.

Війна • 6 червня, 22:30 • 25123 перегляди

Голова Пентагону запевнив у стабільному надані Україні допомоги "тиждень за тижнем"

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що Україна буде бачити стабільний потік американської військової допомоги тиждень за тижнем та закликав всіх союзників і партнерів переоцінити свої можливості з надання Україні засобів ППО, яких вона так гостро потребує.

Війна • 20 травня, 13:04 • 24125 перегляди

Нові HIMARS, бронетехніка та ракети для ППО: США розкрили вміст нового пакета військової допомоги Україні

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, що включає засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.

Війна • 10 травня, 17:49 • 100538 перегляди

Ракети для Patriot, NASAMS та зенітні ракети Stinger: в ОП розповіли, що увійшло у новий пакет допомоги від США

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, що включає ракети для зенітних комплексів Patriot, NASAMS, Stinger, боєприпаси для HIMARS та артилерію.

Війна • 10 травня, 16:38 • 25323 перегляди

У США оголосили про виділення 400 млн доларів Україні військової допомоги

Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів. Як пишуть ЗМІ йдеться про ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, MRAP, протитанкові комплекси Javelin та іншу амуніцію.

Війна • 10 травня, 16:22 • 24009 перегляди

США готують для України новий пакет пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів - Politico

США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, що включає ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, MRAP, протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.

Війна • 10 травня, 14:44 • 24458 перегляди

Ракети для HIMARS та боєприпаси та артилерії та ППО: Пентагон оголосив про пакет допомоги Україні на 1 мільярд доларів

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів, який включає артилерійські снаряди, бойові машини піхоти Бредлі, ракети HIMARS, ракети ППО, зенітні ракети, стрілецьку зброю, боєприпаси, бронемашини та протитанкові системи.

Війна • 24 квітня, 15:36 • 20570 перегляди

Павлюк показав, як вогнева мобільна група збивала ворожий "шахед"

Українські військові успішно збили ворожий безпілотник "шахед" за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу FIM-92 Stinger.

Війна • 11 квітня, 06:19 • 27152 перегляди

Цієї ночі мобільні вогневі групи збили ракету "Калібр" - Євлаш

У ніч на 6 квітня мобільна вогнева група збила російську ракету "Калібр", яка атакувала Україну.

Війна • 6 квітня, 10:27 • 33301 перегляди

У Пентагоні розповіли про унікальний пакет допомоги Україні

США надали Україні унікальний пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів, включаючи зенітні ракети "Стінгер" та боєприпаси для систем протиповітряної оборони, але це був поодинокий випадок і не був частиною сталої програми допомоги.

Війна • 14 березня, 23:24 • 103064 перегляди

"Нагальні потреби України" - Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги

Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів для задоволення нагальних потреб України в артилерії, протитанкових засобах та протиповітряній обороні.

Війна • 13 березня, 07:00 • 28886 перегляди

Поставки деякої техніки в Україну продовжуються в межах укладених раніше контрактів - Пентагон

Пентагон продовжує постачати військову техніку та боєприпаси в Україну, використовуючи раніше виділені кошти та існуючі контракти, але потребує додаткового фінансування з боку Конгресу для надання нової допомоги.

Війна • 17 лютого, 07:29 • 32028 перегляди

Україна очікує отримати винищувачі F-16 та ракети дальністю до 500 км - Наєв

Україна очікує отримати у наступних пакетах військової допомоги авіацію та далекобійне озброєння з радіусом у понад 300 кілометрів.

Війна • 5 лютого, 11:50 • 37294 перегляди