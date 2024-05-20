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Голова Пентагону запевнив у стабільному надані Україні допомоги "тиждень за тижнем"

Голова Пентагону запевнив у стабільному надані Україні допомоги "тиждень за тижнем"

Київ • УНН

 • 24122 перегляди

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що Україна буде бачити стабільний потік американської військової допомоги тиждень за тижнем та закликав всіх союзників і партнерів переоцінити свої можливості з надання Україні засобів ППО, яких вона так гостро потребує.

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що Україна побачить стабільний процес надання американської допомоги тиждень за тижнем. Про це він сказав 20 травня під час відкриття засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"). Голова Пентагону також закликав переоцінити свої можливості з надання Україні засобів ППО, повідомляє УНН.

Деталі 

Ллойд Остін зауважив, що Контактна група зібралась у той час, коли  російські війська розпочали черговий наступ на українську територію. "Найближчими тижнями кремлівські війська намагатимуться просунутися далі - і спробують створити буферну зону вздовж українського кордону", - вказав очільник Пентагону. 

Але захисники України демонструють "надзвичайну мужність", зокрема використовуючи можливості, надані Контактною групою, за призначенням.

Остін вказав, що Сполучені Штати надають Україні вкрай необхідну допомогу, зокрема 155-міліметрові артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, засоби ППО і протитанкові системи.

Завдяки ухваленню додаткових заходів ми продовжимо затверджувати суттєві пакети допомоги Україні у сфері безпеки. І ви побачите стабільний потік американської допомоги Україні тиждень за тижнем

- впевнив голова Пентагону. 

Він нагадав, що на початку травня президент Джо Байден оголосив про додатковий пакет допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів.  

Ми вже забезпечили багато з першочергових потреб України, і ще більше допомоги перебуває в дорозі

- зауважив Остін.

Він розповів, що в новий пакет допомоги входять додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS і Patriot, системи HIMARS, боєприпаси для зенітних ракет Stinger і протитанкових комплексів Javelin і AT-4. Цей пакет також містить бронетехніку. 

Загалом, за словами Остіна,  країни Контактної групи виділили Україні понад 95 мільярдів доларів на безпекову допомогу від початку повномасштабного вторгнення рф. 

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"Наразі кремль продовжує посилювати бомбардування України, використовуючи російські ракети та іранські безпілотники, щоб завдати ще більше ударів по цивільних об'єктах на території України та поставити під приціл ще більше невинних українців…І я закликатиму всіх наших шановних союзників і партнерів переоцінити свої можливості з надання Україні засобів ППО, яких вона так гостро потребує", - закликав очільник Пентагону. 

Також Остін заявив, що з нетерпінням очікує почути сьогодні інформацію від морської коаліції та інтегрованої коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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