Рамштайн-22: голова Пентагону відкрив засідання контактної групи
Київ • УНН
22-ге засідання очолюваної США коаліції на підтримку оборони України від російського вторгнення відкрив міністр оборони США Ллойд Остін.
Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні, 20 травня, відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), пише УНН.
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Засідання відбувається у віртуальному форматі.
Це вже 22-е засідання учасників формату "Рамштайн".
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що очолювана США коаліція союзників з майже 50 країн, які об'єдналися, щоб підтримати захист України від триваючого вторгнення росії, відзначає дворічну річницю.
США готують новий пакет допомоги Україні - Білий дім16.05.24, 06:44 • 119597 переглядiв
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Під час брифінгу за підсумками "Рамштайн-21" оголосив про нові закупівлі зброї для України на 6 мільярдів доларів.