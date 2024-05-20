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Рамштайн-22: голова Пентагону відкрив засідання контактної групи

Рамштайн-22: голова Пентагону відкрив засідання контактної групи

Київ • УНН

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22-ге засідання очолюваної США коаліції на підтримку оборони України від російського вторгнення відкрив міністр оборони США Ллойд Остін.

Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні, 20 травня, відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), пише УНН.

Деталі

Засідання відбувається у віртуальному форматі.

Це вже 22-е засідання учасників формату "Рамштайн". 

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що очолювана США коаліція союзників з майже 50 країн, які об'єдналися, щоб підтримати захист України від триваючого вторгнення росії, відзначає дворічну річницю.

США готують новий пакет допомоги Україні - Білий дім16.05.24, 06:44 • 119597 переглядiв

Доповнення 

Під час брифінгу за підсумками "Рамштайн-21" оголосив про нові закупівлі зброї для України на 6 мільярдів доларів. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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