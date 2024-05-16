США готують новий пакет допомоги Україні - Білий дім
Київ • УНН
США готують новий пакет військової допомоги Україні для підтримки її сил у запеклих боях проти російського наступу в Харківській області.
Сполучені Штати Америки готують нову партію зброї та військової техніки для відправки в Україну. Про це повідомила на брифінгу прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, передає УНН.
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Вона не уточнила, що саме увійде до нового пакета допомоги. Однак зазначила, що США прагнуть підтримати ЗСУ в районі Харкова, де "українські сили ведуть запеклі бої".
Жан-П'єр повідомила, що російські війська зробили спробу наступу в Харківській області та можуть незабаром посилити наступальні операції. Росія намагається створити "неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".
"Ми тісно координуємо дії з Україною, щоб допомогти їй підготуватися", — наголосила Жан-П'єр.
Працюємо, щоб зброя якнайшвидше показала себе на фронті: Зеленський про новий пакет допомоги від США10.05.24, 22:14 • 60849 переглядiв