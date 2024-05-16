Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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США готовят новый пакет помощи Украине - Белый дом
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
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США готовят новый пакет помощи Украине - Белый дом
США готовят новый пакет военной помощи Украине для поддержки ее сил в ожесточенных боях против российского наступления в Харьковской области.
США и Япония планируют создать перехватчик гиперзвуковых ракет
Соединенные Штаты и Япония подписали контракт о совместной разработке гиперзвукового перехватчика ракет в течение следующих 10 лет, причем Япония выделила 480 миллионов долларов на этот проект в своем бюджете на 2024 год.
Всемирный день вышиванки, Международный день света. Что еще можно отметить 16 мая
Сегодня, в третий четверг мая, все украинцы, представители украинской диаспоры за рубежом, а также люди, которые уважают наши национально-культурные традиции приобщаются к празднованию Всемирного дня вышиванки, который в 2006 году начала группа студентов Черновицкого национального университета.
Киев запустил портал для защитников и защитниц: какие услуги доступны
Киев запустил сервис "Портал защитника", который предлагает 40 онлайн-услуг для украинских защитников, включая социальные, медицинские и образовательные льготы, причем 10 услуг уже доступны для онлайн-заявки.
В Японии открыли ресторан украинской кухни "Жито"
Ресторан украинской кухни под названием "Житомир", в котором работают эвакуированные в Японию украинцы, открылся в Нагое, Япония, 15 мая.
Изменения климата влияют на здоровье мозга - результаты исследования
Изменение климата может привести к обострению неврологических заболеваний, таких как деменция, эпилепсия и депрессия, поскольку экстремальная жара и стихийные бедствия, вызванные глобальным потеплением, негативно влияют на здоровье мозга.
Фокусника Дэвида Копперфилда обвиняют в сексуальных домогательствах нескольких женщин
Фокусника Дэвида Копперфилда обвиняют в сексуальном насилии над несколькими женщинами, в том числе несовершеннолетними, а также в том, что он заставлял некоторых из них принимать наркотики перед тем, как вступить с ним в половую связь, в период с конца 1980-х по 2014 год, согласно расследованию The Guardian.
Трамп заявил о готовности вести дебаты с Байденом стоя и не менее двух часов
Трамп требует проведения двухчасовых дебатов с Байденом на предстоящих президентских выборах.
МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего начальника полиции Эстонии Эльмара Вахера и бывшего министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, согласно сообщениям российских СМИ, хотя конкретные обвинения против них не уточняются.
Вице-премьер Словакии заявил, что угрозы для жизни Фицо больше нет
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пережил покушение и находится в стабильном состоянии после операции по поводу огнестрельных ранений в живот и сустав.