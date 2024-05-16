США готовят новый пакет помощи Украине - Белый дом

Соединенные Штаты Америки готовят новую партию оружия и военной техники для отправки в Украину. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.

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Мы также работаем над очередным пакетом неотложной помощи Украине заявила Жан-Пьер.

Она не уточнила, что именно войдет в новый пакет помощи. Однако отметила, что США стремятся поддержать ВСУ в районе Харькова, где "украинские силы ведут ожесточенные бои".

Жан-Пьер сообщила, что российские войска предприняли попытку наступления в Харьковской области и могут вскоре усилить наступательные операции. Россия пытается создать "неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

"Мы тесно координируем действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться", - подчеркнула Жан-Пьер.

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