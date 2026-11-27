Лучшим городом мира для проживания иностранцев в 2026 году признали Рас-эль-Хайму в Объединённых Арабских Эмиратах. В тройку лидеров также вошли мексиканская столица Мехико и испанская Малага. В целом ОАЭ и Испания стали наиболее успешными странами рейтинга, каждая из которых представлена тремя городами в первой десятке. В то же время традиционно популярные среди иностранцев Берлин, Нью-Йорк, Франкфурт-на-Майне и Лондон оказались среди аутсайдеров. Об этом говорится в результатах исследования международной платформы InterNations, передаёт УНН.

Подробности

Международная платформа InterNations обнародовала результаты исследования Expat City Ranking 2026, в рамках которого определила лучшие и худшие города мира для экспатов — людей, которые временно или постоянно проживают за пределами своей страны.

В опросе приняли участие 7 786 представителей 162 национальностей. Всего в рейтинг вошли 33 города мира, в каждом из которых были опрошены не менее 50 иностранных жителей. Участники исследования оценивали 53 фактора, связанных с проживанием за границей. В частности, речь идёт о качестве жизни, карьерных перспективах, финансовом положении, доступности жилья, здравоохранении, безопасности, транспортной инфраструктуре, уровне бюрократии, простоте адаптации и отношении местного населения к иностранцам.

В десятку лучших городов мира для экспатов в 2026 году вошли:

Рас-эль-Хайма (ОАЭ);

Мехико (Мексика);

Малага (Испания);

Дубай (ОАЭ);

Абу-Даби (ОАЭ);

Лиссабон (Португалия);

Сингапур;

Мадрид (Испания);

Валенсия (Испания);

Гаага (Нидерланды).

ОАЭ стали лидером рейтинга: что привлекает иностранцев

Объединённые Арабские Эмираты продемонстрировали лучшие результаты в первой пятёрке рейтинга. Сразу три города страны получили высокие оценки благодаря возможностям трудоустройства, простоте оформления документов, доступности цифровых государственных услуг и благоприятным условиям для адаптации иностранцев.

Лидером нынешнего рейтинга стала Рас-эль-Хайма, которая в 2024 году занимала шестую строчку. Город возглавил рейтинги по простоте адаптации, условиям работы за границей, карьерным перспективам и решению бытовых и административных вопросов. Кроме того, Рас-эль-Хайма заняла второе место по уровню удовлетворённости иностранцев личными финансами.

Согласно результатам опроса, 86% иностранцев положительно оценили простоту получения визы, тогда как средний показатель среди участников исследования составил 55%. Также 86% респондентов отметили доброжелательность местных жителей. Около 85% опрошенных указали, что их доходов достаточно для комфортной жизни, а 84% довольны своей жизнью в городе. Одним из главных преимуществ Рас-эль-Хаймы стала доступность жилья. В частности, 80% иностранцев сообщили, что им было легко найти жильё, по сравнению с 44% в среднем среди участников исследования. Стоимость жилья положительно оценили 69% респондентов, тогда как средний показатель составил лишь 32%.

В то же время у города есть и ряд недостатков. В частности, по общему качеству жизни Рас-эль-Хайма заняла лишь 18-е место. Доступностью общественного транспорта довольны 40% опрошенных. Кроме того, средняя продолжительность рабочей недели среди иностранцев, работающих на условиях полной занятости, составляет 45,7 часа против 42,2 часа в среднем среди участников исследования.

Дубай и Абу-Даби, занявшие четвёртое и пятое места соответственно, также получили высокие оценки за карьерные возможности, цифровизацию государственных услуг и простоту решения административных вопросов. Однако по уровню удовлетворённости личными финансами Дубай оказался на 20-й позиции, а Абу-Даби — на 24-й. В частности, в Дубае лишь 29% опрошенных положительно оценили стоимость жилья, а в Абу-Даби 60% иностранцев считают свои доходы достаточными для комфортного проживания.

Мехико признали лучшим городом по финансовым условиям

Столица Мексики заняла второе место в общем рейтинге, первое — по уровню удовлетворенности личными финансами и второе — по простоте адаптации иностранцев. Своим финансовым положением в Мехико довольны 75% опрошенных, а 84% считают, что их доходов достаточно для комфортной жизни. Город также оказался популярным среди иностранцев, которые работают дистанционно или занимаются предпринимательской деятельностью. Среди работающих участников опроса 43% работают полностью дистанционно, а 27% имеют собственный бизнес.

В то же время Мехико получил низкие оценки по ряду других показателей. В частности, по общему качеству жизни мексиканская столица заняла 23-е место, а по уровню безопасности — 31-е из 33 возможных. Кроме того, 61% респондентов негативно оценили качество воздуха в городе.

Испания стала самой привлекательной европейской страной для экспатов

Среди европейских стран лучшие результаты продемонстрировала Испания, сразу три города которой вошли в первую десятку мирового рейтинга.

Малага заняла третье место в общем рейтинге и стала городом с самым высоким уровнем удовлетворенности иностранцев своей жизнью. В частности, 86% опрошенных экспатов сообщили, что довольны проживанием в городе, тогда как средний показатель среди участников исследования составил 70%. Более половины респондентов в Малаге — 51% — планируют остаться в городе навсегда. Испанский город особенно популярен среди иностранцев пенсионного возраста. Средний возраст участников опроса в Малаге составил 60 лет, а доля пенсионеров среди респондентов достигла 35%. Вместе с тем Малага получила одни из самых низких оценок по карьерным перспективам, заняв 31-е место по этому показателю.

Валенсия, оказавшаяся на девятой строчке общего рейтинга, в четвертый раз подряд среди опубликованных рейтингов InterNations стала лидером по качеству жизни. Однако по карьерным перспективам город занял последнее место.

Мадрид, занявший восьмую позицию в общем рейтинге, стал вторым в мире по качеству жизни.

Германия стала главным аутсайдером рейтинга

В противовес ОАЭ и Испании одни из худших результатов продемонстрировала Германия. Все четыре немецких города, представленные в исследовании, оказались в десятке худших мест для проживания иностранцев.

В десятку городов с самыми низкими оценками экспатов в 2026 году вошли:

Милан (Италия);

Лондон (Великобритания);

Цюрих (Швейцария);

Гамбург (Германия);

Мюнхен (Германия);

Торонто (Канада);

Стамбул (Турция);

Франкфурт-на-Майне (Германия);

Нью-Йорк (США);

Берлин (Германия).

Основными проблемами, с которыми сталкиваются иностранцы в немецких городах, стали высокая стоимость жилья, сложности с поиском жилья, бюрократия, языковой барьер и недостаточная цифровизация государственных услуг.

Худшим городом для экспатов в 2026 году признали Берлин, который занял последнее, 33-е место в общем рейтинге. В частности, 71% опрошенных иностранцев недовольны стоимостью жилья в немецкой столице, а 68% сообщили о трудностях с поиском жилья. Еще 67% респондентов сталкиваются со сложностями при взаимодействии с местными органами власти. Своим финансовым положением в Берлине довольны лишь 42% опрошенных, а остаться в городе навсегда планируют 17% респондентов.

Однако немецкая столица остается привлекательной с точки зрения культурной жизни и досуга. Эти возможности положительно оценили 92% опрошенных иностранцев.

Нью-Йорк и Лондон потеряли привлекательность из-за высокой стоимости жизни

Одни из крупнейших финансовых центров мира — Нью-Йорк и Лондон — также получили низкие оценки от иностранных жителей.

Нью-Йорк занял предпоследнее, 32-е место в общем рейтинге, а также последние строчки по качеству жизни и уровню удовлетворенности личными финансами. В частности, 82% опрошенных иностранцев недовольны общей стоимостью жизни в американском мегаполисе. Еще 80% негативно оценили доступность жилья, а 71% — стоимость медицинских услуг.

Лондон, в свою очередь, оказался на 25-м месте в общем рейтинге и на 31-м — по качеству жизни и личным финансам. Несмотря на статус одного из крупнейших международных деловых центров, британская столица получила низкие оценки из-за значительной финансовой нагрузки на иностранных жителей.

Какие страны стали лучшими для проживания иностранцев

Помимо рейтинга городов, InterNations подготовила отдельный рейтинг стран по условиям проживания экспатов.

Его возглавила Панама. Второе место заняла Мексика, третье — Таиланд. В первую десятку также вошли Объединённые Арабские Эмираты, Бразилия, Испания, Сингапур, Португалия, Малайзия и Люксембург.

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