В Гааге сегодня начинаются слушания по иску Украины против рф относительно нарушения морского права

Слушания в арбитраже по правам в Черном и Азовском морях, инициированное Украиной против рф, стартует 23 сентября 2024 года. Процесс состоится во Дворце мира в Гааге.