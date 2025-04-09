США продолжат поддержку НАТО, но ожидают от партнеров больших усилий. Госсекретарь Рубио подчеркнул важность усиления возможностей членов Альянса.
В Гааге состоялось первое заседание комитета по созданию Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины. Украина требует компенсацию убытков от рф с 2014 года на сумму более 1 трлн долл.
Нидерландские муниципалитеты вынуждены отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища из-за нехватки мест для размещения.
Генсек НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по ситуации в Украине. Стороны обсудили необходимость длительного урегулирования и увеличения оборонных расходов стран НАТО.
Генсек Совета Европы Ален Берсе заявил о неотъемлемости будущего Украины от Европы.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости увеличения военного производства на встрече в Гааге. По его словам, россия за 3 месяца производит больше боеприпасов, чем вся Европа.
Апелляционный суд Стокгольма отклонил иск кипрских компаний об отмене арбитражного решения по делу «Укрнафты». Акционеры должны возместить Украине более 22 млн долларов судебных расходов с процентами.
Европейский университет Виадрина документирует экологические убытки от российской войны в Украине, которые могут достичь 72 млрд евро. Повреждено 220 заповедников, уничтожено 25 тыс. га леса и заминировано 1 млн га территорий.
Нидерланды предоставляют 7 млн евро на пакет помощи UCAP и 20 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины. Это дополнительная помощь к общей военной поддержке в 10,4 млрд евро.
Спецпрокурор США Джек Смит подал в отставку из Минюста после передачи отчета о расследованиях против Трампа. Продолжается судебная борьба за публикацию двухтомного отчета о вмешательстве в выборы и секретных документах.
В Нидерландах опубликована база данных с именами 425 тысяч подозреваемых в сотрудничестве с нацистами во время Второй мировой войны. Архив содержит данные о военных преступниках, членах NSB и тех, кто был признан невиновным.
Центральный архив специальных судов Нидерландов откроет доступ к списку 425 тысяч человек, обвиняемых в сотрудничестве с нацистами. Документы можно будет просмотреть в читальном зале Национального архива в Гааге по специальному разрешению.
На складе топлива ENI вблизи Флоренции произошел взрыв, в результате которого погибли 4 человека и 26 получили ранения. Из-за высокого столба дыма местные власти призвали жителей держать окна закрытыми в радиусе 5 км.
В многоквартирном доме в Гааге произошел мощный взрыв, унесший жизни по меньшей мере пяти человек. Четверо пострадавших госпитализированы, эвакуированы жители 40 квартир, а полиция разыскивает быстро покинувший место происшествия автомобиль.
Главнокомандующий ОВС НАТО Пьер Вандье призвал Европу изменить подход к вооружению из-за чрезмерной бюрократии. Он отметил необходимость больше рисковать и инвестировать в космос, ИТ и военную мобильность.
В Гааге прошла третья подготовительная встреча по созданию международной Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины. К инициативе присоединились 12 новых стран, в целом участие принимают 43 государства и ЕС.
Руководящий орган МУС начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора Карима Хана из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Хана призывают временно покинуть пост на время расследования.
Эксперты КНИИСЭ приняли участие во встрече международной группы по анализу цифровых фото-изображений в Гааге.
Президент Украины заявил, что приглашение в НАТО усилит страну дипломатически. Зеленский поблагодарил членов Альянса за помощь и рассчитывает на финансовую поддержку в размере 40 млрд евро.
Андрей Костин призвал Бразилию выполнить ордер на арест путина, если тот посетит саммит G20. Генпрокурор подчеркнул важность привлечения путина к ответственности за военные преступления.
Министры обороны НАТО начнут переосмысливать десятилетнюю политику в отношении россии из-за угрозы со стороны Кремля. Альянс планирует разработать новую стратегию к саммиту 2025 года, учитывая изменения в отношениях с россией.
Главный прокурор МУС заявил о юрисдикции суда по расследованию казней военнопленных в Украине. По данным Офиса Генпрокурора, российские оккупанты казнили 93 украинских военных на поле боя.
Украина просит Арбитражный трибунал в Гааге обязать россию демонтировать Керченский мост для восстановления судоходства. Золотарева призывает прекратить нарушение международного морского права россией.
В Гааге начались слушания по иску Украины против России о нарушении морского права. Украина требует восстановить свои права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Слушания в арбитраже по правам в Черном и Азовском морях, инициированное Украиной против рф, стартует 23 сентября 2024 года. Процесс состоится во Дворце мира в Гааге.
Постоянная палата третейского суда в Гааге начнет слушания по существу по иску Украины против россии о нарушении морского права.
Директор КНИИСЭ Александр Рувин подчеркнул важность психологических экспертиз для документирования преступлений рф против человечности. Результаты этих исследований являются ключевым доказательством в международных судах.
Филиппины и Китай обменялись обвинениями после столкновения их самолетов над спорной территорией Южно-Китайского моря.
США в заявлении к годовщине сбития MH17 подтвердили стремление привлечь рф к ответственности за военные преступления в Украине. Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность справедливости для жертв и поддержке Украины.
Сбитие россией рейса MH17 10 лет назад показало, что нарушение рф международного права и угроза международному правопорядку выходит далеко за пределы Украины.