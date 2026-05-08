В офисе партии премьера Нидерландов произошел взрыв - подозреваемый задержан

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

В офисе партии D66 произошел взрыв из-за пиротехники в почтовом ящике. Полиция задержала подозреваемого, люди в помещении не пострадали.

В четверг, 7 мая, в офисе партии премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена D66 произошел мощный взрыв. Это случилось в результате того, что через почтовый ящик бросили пиротехническое устройство. Впоследствии подозреваемый был задержан, сообщает УНН со ссылкой на nos.nl.

Детали

На момент взрыва в здании находились люди. Они не пострадали, но испугались. Председатель молодежного крыла партии "Молодые демократы" Рашель Смук сообщила, что в результате взрыва в верхней части двери разбилось стекло, также было много дыма.

Лидер партии D66, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, назвал инцидент "трусливым актом запугивания".

Тем, кто думает, что может нагонять страх, я должен сообщить: в демократических Нидерландах мы никогда не позволим насилию заставить нас замолчать

- говорится в его заявлении.

