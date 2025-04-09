Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.
В марте 2025 года экспорт агропродукции составил 58% от всего экспорта Украины, достигнув 2,1 млрд долларов. Больше всего экспортировали кукурузу и подсолнечное масло, увеличился экспорт продуктов переработки.
Александр Нечитайло стал послом в Китае, Андрей Мельник – представителем в ООН. Также произошли изменения в посольствах Казахстана, Туркменистана и других.
Андрей Костин, недавно освобожденный от должности Генпрокурора, стал послом Украины в Нидерландах. Он также будет представителем Украины в Организации по запрещению химического оружия.
Евросоюз отклонил заявку Литвы и Эстонии на финансирование «стены дронов» для мониторинга границ и борьбы с беспилотниками. Страны будут искать другие источники финансирования.
Генерал Каволи заявил о подготовке новой партии F-16 для Украины и расширении обучения пилотов. Украинские силы уже используют F-16 для защиты неба.
Администрация Трампа вводит 25% пошлину на импорт пива и пустые алюминиевые банки с 4 апреля. Это решение затронет импорт пива на $7,5 млрд, где лидирует Мексика.
30-летнего украинца подозревают в совершении ножевых ранений возле площади Дам в Амстердаме. Его подозревают в покушении на убийство с террористическим умыслом.
Нидерланды ускоряют поддержку Украины на 2 миллиарда евро, из которых 500 миллионов пойдут на закупку беспилотников. Это поможет Украине эффективнее противостоять российским атакам.
Нидерланды предоставят Украине 500 миллионов евро на разработку беспилотников. Это часть пакета помощи в 2 млрд евро до 2025 года для остановки агрессии РФ.
Представитель МИД сообщил, что посольство Украины сотрудничает с правоохранителями Нидерландов для выяснения обстоятельств нападения, в котором подозревается 30-летний украинец из Донецкой области.
В Украине рассматривают инновационный метод остеоинтеграционного протезирования. В течение 2-3 недель будет подписан приказ, чтобы те, кто нуждается в таком протезировании, могли его получить.
Украинская группа Ziferblat выступит под номером 5 с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале Евровидения-2025. Вместе с Украиной, в полуфинале выступят Исландия, Польша и другие страны.
Западные правительства сокращают иностранную помощь, что может привести к увеличению числа инфицированных ВИЧ на 10 миллионов и почти 3 миллионам смертей к концу десятилетия.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
В Амстердаме 27 марта произошло ножевое нападение, в результате которого пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии. Нападавший задержан, мотивы преступления неизвестны.
В Гааге состоялось первое заседание комитета по созданию Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины. Украина требует компенсацию убытков от рф с 2014 года на сумму более 1 трлн долл.
Страны ЕС смогут отклоняться от целевого показателя заполнения газохранилищ на 90% на 5%, если рыночные условия неблагоприятны. Окончательные правила хранения газа на 2026 и 2027 годы согласовываются.
Страны-партнеры выделили 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных дронов для Сил обороны. Ожидается, что техника будет поставлена в течение трех месяцев.
Украинцы получили 703 млн гривен помощи в рамках Зимней єПідтримки. Около 60% средств потрачено на коммунальные услуги, заявки через Укрпочту обработают до конца апреля.
Нидерланды внесут 65 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства направят на ремонтную кампанию и подготовку к отопительному сезону.
Государство контролирует топ-5 банков Украины, иностранцы - почти половину учреждений. Часть банков связана с политиками и корпорациями, что влияет на их деятельность.
Нидерландские муниципалитеты вынуждены отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища из-за нехватки мест для размещения.
Украина и еще семь стран подали жалобу в ООН из-за сбоев спутниковой связи, в которых подозревают Россию. Сбои влияют на телевидение, авиацию и судоходство.
Больше всего кукурузы экспортировано в Испанию, Италию, Турцию, Египет и Нидерланды. Кукуруза составила 16% от общего экспорта Украины.
Дик Схоф заявил о важности давления на россию для заключения перемирия с Украиной. Он подчеркнул необходимость переговоров после встречи лидеров по Украине.
Евростат сообщил о рекордной продолжительности жизни в ЕС – 81,4 года. Дольше всего живут в Испании (Мадрид), Италии (Тренто) и на Аландских островах, а наименьшая продолжительность – в Болгарии.
Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 200 млн евро. Также финское правительство запустило программу на 660 млн евро для закупки оборудования.
Рубен Брекельманс на Парижском форуме предостерег от согласия Украины на сделки, которые приведут к "междувоенному периоду", и призвал Европу укреплять безопасность. Он подчеркнул, что США больше не гарантируют автоматическую поддержку, поэтому ЕС должен действовать самостоятельно.
Ярослава Магучих завоевала третье подряд "золото" на чемпионате Европы в помещении по прыжкам в высоту. Украинская спортсменка преодолела высоту 1,99 м, опередив сербскую и шведскую соперниц.