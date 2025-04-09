Нидерланды

Министр обороны Нидерландов: Зеленский не должен соглашаться на соглашение, которое приведет к "междувоенному периоду"

Рубен Брекельманс на Парижском форуме предостерег от согласия Украины на сделки, которые приведут к "междувоенному периоду", и призвал Европу укреплять безопасность. Он подчеркнул, что США больше не гарантируют автоматическую поддержку, поэтому ЕС должен действовать самостоятельно.