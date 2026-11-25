Китайский гигант по производству электромобилей (EV) BYD приблизился к строительству второго завода в Европе после начала эксклюзивных переговоров о приобретении сборочного производства у французской компании Ineos Automotive, что ускорило его планы по локальному производству на фоне усиления импортных ограничений на континенте. Об этом УНН пишет со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

В заявлении, опубликованном во вторник, 24 ноября, компания сообщила, что все еще консультируется с соответствующими производственными советами, прежде чем сделка по приобретению завода во французском Амбаке может быть завершена.

"Наша приверженность Европе носит долгосрочный характер. Предлагаемые нами инвестиции в Амбак отражают нашу уверенность во Франции и наше стремление к дальнейшему росту в Европе", — заявила в своем заявлении Стелла Ли, исполнительный вице-президент BYD, базирующейся в Шэньчжэне.

"Мы хотим предоставить европейским потребителям выбор автомобилей, произведенных во Франции, которые приблизят наши технологии и инновации в области электромобильности к дому", — отметила она.

В октябре она сообщила Bloomberg, что BYD рассматривает возможность строительства заводов во Франции и Испании. Переговоры с Ineos стали достоянием общественности перед открытием завода BYD в Венгрии, которое должно было состояться в начале следующего года.

На заводе в Амбаке, на северо-востоке Франции, работают около 900 человек. Он был приобретен Ineos у Mercedes-Benz в 2020 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в X, что подробности инвестиций BYD в его страну будут объявлены на саммите Choose France в январе.

"Это прямой результат нашей экономической политики и наших европейских инициатив в автомобильном секторе, направленных на ускорение становления автопроизводителей в Европе", — добавил он.

В своем заявлении BYD сообщила, что наращивание местного производства соответствует ее глобальной стратегии на фоне того, как крупнейший в мире производитель электромобилей стремится укрепить свое лидерство в области электромобильности.

На полностью электрические автомобили, произведенные BYD в Китае, теперь распространяется 27,8-процентная пошлина при экспорте на рынки Европейского Союза.

В прошлом месяце Китай и ЕС договорились установить ежегодную квоту в размере 350 000 единиц гибридных автомобилей китайского производства, экспортируемых в блок в 2027 году, что является шагом по защите местной автомобильной промышленности.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в первом полугодии 2026 года китайские автопроизводители отгрузили в ЕС 452 тысячи гибридных автомобилей.

"BYD увеличит свои инвестиции в Европу для создания местных заводов, чтобы обойти тарифы и квоты, — сказал Гао Шэн, независимый аналитик из Шанхая. — Все китайские автопроизводители наращивают свою зарубежную экспансию, чтобы компенсировать падение продаж на внутреннем рынке".

ЕС и Китай договорились о новых правилах импорта электромобилей

На прошлой неделе BYD потерпела неудачу в Европе после того, как нидерландский суд запретил продажу своего автомобиля Fang Cheng Bao Ti7 в Европе из-за спора об интеллектуальной собственности между китайским автопроизводителем и британской маркой Jaguar Land Rover (JLR).

Окружной суд Гааги в своем решении заявил, что внедорожник Ti7 нарушает права на дизайн модели Defender компании JLR.

Компания BYD заявила, что подаст апелляцию, поскольку этот внедорожник является результатом ее независимой дизайнерской работы.