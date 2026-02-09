ЕС и Китай договорились о новых правилах импорта электромобилей
Киев • УНН
Европейский Союз и Китай урегулировали торговый конфликт, согласовав механизмы контроля цен на электрокары. Китайские автопроизводители избегут пошлин при условии соблюдения ценового порога и инвестиций в производство в ЕС.
Европейский Союз и Китай сделали решительный шаг к урегулированию затянувшегося торгового конфликта, согласовав новые механизмы контроля цен на электромобили. Брюссель и Пекин объявили о введении инструкций, которые позволят заменить высокие антисубсидионные пошлины на систему добровольных ценовых обязательств и квот на импорт. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.
Подробности
Согласно новым договоренностям, китайские автопроизводители смогут избежать дополнительных пошлин, которые в 2024 году достигали 35,3%, при условии соблюдения установленного ценового порога. Европейская комиссия будет рассчитывать эти цифры индивидуально для каждой компании, чтобы нивелировать влияние государственных субсидий Китая и обеспечить честную конкуренцию с европейскими брендами. Такой подход позволит автопроизводителям сохранить доступ к рынку ЕС, но лишит их возможности демпинговать.
Мы с самого начала заявляли, что готовы рассмотреть альтернативы антисубсидионным пошлинам
Важным условием для отмены тарифов также станет готовность китайских брендов инвестировать в создание производственных мощностей непосредственно на территории Европейского Союза, что должно способствовать развитию местной промышленности.
Позиция Пекина и стабильность рынка
Министерство торговли Китая приветствовало этот шаг, назвав его «мягкой посадкой» в сложном споре. Китайская сторона подчеркнула, что достигнутое соглашение полностью отражает дух диалога и способность обеих сторон решать разногласия в рамках правил ВТО.
Европейский авторынок: рост на 5,9% за июль, Tesla теряет позиции28.08.25, 10:00 • 4214 просмотров
Пекин надеется, что это решение стабилизирует глобальные цепочки поставок и предотвратит полномасштабную торговую войну, которая угрожала европейскому экспорту молочной и мясной продукции.
Эксперты отмечают, что такой компромисс выгоден обеим сторонам: Европа получает защиту своих рабочих мест и инвестиции, а Китай сохраняет критически важный рынок сбыта.
В то же время для потребителей это означает, что цены на китайские электромобили в Европе вряд ли существенно снизятся в ближайшее время, поскольку установленные ценовые потолки не позволят производителям проводить агрессивную ценовую политику.
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком30.10.25, 13:00 • 85038 просмотров