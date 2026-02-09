ЕС и Китай договорились о новых правилах импорта электромобилей

Европейский Союз и Китай сделали решительный шаг к урегулированию затянувшегося торгового конфликта, согласовав новые механизмы контроля цен на электромобили. Брюссель и Пекин объявили о введении инструкций, которые позволят заменить высокие антисубсидионные пошлины на систему добровольных ценовых обязательств и квот на импорт. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Подробности

Согласно новым договоренностям, китайские автопроизводители смогут избежать дополнительных пошлин, которые в 2024 году достигали 35,3%, при условии соблюдения установленного ценового порога. Европейская комиссия будет рассчитывать эти цифры индивидуально для каждой компании, чтобы нивелировать влияние государственных субсидий Китая и обеспечить честную конкуренцию с европейскими брендами. Такой подход позволит автопроизводителям сохранить доступ к рынку ЕС, но лишит их возможности демпинговать.

Мы с самого начала заявляли, что готовы рассмотреть альтернативы антисубсидионным пошлинам – подчеркнул представитель Еврокомиссии Улоф Гилл.

Важным условием для отмены тарифов также станет готовность китайских брендов инвестировать в создание производственных мощностей непосредственно на территории Европейского Союза, что должно способствовать развитию местной промышленности.

Позиция Пекина и стабильность рынка

Министерство торговли Китая приветствовало этот шаг, назвав его «мягкой посадкой» в сложном споре. Китайская сторона подчеркнула, что достигнутое соглашение полностью отражает дух диалога и способность обеих сторон решать разногласия в рамках правил ВТО.

Пекин надеется, что это решение стабилизирует глобальные цепочки поставок и предотвратит полномасштабную торговую войну, которая угрожала европейскому экспорту молочной и мясной продукции.

Эксперты отмечают, что такой компромисс выгоден обеим сторонам: Европа получает защиту своих рабочих мест и инвестиции, а Китай сохраняет критически важный рынок сбыта.

В то же время для потребителей это означает, что цены на китайские электромобили в Европе вряд ли существенно снизятся в ближайшее время, поскольку установленные ценовые потолки не позволят производителям проводить агрессивную ценовую политику.

